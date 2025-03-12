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Tuesday, 11 March 2025, 18:52 HKT/SGT
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联想控股旗下君联资本、正奇能科集团共同投资企业汉朔科技在深交所成功上市

香港, 2025年3月11日 - (亚太商讯) - 3月11日，联想控股（3396.HK）旗下君联资本、正奇能科集团共同投资企业汉朔科技(301275.SZ)在深交所创业板成功上市，公司首次公开发行4224万股，发行价格为27.5元/股，预计募集资金11.62亿元。

汉朔科技成立于2012年，是全球领先的智能IoT硬件和行业数字化解决方案提供商之一，业务遍及多个国家和地区，主要服务于商超、3C、餐饮等泛零售行业，以及医药、工业、物流、办公等多领域，用数字化解决方案帮助客户应对快速变化的市场环境，以获得竞争优势。目前，围绕零售门店数字化领域，汉朔科技构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系，为零售行业实现数字化转型升级提供助力。

汉朔科技凭借强大的研发和创新能力，在电子价签领域取得显著成果。截至2024年6月30日，汉朔科技拥有116项境内外发明专利和73项实用新型专利，构建了完善的电子价签物联网核心技术体系。自2013年以来，汉朔科技推出超过40款电子价签产品，完成20多次系统软件迭代，持续引领行业发展。

公司招股书显示，2021-2023年，汉朔科技营业收入复合增长率达52.99%。据CINNO统计，2023年国内电子价签市场占有率约62%，全球收入规模位列前三。汉朔科技已在美国、英国、法国、德国、荷兰、澳大利亚等13个国家设立下属公司，服务全球50多个国家和地区的400多家客户。

君联资本于2017年、2018年两次投资汉朔科技，是其最大的机构投资人。投资后，君联资本在企业战略梳理、高管人才引进、后续融资等方面给予了支持和帮助。

在2018年，基于对行业前景的看好、汉朔科技领先的技术实力和场景应用等因素考量，正奇能科集团联合君联资本共同入股汉朔科技，并持续赋能公司高质量发展。

君联资本表示：零售行业的数字化转型正在加速推进，汉朔科技作为零售门店数字化解决方案的领先企业，凭借扎实的研发能力和技术创新，在电子价签领域取得了显著成绩。公司创始人侯世国先生带领团队，持续推出创新产品，推动行业发展。我们认可汉朔科技在零售数字化领域的战略布局和全球化拓展能力，相信公司通过本次上市，能够进一步提升竞争力，为全球零售行业企业的数字化转型提供更多支持。

正奇能科集团表示：这些年，我们见证了汉朔科技在坚持技术创新、加强产品技术先进性、深化核心竞争优势等方面付诸的努力，逐渐成长为行业领军企业。未来，正奇能科将一如既往聚焦服务科创企业，持续发挥投贷联动优势，与更多优秀的科创企业同行，共同在推动科技创新、服务新质生产力发展上贡献更多力量。

消息来源：联想控股微空间
（文章内容综编自君联资本、正奇能科集团）



话题 Press release summary

部门 电子产品, Funds & Equities, Venture Capital & PE
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