联想控股旗下君联资本、正奇能科集团共同投资企业汉朔科技在深交所成功上市

香港, 2025年3月11日 - (亚太商讯) - 3月11日,联想控股(3396.HK)旗下君联资本、正奇能科集团共同投资企业汉朔科技(301275.SZ)在深交所创业板成功上市,公司首次公开发行4224万股,发行价格为27.5元/股,预计募集资金11.62亿元。 汉朔科技成立于2012年,是全球领先的智能IoT硬件和行业数字化解决方案提供商之一,业务遍及多个国家和地区,主要服务于商超、3C、餐饮等泛零售行业,以及医药、工业、物流、办公等多领域,用数字化解决方案帮助客户应对快速变化的市场环境,以获得竞争优势。目前,围绕零售门店数字化领域,汉朔科技构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系,为零售行业实现数字化转型升级提供助力。 汉朔科技凭借强大的研发和创新能力,在电子价签领域取得显著成果。截至2024年6月30日,汉朔科技拥有116项境内外发明专利和73项实用新型专利,构建了完善的电子价签物联网核心技术体系。自2013年以来,汉朔科技推出超过40款电子价签产品,完成20多次系统软件迭代,持续引领行业发展。 公司招股书显示,2021-2023年,汉朔科技营业收入复合增长率达52.99%。据CINNO统计,2023年国内电子价签市场占有率约62%,全球收入规模位列前三。汉朔科技已在美国、英国、法国、德国、荷兰、澳大利亚等13个国家设立下属公司,服务全球50多个国家和地区的400多家客户。 君联资本于2017年、2018年两次投资汉朔科技,是其最大的机构投资人。投资后,君联资本在企业战略梳理、高管人才引进、后续融资等方面给予了支持和帮助。 在2018年,基于对行业前景的看好、汉朔科技领先的技术实力和场景应用等因素考量,正奇能科集团联合君联资本共同入股汉朔科技,并持续赋能公司高质量发展。 君联资本表示:零售行业的数字化转型正在加速推进,汉朔科技作为零售门店数字化解决方案的领先企业,凭借扎实的研发能力和技术创新,在电子价签领域取得了显著成绩。公司创始人侯世国先生带领团队,持续推出创新产品,推动行业发展。我们认可汉朔科技在零售数字化领域的战略布局和全球化拓展能力,相信公司通过本次上市,能够进一步提升竞争力,为全球零售行业企业的数字化转型提供更多支持。 正奇能科集团表示:这些年,我们见证了汉朔科技在坚持技术创新、加强产品技术先进性、深化核心竞争优势等方面付诸的努力,逐渐成长为行业领军企业。未来,正奇能科将一如既往聚焦服务科创企业,持续发挥投贷联动优势,与更多优秀的科创企业同行,共同在推动科技创新、服务新质生产力发展上贡献更多力量。 消息来源:联想控股微空间

(文章内容综编自君联资本、正奇能科集团)



