Monday, 31 March 2025, 23:08 HKT/SGT Share: 为爱奔跑 点亮孤独症群体希望之光 - 龙华区举办2025年世界孤独症关注日健康公益跑活动

深圳, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 3月30日上午,第十八个世界孤独症关注日来临之际,为提升社会公众对孤独症的认知,汇聚更多关爱力量,营造包容友好的社会环境,龙华区在北站中心公园举行"孤独星球·星光跑" - 2025年世界孤独症关注日健康公益跑活动,吸引了700余名孤独症儿童及家长、社会爱心人士、志愿者踊跃参加。 孤独症孩子常因行为和交流方式与其他孩子不同,就像星星在夜空中独自闪烁‌,被人们称为"来自星星的孩子",他们面临着沟通、社交、行为等多方面的挑战,而孤独症孩子的家庭更承受着经济与精神的双重压力,亟需社会各界的理解与关爱。 本次公益跑全程共计4.2公里,孤独症家庭、爱心家庭、社会爱心人士等可以结伴,一起"为爱奔跑"。活动旨在通过跑步活动的形式链接社会各界爱心人士关注、关爱孤独症群体,为他们聚集更多爱心力量。此外,现场还设置了"星语星愿"公益音乐会、互动游戏体验等活动,向社会展示孤独症群体对生活的热爱以及自强不息的精神,营造残健共融的友好氛围。 "今天铁蛋参加了公益跑,还上台为大家表演小风琴独奏,就是想告诉广大孤独症孩子的家长,只要我们不放弃、不抛弃,孤独症孩子也能发光发热!"孤独症男孩铁蛋的爸爸说到。在父母的爱与坚持下,铁蛋培养了演奏钢琴、手风琴等乐器的专长,多次在国内外钢琴大赛获奖。他在演奏时所展现的积极向上以及独立、自强的精神状态,让现场观众沉浸在深深的感动与温暖之中。 "我们虽然知道有孤独症这个群体,但不知道这个群体有这么多人。今天通过公益跑,能为这个群体发声,凝聚爱心力量,我觉得特别有意义"志愿者刘先生说到。刘先生是一位医护人员,看到这次活动的招募宣传后,第一时间报名为活动提供志愿医疗服务。 "目前,社会对孤独症群体的理解和接受度还不够,甚至存在误解和偏见。本次活动汇聚了政府机构、社会组织、爱心企业和志愿者等各方力量,形成了全社会共同关注和帮助孤独症群体的良好氛围。"活动主办方负责人表示。未来,龙华区将聚焦孤独症群体及家庭现实需求,精心打造一系列特色服务项目,积极推动涵盖孤独症康复、教育、就业、家庭赋能、社会融入等领域的全生命周期服务体系建设,让关爱和支持贯穿孤独症群体成长与生活的每一个阶段。 媒体联系

协办机构:深圳海纳特教

联系人:媒体部

邮箱:502247163@qq.com



话题 Press release summary



部门 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network