来源 uSMART 盈立证券激增300%香港本地用户 开设2家新分行 抢占市场份额

香港, 2025年3月10日 - (亚太商讯) - 由周大福控股战略入股的uSMART盈立证券有限公司(下称「盈立证券/ 本公司」)欣然宣布将在落马洲港铁站及西九龙高铁站开设两家新分行。受近期港股炽热投资气氛带动,过去1年内,香港本地注册用户较去年同期增长300%。为提供更便捷及优质的客户体验,盈立证券决定在九龙和新界设立新分行,以满足不同地区客户的需求,进一步扩大客户基础。 近期中国『十大科技股』十分火热,表现媲美美国『神奇七股』,市场估值亦具有吸引力,因此吸引不少投资者的关注。这股投资热潮使本公司的开户需求大幅上升,我们预期这势头将会持续,并看好未来股市投资环境。因此,盈立证券决定抓紧这个发展机遇,同时开设两间新分行,提升市场竞争力。 作为首家在港铁站内设立分行之券商,这不仅是一次创新突破,更是品牌发展中的重要里程碑。为方便客户,我们特选在这两个交通热点开设分行,预计将于 2025 年中隆重开幕,并实施每星期7天营业服务。客户可在分行面对面与投资顾问进行一般查询、办理开户及咨询投资理财等事宜。如遇到任何使用流动交易程序时的疑问,客户亦可亦可亲临分行体验查询。 西九龙高铁站分行初步效果图 为庆祝两家分行即将投入服务,uSMART盈立证券将于4月推出「ATM 三巨头」 (腾讯、阿里巴巴、美团) 免佣 及 免平台费 优惠,惠及所有持有uSMART盈立证券账户的客户。此外,本公司亦欢迎客户提议心水港股,并将于第三季根据客户的反馈调整,相信这将为客户创造更可观的收益。 为反馈忠实客户多年的支持,uSMART盈立证券亦同时提供多项 真全免 优惠,包括:

1)100只港股ETF 0佣 0平台费;

2)月供美股、港股0佣 0平台费 0存仓费

无论新客户及现有客户,都可以享受真全免,绝无取巧,我们设计以上优惠,旨在满足短线、中线及长线投资策略,让持有uSMART盈立证券账户的客户均能受益。 随着全球股市交投活跃,过去1年内,盈立证券(新加坡)的注册用户数量较去年同期骤升8倍。最近uSMART盈立集团的全资子公司 uSMART Capital, LLC 正式获批美国 FINRA券商牌照,这标志着集团在全球金融市场的战略布局取得了重大进展。展望未来,uSMART盈立证券将继续以科技赋能金融,致力于为全球客户创造更多价值,并推动金融服务的创新与升级。 关于uSMART盈立证券 : 由周大福控股战略入股的盈立证券 是一间领先科技港资券商,成立于2018年,7 年来凭借卓越的战略规划和创新能力,致力于将科技与金融深度融合,业务范围涵盖证券、资产管理、财富管理等领域,为全球投资者独家研发了金融证券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP,分别由盈立证券(香港)和盈立证券(新加坡)提供服务。集团APP 支持港股、美股、A股(沪深港通)、新加坡股票、日本股票、英国股票、美股期权、ETF、基金、债券、资管、结构化票据、期货、加密货币、贵金属、黄金和外汇等多元化的投资交易服务,此外更为超高净值个人与家族、企业提供度身订制服务,打造全方位综合性资产管理解决方案。 详情可浏览www.usmart66.com/zh-cn

