锅圈用户高速增长 消费股的增长新动能从何而来

香港, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 近日,在家吃饭餐食品牌锅圈食品(股票代码2517.HK)发布了年度业绩,凭借扎实的供应链能力、创新的渠道策略、高效的会员运营,锅圈食品实现营收毛利双增长。2024年,锅圈收入达人民币64.7亿元,同比增长6.2%;毛利为14.2亿元,同比增长4.9%。 值得特别注意的是,截至去年年底,锅圈的注册会员达到了4133万名,同比增长了48.2%。而仅在2024年下半年,锅圈的会员数量增长就超过1000万名。而这家港股上市公司,是如何在其它企业在用户增长越来越困难的环境下,通过在家吃饭这个赛道上跑出这样的加速度的? 站在行业风口,在家吃饭的"宅经济"红利 火锅,不仅仅是味蕾的狂欢,更是中国人餐饮与生活方式的缩影。据行业数据,2023年中国火锅市场规模已突破6000亿元,保持稳定增长,高于餐饮行业整体的增速,预计2025年火锅市场规模达到6500亿元。而除了火锅市场蛋糕不断变大,在家吃饭市场更是高速增长,随着"宅经济"的兴起,在家吃饭成为新蓝海。现在越来越多消费者不再困于餐厅的高昂账单和排队等待,转而追求在家也能吃出"餐厅级"的体验。数据显示,中国在家吃饭餐食产品市场规模预计将在2027年达到9400亿元,年增长率超20%。 处在这两块不断扩大的市场中,锅圈正是趋势的精准捕手,它的定位简单却直击痛点:让在家吃饭更简单。从火锅底料到牛羊肉卷,从海鲜拼盘到菌菇蔬菜,再到蘸料和锅具,乃至烧烤小龙虾都一应俱全,锅圈提供了一站式的火锅烧烤解决方案。这种"拎包入锅"的便捷性,不仅迎合了年轻一代的懒人经济,也让火锅从外出大餐变成了日常餐桌的主角。 然而市场虽热,竞争肯定不会小。传统商超、地方生鲜品牌乃至电商巨头都在觊觎这块蛋糕。锅圈凭什么脱颖而出?答案藏在它的战略布局中。 锅圈的产品力密码:创新驱动,核心经营利润稳步攀升 锅圈深谙"得产品者得天下"的道理,产品线满足了从独居青年到多口之家的多元需求。更重要的是,锅圈紧跟消费趋势,创新能力也不可小觑,2024年锅圈就成功推出了412个火锅及烧烤类新SKU,同时还推出深受广大消费者喜爱的多款套餐组合产品,为消费者带去更多元的选择和更愉快的在家用餐体验。这也使得锅圈2024年核心经营利润达人民币3.1亿元,同比增长3.1%。 树立供应链护城河,从源头到餐桌的极致掌控 食品行业,供应链是命脉。锅圈通过与上游优质供应商深度绑定,确保了食材的新鲜与品质。公司拥有六个食材生产厂,包括生产牛肉产品的和一工厂、生产肉丸产品的丸来丸去工厂、生产火锅底料产品的澄明工厂、生产水产类产品的欢欢工厂、生产滑类产品的逮虾记、和生产酸汤底料产品的台江工厂,实现了产业链的深度布局。通过在产业端的深耕与布局,锅圈不仅持续提升在上游采购端的议价能力,同时释放生产端的规模效应,助力生产成本持续优化,进一步确保了锅圈可以向消费者兑现"好吃方便还不贵"的承诺。而相较之下,潜在竞争者就会受制于供应链短板,难以复制锅圈的规模效应。这种供应链的高效闭环,既是锅圈独特的护城河,也是其竞争优势的重要来源。 品牌营销,从线下到线上的流量密码 截至去年年底,锅圈零售门店网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市,门店数量已达到10150家门店,在庞大线下网络的基础之上,锅圈借力线上社交电商和短视频平台,所带来的规模效应就十分巨大。2024年,锅圈继续通过多层级的抖音账号扩大消费者触达,全年锅圈品牌及产品在抖音渠道的总曝光量突破62.1亿次。其中,从五月底开始陆续推出的"99元毛肚自由火锅套餐"、"99元酸菜鱼自由火锅套餐"等超高性价比火锅套餐,深受广大消费者欢迎。仅毛肚火锅套餐这一款,全年就累计售出超过人民币5亿元。 凭借抖音端的优异表现,锅圈于2024年抖音年度大奖中,斩获最佳品牌先锋大奖。以社交电商为入口,锅圈构建了品牌与消费者的深度交互,这种"线上引流、线下体验"的模式,不仅大大增加了用户量,而且通过线上流量向社区门店的自然导流,增强用户实体店体验感,会让锅圈的品牌形象深入人心,从而可以形成长期消费习惯。而从预付卡数据上观察,锅圈在会员大幅增长的同时,继续加强及深化预付卡计划,预付卡预存金额快速增加,达到约人民币9.9亿元,同比大幅上升36.6%。 财务指标健康,现金流充沛,扩张有底气 锅圈的野心肯定不止于眼前的蛋糕。在继续拓展多层级的销售网络,提升已覆盖地区的市场渗透率的同时,锅圈计划通过诸如乡镇店等新店型,覆盖更多的县乡市场。与此同时,公司也开始试水海外市场,计划初步探索海外区域市场,向外输出供应链能力,探索海外销售增长点。这种"下沉市场+全球视野"的扩张策略,为锅圈的未来的长期增长埋下了伏笔。 而从财务上看,24年度,经营性现金流入为人民币5.31亿元,保持了健康、稳健的现金流。截至2024年12月31日,包括现金、银行存款及理财产品的可动用资金余额为人民币21.25亿元,外部融资依赖低。现金流的健康状态,为锅圈的扩张提供了充足弹药。 展望未来,锅圈不仅提到将扩大及深化全渠道销售网络,同时也将继续探索智慧化的无人零售改造,以进一步延长门店营业时间,切入夜宵场景,打造全时段的即时零售门店网络。而针对现有门店,通过加盟商组织及店长组织,继续加强培训赋能,全面提升单店效能。对于新崛起的中国AI能力,锅圈将拥抱AI,赋能上下游,不断提升数字化能力,增强存货流转的高效管理,并通过精准营销,扩大会员群体,提高会员活跃度及复购率。 当前,锅圈市盈率约20倍,在锅圈注册会员的高速提升的背景下,未来锅圈业绩兑现实现高比例增长可期,同时结合其高增长、低负债和强现金流的特性,这样低的估值在目前来看也非常具有吸引力。锅圈从一包火锅食材做起,在品类、地域、线上线下不断扩展。未来,它能否成为新的国民乃至国际品牌?相信时间会给出答案。



