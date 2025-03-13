APEL在大阪Knowledge Capital举行的互动展览现已开幕，并将持续至2025年12月底。

香港, 2025年3月13日 - (亚太商讯) - 随着2025年日本大阪关西世界博览会（以下简称「世博会」）即将揭开序幕，义合控股有限公司（香港主板上市编号: 1662）之间接非全资附属公司Absolute Pure EnviroSci Limited（以下简称「APEL」或「本公司」）正式发布其雄心勃勃的计划，旨在重新定义日本健康与可持续发展。APEL的举措与大阪世博会的主题「构建未来社会，想象明日生活」深度契合，彰显其对解决人类与生态福祉相关的全球迫切挑战的坚定承诺。

APEL愿景：以科学和可持续发展革新医疗保健、环境及宠物健康领域

APEL的核心使命是通过创新来解决全球挑战。基于本公司的使命，APEL的策略性路线图致力于将解决方案应用于医疗保健、环境及宠物健康领域。APEL在大阪Knowledge Capital举行的互动展览现已开幕，并将持续至2025年12月底。此次展览与世博会相辅相成，将作为一个互动平台，吸引来自世界各地的访客，展示领先科技、凝聚利益相关者并建立加速正面影响力的联盟。

义合控股有限公司（香港主板上市编号: 1662）主席詹燕群先生（右三）、APEL董事杨学光

博士（右二）及APEL主席钟伟强博士（右一）与研讨会嘉宾合照。

APEL于大阪举行生物医药技术创新专家研讨会。

APEL革命性产品阵容彰显其策略雄心

APEL三大旗舰创新-WisepuraTM、GERMAGICTM及GERMAGICTM PET精准针对日本迫切需求，兼具可扩展性：

1. WisepuraTM：重塑公共卫生标准

与香港科技大学联合研发的WisepuraTM致力于对抗抗菌素耐药性与环境危害：

- WisepuraTM Aquapura：一种长效抗菌材料，用于消除异味和保障水质安全。

- 目标：在2025年10月前将此技术应用于100+个公共设施，减少高达 99%的水媒病原体。

- WisepuraTM Airpura：一种抗菌涂层，用于空气净化。

- 目标：携手15+个日本智慧城市，减少交通系统中的空气传播感染。

2. GERMAGICTM：在各种环境提高卫生标准

基于获全球20+间机构认证的多层次杀菌涂层技术（MAP-1），GERMAGICTM将革新5,000亿日圆规模的日本卫生市场：

- 飞机空气净化：与日本领先航空公司合作，计划在2025年第四季前将MAP-1应用于200+架飞机，减低高达60%的机舱病菌传播。

- 智能建筑整合：与Techno Frontier合作，将MAP-1融入环保建材，目标实现暖通空调系统节能30%。

3. GERMAGICTM PET：提升人宠共生关系

APEL以科技驱动的宠物护理品牌融合了诊断与抗菌解决方案：

- 目标：在2026年前占据1.2兆日圆的日本宠物市场的10%份额，在都市家庭减少高达50%与宠物相关的过敏。

- 创新：于东京和大阪设立宠物健康中心，为50,000+只宠物提供即时健康监测。

APEL三大旗舰创新-WisepuraTM、GERMAGICTM及GERMAGICTM PET。

建立坚定信心：日本各界领袖全力支持APEL

2025年3月6日，APEL于大阪举办了一场专家研讨会，标志着APEL重要的里程碑，并汇聚了日本企业、学术界和政府代表，包括：Knowledge Capital总制作人野村卓也先生(Takuya Nomura)、香港贸易发展局大阪事务所长Ricky Fong先生、日本经济同友会干事古川令治先生 (Ryoji Furukawa) 、京都大学前川真治教授(Shinji Maegawa)、 Quantum Life创始人兼首席执行官黄园医学博士、Techno Frontier社长河原利和先生(Kawahara Toshikazu)、创域互动有限公司创始人张伟文先生及GERMAGIC™上海总经理钟耀武先生。

迈向变革性健康与环境保护发展

APEL主席钟伟强博士表示：「在我们不懈应对全球挑战的过程中，我们致力将科学研究转化为提升生活品质及居住环境的实效应用。我们深感荣幸在本次研讨会获得日本各界鼎力支持。同时，本次研讨会标志着APEL在全球拓展健康与环境科技创新的新篇章。在进军日本市场之际，我们期待与当地研究人员、机构及企业合作，开发领先解决方案以应对全球迫切挑战，共创更美好的明天。」

在大型展览会和专家研讨会的推动下，APEL深信其创新成果将带来显著效益，提升健康与福祉，并促进可持续发展。各界对这些发展的殷切期待，体现了APEL追求卓越的承诺和建立更健康世界的愿景。

关于APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）为香港联合交易所主板上市公司-义合控股有限公司（香港主板上市编号: 1662）的间接非全资附属公司，以改善生活品质及居住环境为使命，主要从事健康与环境科技创新的研究、开发及商业化。基于其多层次杀菌涂层技术（MAP-1），APEL已在四个关键领域：飞机空气净化、水质净化、畜牧健康和环保建材，研发专门的应用配方，旨在应对全球迫切挑战。APEL期待与全球研究人员和行业伙伴合作，推动更多健康与环境科技创新。

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