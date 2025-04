Tuesday, 1 April 2025, 01:09 HKT/SGT Share:

来源 Gome Retail Holdings Limited 国美零售持续聚焦主业 积极化解债务 - 加速轻资产模式转型升级 推进新业务落地

香港, 2025年4月1日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司(香港联合交易所代号:493.HK,"国美零售"或"公司",及其子公司,统称"集团"),今天公布其截至2024年12月31日止十二个月("报告期")经审计之全年业绩。 聚焦主业巩固边界 多举措积极化解债务问题 2024年,国内经济复苏乏力,外部国际环境严峻叠加国内经济及政策周期因素,内需依旧疲软,本集团所属行业也受到直接影响,延续低迷。2024年,集团录得销售收入约为人民币474百万元;归属母公司拥有者应占亏损约为人民币11,629百万元。 2024年,国美零售继续推进战略转型升级并积极探索新业务。2024年年末,国家密集出台新政刺激消费,公司抓住机遇乘势而上,在加盟类加盟、国美汽车等模式转型与业务创新方面加大发力。此外,公司通过出售处置非核心资产,积极推进落实与各债权人的债务化解方案,逐步恢复供应链。近期,已与京东就CB债务处置方案协商达成一致,通过资产转让与发股,在两年内偿清全部CB债务。 重塑零售业务 加速拓展加盟类加盟 国美零售加速轻资产模式,构建"品牌授权+供应链赋能+数字化平台"闭环。加盟方面,全面开放品牌授权,聚焦供应链模式创新,从电器加盟转向全业态招商,迅速搭建缐上缐下各层级加盟网络。类加盟方面,以股权合作为基础,重点鼓励以"轻资产、重运营、强管理"运营模式的单店加盟,以城市体验馆为核心,构建全业态"线上线下"泛家电及周边加盟网络。未来,公司力争签约量破千,争取尽快成为"线上线下加盟网络+供应链+资金链+产业链+服务链"于一体行业领先的综合领先商。 积极探索新业务增长曲线 创新汽车流通新业态 报告期内,公司在围绕主业的同时,把握汽车产业发展机遇,积极战略布局汽车流通领域,针对汽车领域的发展痛点,依托自身全国渠道网络和商业经验等优势,致力于打造合作共赢的汽车流通产业全新产业链生态标竿。报告期内,位于北京市内黄金地段西坝河的首家国美智能汽车体验馆已整装待发,未来将集合30个左右新能源汽车品牌,打造集展示、体验、销售、交付四位一体的规模化、综合性汽车消费场景。 展望未来,2024年底的中央经济工作会议已经明确2025年将采预财政货币双宽松的政策,以及首次提出"超常规逆周期调节",政策的积极程度属于近些年的最高水平,加上2025年是国家"十四五"规划的收官之年,各级政府都需要确保完成基本的经济任务。国美零售管理层表示:"在报告期内,我们朝着轻资产裂变和科技赋能升级的既定战略方向,迈出了坚实步伐,新业务的布局也已取得令人欣慰的成效,接下来,我们将继续咬紧牙关,艰苦奋斗,力争早日扭转局面,走出困境。在外部政策积极影响下,2025年宏观经济层面将有较大概率迎来近几年最大规模的政策利好,而随着内需刺激政策的加码落地,本集团也有望逐步重返稳健经营的轨道。" 关于国美零售控股有限公司 国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号:493)。国美集团1987年于中国成立,致力于打造中国领先的科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商,秉持"家·生活"战略,以电器及消费电子产品零售为主营业务,构建全品类闭环生态。 更多详情请流览公司网站:www.gome.com.hk 此新闻稿由九富(香港)财讯公关集团有限公司代表国美零售控股有限公司发布。如有垂询, 九富(香港)财讯公关集团有限公司

