为爱奔跑 点亮孤独症群体希望之光

深圳, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 3月30日上午，第十八个世界孤独症关注日来临之际，为提升社会公众对孤独症的认知，汇聚更多关爱力量，营造包容友好的社会环境，龙华区在北站中心公园举行"孤独星球·星光跑" - 2025年世界孤独症关注日健康公益跑活动，吸引了700余名孤独症儿童及家长、社会爱心人士、志愿者踊跃参加。

孤独症孩子常因行为和交流方式与其他孩子不同，就像星星在夜空中独自闪烁‌，被人们称为"来自星星的孩子"，他们面临着沟通、社交、行为等多方面的挑战，而孤独症孩子的家庭更承受着经济与精神的双重压力，亟需社会各界的理解与关爱。

本次公益跑全程共计4.2公里，孤独症家庭、爱心家庭、社会爱心人士等可以结伴，一起"为爱奔跑"。活动旨在通过跑步活动的形式链接社会各界爱心人士关注、关爱孤独症群体，为他们聚集更多爱心力量。此外，现场还设置了"星语星愿"公益音乐会、互动游戏体验等活动，向社会展示孤独症群体对生活的热爱以及自强不息的精神，营造残健共融的友好氛围。

"今天铁蛋参加了公益跑，还上台为大家表演小风琴独奏，就是想告诉广大孤独症孩子的家长，只要我们不放弃、不抛弃，孤独症孩子也能发光发热！"孤独症男孩铁蛋的爸爸说到。在父母的爱与坚持下，铁蛋培养了演奏钢琴、手风琴等乐器的专长，多次在国内外钢琴大赛获奖。他在演奏时所展现的积极向上以及独立、自强的精神状态，让现场观众沉浸在深深的感动与温暖之中。

"我们虽然知道有孤独症这个群体，但不知道这个群体有这么多人。今天通过公益跑，能为这个群体发声，凝聚爱心力量，我觉得特别有意义"志愿者刘先生说到。刘先生是一位医护人员，看到这次活动的招募宣传后，第一时间报名为活动提供志愿医疗服务。

"目前，社会对孤独症群体的理解和接受度还不够，甚至存在误解和偏见。本次活动汇聚了政府机构、社会组织、爱心企业和志愿者等各方力量，形成了全社会共同关注和帮助孤独症群体的良好氛围。"活动主办方负责人表示。未来，龙华区将聚焦孤独症群体及家庭现实需求，精心打造一系列特色服务项目，积极推动涵盖孤独症康复、教育、就业、家庭赋能、社会融入等领域的全生命周期服务体系建设，让关爱和支持贯穿孤独症群体成长与生活的每一个阶段。

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