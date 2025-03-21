香港, 2025年3月20日 - (亚太商讯) - 亨得利控股有限公司（「亨得利」或「公司」及其子公司「集团」，股票编号：3389）宣布截至2024年12月31日止12个月（「回顾年内」）之全年业绩。

2024年，国际环境错综复杂，地缘政治冲突、区域性战乱及贸易保护主义愈演愈烈，世界经济增长动能依然偏弱。于中国而言，经济总量实现了新的突破，但风险隐患仍然较多。面对复杂的环境，本集团秉承「行稳致远」的原则，顺应市场调整业务，保生存、求发展，努力维护股东的利益。

截至2024年12月31日止，本集团收入录得1,043,555,000元（人民币，下同；（2023年12月31日：1,421,454,000元），较去年同期下降了26.6%；高端消费配套业务等收入为688,104,000元（2023年12月31日：710,708,000元），较去年同期下降3.2%，大宗商品贸易收入为355,451,000元（2023年12月31日：710,746,000元），较去年同期下降50.0%。集团年度录得亏损约55,472,000元（2023年12月31日：溢利35,191,000元），股东应占亏损约为65,161,000元（2023年12月31日：溢利33,885,000元）。亏损的的主要原因是：销售及毛利下降，物业、厂房、设备的折旧费用上升及汇率波动导致营运单位产生外汇兑换亏损等。

回顾年度内，中国经济压力承重，集团的高端消费配套业务受到了一定的影响。但集团采取多种措施应对复杂的经营环境，取得了较为明显的成效。年度内，高端消费配套业务的销售虽然有些许下降，但利润较去年同期仍有良好的提升。

回顾年度内，集团的大宗商品国际贸易业务主要为铁矿石、动力煤及焦煤向中国内地的进口。受国际、国内经济环境的影响，铁矿需求走弱，矿砂及煤炭等产品的市场价格波动较大，致集团的国际大宗商品贸易额及利润较去年同期均有所下降。年度内，集团计划于墨西哥建设一个集清关、进口、运输、仓储于一体的大宗货物中转物流园区，致力于服务中国大型企业。

2024年全球干散海运市场整体波动增长。集团紧抓市场上涨时机，大力拓展业务。年度内，集团成功开发了中国国家能源集团、澳洲兖矿、天元锰业集团、印度钢铁管理局有限公司、印度安塞乐米塔尔集团等一系列国内外知名大型矿山、电力和钢铁企业。在深耕传统运输航线外，首次开辟土耳其至中国铝矾土运输航线，幷签订了长期运输协议。本年度，集团海运业务收入与利润均取得了良好的成绩。

当前，于全球来看，政治动荡不安趋势明显，经营环境依然复杂严峻。而中国内地经济运行除了外部环境变化带来的不利影响外，自身发展也面临一定的困难和挑战。但是，中国经济基础稳、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变相信中国内地经济发展动能会持续增强，发展态势将持续向好。

新的一年，本集团仍将坚持「行稳致远、持续经营」之原则，背靠中国内地「稳中求进、以进促稳」的经济发展环境，紧贴市场，谨慎而稳妥地继续国际贸易的进程，幷不断扩充与加强与国际贸易密切相关的国际海运业务，努力成长，以冀成为国际海运供应链中较强的一员，实现企业突破性的发展。

集团亦仍将顺应市场需求，面向中国内地及国际双市场，不断提升商业空间一体化服务水平；调整高端名表配套产品的生产，同时展开有限多元化的业务进程，加强高端消费配套生产在珠宝、化妆品及手机等其他高端生活品领域的拓展，将商业空间美化服务扩充至生活空间美化服务领域等，继而成为高端消费配套生态链中不可或缺的一个独立环节。

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