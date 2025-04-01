多元业务可圈可点，阳光保险价值发展结硕果

香港, 2025年4月1日 - (亚太商讯) - 今年1月中旬以来，港股内险板块跟随大盘持续反弹，逐步进入上升轨。目前板块估值和持仓仍处底部，从政策面、资金面和基本面等各因素来看，均为中长线配置的舒适区，β属性将助力板块估值底部修复，提升投资吸引力。

于3月26日发布2024年度业绩的阳光保险（6963.HK），自1月14日至今股价累计最高升幅近40%，在港股内险板块表现抢眼。2025年是阳光保险成立二十周年的重要节点，作为"00后"中唯一上市的传统保险公司，公司在保险业新「国十条」的指引下，坚持「好中求进」的价值发展理念，全面推进「新阳光战略」，资产与负债两端强化联动，价值创造持续向上向好，结出丰硕的果实。

负债端：核心业务结构优化，延续稳健增势

2024年，阳光保险核心业务稳健发展，核心能力持续增强，继续保持良好的发展态势。全年总保费收入1,283.8亿元（单位：人民币，下同），同比增长8.0%。保险服务收入640.0亿元，同比增长6.9%。归属于母公司股东的净利润54.5亿元，同比增长45.8%。公司内含价值为1,157.6亿元，较上年末增长11.2%。

从寿险业务来看，阳光人寿坚持渠道变平台，多平台协同并进的特色优势显现，业务结构有所优化，发展活力进一步增强。个险「一身两翼」发展战略取得显著成效，差异化经营管理模式继续深化升级；银保坚持价值为核心，保持市场竞争优势；团险、经代等其他业务把握市场机会，发展能力持续增强。2024年寿险总保费收入804.5亿元，同比增长7.8%；新业务价值51.5亿元，同比增长43.3%；新单期缴保费收入203.7亿元，同比增长12.6%。此外，公司还加大产品结构优化，尤其是提升分红险推动力度，新单期缴保费收入中，分红险占比明显提高。

从财险业务看，阳光财险全面打造风险定价、资源配置、成本管理、客户经营四位一体的核心竞争力，业务规模保持较快增长，结构持续优化。2024年，财险原保险保费收入478.2亿元，同比增长8.1%。非车险保费占比44.2%，同比提升3.3个百分点；家用车保费在车险中占比达到64.6%，同比提升2.0个百分点；承保综合成本率99.7%，实现承保利润1.2亿元。

资产端：坚持长期投资战略，国际化布局落子香港

面对利率低位震荡的环境，阳光保险不断深化资产负债的联动管理，夯实底仓，追求穿越周期的长期稳健投资收益。2024年，总投资收益198.5亿元，同比增长35.8%，总投资收益率4.3%；综合投资收益297.8亿元，同比增长111.6%，综合投资收益率6.5%。截至2024年末，总投资资产规模5,485.8亿元，同比增长14.3%。

同时，阳光保险聚焦主业，以客户为中心，坚持专业化、市场化、多元化发展道路，兼顾规模和质量，通过产品创新、策略创新和服务创新有效满足客户需求，推动第三方业务稳健运行。截至2024年12月31日，阳光资资受托管理资产规模7,446.1亿元，其中受托管理第三方资产规模2,679.6亿元。2024年，阳光资产连续第二年上榜IPE全球资管机构500强，位列全球第206位，中国第37位。

还值得一提的是，阳光香港资管公司在经过两年时间的筹备后，于2025年3月28日在香港正式开业，标志着阳光保险的「新阳光战略」进一步迈出坚实步伐。随着阳光香港资管公司开业，首笔受托管理境外资金也实质落地，公司进入正式运营阶段。背靠阳光保险集团，阳光香港资管公司将立足香港这一国际金融中心，全方位服务国家战略，辐射海外市场，为建设金融强国努力做出积极贡献。

走过前二十年的辉煌之路，面向2025，阳光保险正开启下一个二十年的崭新征程，价值创造与效益提升依旧是其业务发展重中之重。公司将积极做好金融「五篇大文章」，扎实落地「新阳光战略」，促进多元业务价值发展，实现「高质量发展、高价值成长」，为投资者创造持续稳健的超额回报。

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