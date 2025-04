Tuesday, 1 April 2025, 18:13 HKT/SGT Share: 多元业务可圈可点,阳光保险价值发展结硕果

香港, 2025年4月1日 - (亚太商讯) - 今年1月中旬以来,港股内险板块跟随大盘持续反弹,逐步进入上升轨。目前板块估值和持仓仍处底部,从政策面、资金面和基本面等各因素来看,均为中长线配置的舒适区,β属性将助力板块估值底部修复,提升投资吸引力。 于3月26日发布2024年度业绩的阳光保险(6963.HK),自1月14日至今股价累计最高升幅近40%,在港股内险板块表现抢眼。2025年是阳光保险成立二十周年的重要节点,作为"00后"中唯一上市的传统保险公司,公司在保险业新「国十条」的指引下,坚持「好中求进」的价值发展理念,全面推进「新阳光战略」,资产与负债两端强化联动,价值创造持续向上向好,结出丰硕的果实。 负债端:核心业务结构优化,延续稳健增势 2024年,阳光保险核心业务稳健发展,核心能力持续增强,继续保持良好的发展态势。全年总保费收入1,283.8亿元(单位:人民币,下同),同比增长8.0%。保险服务收入640.0亿元,同比增长6.9%。归属于母公司股东的净利润54.5亿元,同比增长45.8%。公司内含价值为1,157.6亿元,较上年末增长11.2%。 从寿险业务来看,阳光人寿坚持渠道变平台,多平台协同并进的特色优势显现,业务结构有所优化,发展活力进一步增强。个险「一身两翼」发展战略取得显著成效,差异化经营管理模式继续深化升级;银保坚持价值为核心,保持市场竞争优势;团险、经代等其他业务把握市场机会,发展能力持续增强。2024年寿险总保费收入804.5亿元,同比增长7.8%;新业务价值51.5亿元,同比增长43.3%;新单期缴保费收入203.7亿元,同比增长12.6%。此外,公司还加大产品结构优化,尤其是提升分红险推动力度,新单期缴保费收入中,分红险占比明显提高。 从财险业务看,阳光财险全面打造风险定价、资源配置、成本管理、客户经营四位一体的核心竞争力,业务规模保持较快增长,结构持续优化。2024年,财险原保险保费收入478.2亿元,同比增长8.1%。非车险保费占比44.2%,同比提升3.3个百分点;家用车保费在车险中占比达到64.6%,同比提升2.0个百分点;承保综合成本率99.7%,实现承保利润1.2亿元。 资产端:坚持长期投资战略,国际化布局落子香港 面对利率低位震荡的环境,阳光保险不断深化资产负债的联动管理,夯实底仓,追求穿越周期的长期稳健投资收益。2024年,总投资收益198.5亿元,同比增长35.8%,总投资收益率4.3%;综合投资收益297.8亿元,同比增长111.6%,综合投资收益率6.5%。截至2024年末,总投资资产规模5,485.8亿元,同比增长14.3%。 同时,阳光保险聚焦主业,以客户为中心,坚持专业化、市场化、多元化发展道路,兼顾规模和质量,通过产品创新、策略创新和服务创新有效满足客户需求,推动第三方业务稳健运行。截至2024年12月31日,阳光资资受托管理资产规模7,446.1亿元,其中受托管理第三方资产规模2,679.6亿元。2024年,阳光资产连续第二年上榜IPE全球资管机构500强,位列全球第206位,中国第37位。 还值得一提的是,阳光香港资管公司在经过两年时间的筹备后,于2025年3月28日在香港正式开业,标志着阳光保险的「新阳光战略」进一步迈出坚实步伐。随着阳光香港资管公司开业,首笔受托管理境外资金也实质落地,公司进入正式运营阶段。背靠阳光保险集团,阳光香港资管公司将立足香港这一国际金融中心,全方位服务国家战略,辐射海外市场,为建设金融强国努力做出积极贡献。 走过前二十年的辉煌之路,面向2025,阳光保险正开启下一个二十年的崭新征程,价值创造与效益提升依旧是其业务发展重中之重。公司将积极做好金融「五篇大文章」,扎实落地「新阳光战略」,促进多元业务价值发展,实现「高质量发展、高价值成长」,为投资者创造持续稳健的超额回报。



