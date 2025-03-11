

香港, 2025年3月10日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)欣然宣布荣获2025香港可持续发展创新科技大奖的「绿色供应链创新科技」卓越奖。中信国际电讯CPC凭借创新解决方案「智化算 (AI Analytics)」，为可持续供应链管理带来的突破及高价值而荣获殊荣。 中信国际电讯CPC荣获2025香港可持续发展创新科技大奖

【绿色供应链创新科技】卓越奖 香港可持续发展创新科技大奖旨在嘉奖各行各业的机构以及创科人才，以表彰其因应自身行业和业务范围，将可持续发展理念融入创新科技。中信国际电讯CPC的「智化算」凭借其将人工智能（AI）和机器学习技术融入供应链运营的能力脱颖而出，赋能企业实现更高的效率、准确性和环境可持续性。 以创新驱动环境、经济与社会共赢 「智化算」订单需求智能预测解决方案是基于「大数据、小模型、多场景、智能应用」的理念，并采用「模型即服务」（MaaS）框架开发。方案通过深度学习结合大语言模型，融合自主研发并获多项专利的智能算法，构建订单需求预测多模态知识库。通过算力资源调配及跨维度循环训练，糅合创新技术将人工智能大模型变成针对客户生产模式的数据分析应用方案，让企业不再受限于零样本、小样本场景，打造一个真正的"拎包入住"的算法应用方案。快速为企业提供智能化及可视化关键数据分析，赋能企业掌控最新业务动态及运营格局提升供应链效率、减少浪费以及推动可持续实践，创造显著价值。 「智化算」订单需求预测解决方案是贯通物料采购和生产活动中的"中枢神经"，确保流程高效运作。通过利用崭新AI技术，包括深度学习和大语言模型（LLMs），「智化算」实现了精准的需求预测，进一步减少材料浪费、优化资源使用并更小化环境影响。在经济层面，方案有效降低了运营成本、改善了现金流，并通过实时数据分析提升效率。在社会层面，方案让企业能够快速响应市场需求，确保及时交付并提高客户满意度。「智化算」订单需求预测解决方案展示了在实际商业场景中的实用性，并彰显了创新如何同时推动可持续发展、经济增长和社会进步。 中信国际电讯 CPC 创新研发及信息技术部副总裁李超群先生表示：「我们深感荣幸获得此殊荣，彰显了我们在推动可持续技术创新方面的承诺。「智化算」订单需求预测解决方案代表了一种突破性的供应链管理方法，将人工智能(AI)与实用及可扩展的解决方案无缝结合，赋能企业在快速变化的环境中稳步前行。通过减少浪费、提升供应链可持续性、提高客户满意度并推动经济效率，我们为实现更绿色、更具社会责任感和经济可持续的未来感到自豪。」 中信国际电讯CPC以创新科技赋能绿色实践，推动可持续发展，重塑行业效率新高度。聚焦ESG目标，中信国际电讯CPC构建强大生态伙伴圈，通过AI创新解决方案，赋能企业高效转型，降本增效，引领可持续发展新未来。 关于香港可持续发展创新科技大奖 香港可持续发展创新科技大奖由全球可持续发展规划师学会主办，创新科技署及多个政府部门与产学研单位全力支持。旨在透过嘉奖各行业的机构、企业以及创科人才，以表彰其因应自身行业和业务范围，将可持续发展理念融入创新科技，从开发、规划、应用、发展及解决方案均以可持续发展为原则，并让社会各阶层能够接触和了解香港在可持续创科发展的成就和贡献。详情参阅https://wisdp.org/wp/cn/hksdit2025/。 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼"技术赋能"，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为"数据赋能"生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。 请浏览www.citictel-cpc.com获取更多信息。 传媒查询： Catherine Yuen

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