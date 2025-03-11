盈立证券激增300%香港本地用户 开设2家新分行 抢占市场份额

香港, 2025年3月10日 - (亚太商讯) - 由周大福控股战略入股的uSMART盈立证券有限公司（下称「盈立证券/ 本公司」）欣然宣布将在落马洲港铁站及西九龙高铁站开设两家新分行。受近期港股炽热投资气氛带动，过去1年内，香港本地注册用户较去年同期增长300%。为提供更便捷及优质的客户体验，盈立证券决定在九龙和新界设立新分行，以满足不同地区客户的需求，进一步扩大客户基础。

近期中国『十大科技股』十分火热，表现媲美美国『神奇七股』，市场估值亦具有吸引力，因此吸引不少投资者的关注。这股投资热潮使本公司的开户需求大幅上升，我们预期这势头将会持续，并看好未来股市投资环境。因此，盈立证券决定抓紧这个发展机遇，同时开设两间新分行，提升市场竞争力。

作为首家在港铁站内设立分行之券商，这不仅是一次创新突破，更是品牌发展中的重要里程碑。为方便客户，我们特选在这两个交通热点开设分行，预计将于 2025 年中隆重开幕，并实施每星期7天营业服务。客户可在分行面对面与投资顾问进行一般查询、办理开户及咨询投资理财等事宜。如遇到任何使用流动交易程序时的疑问，客户亦可亦可亲临分行体验查询。

西九龙高铁站分行初步效果图

为庆祝两家分行即将投入服务，uSMART盈立证券将于4月推出「ATM 三巨头」 (腾讯、阿里巴巴、美团) 免佣 及 免平台费 优惠，惠及所有持有uSMART盈立证券账户的客户。此外，本公司亦欢迎客户提议心水港股，并将于第三季根据客户的反馈调整，相信这将为客户创造更可观的收益。

为反馈忠实客户多年的支持，uSMART盈立证券亦同时提供多项 真全免 优惠，包括：

1)100只港股ETF 0佣 0平台费；

2)月供美股、港股0佣 0平台费 0存仓费

无论新客户及现有客户，都可以享受真全免，绝无取巧，我们设计以上优惠，旨在满足短线、中线及长线投资策略，让持有uSMART盈立证券账户的客户均能受益。

随着全球股市交投活跃，过去1年内，盈立证券（新加坡）的注册用户数量较去年同期骤升8倍。最近uSMART盈立集团的全资子公司 uSMART Capital, LLC 正式获批美国 FINRA券商牌照，这标志着集团在全球金融市场的战略布局取得了重大进展。展望未来，uSMART盈立证券将继续以科技赋能金融，致力于为全球客户创造更多价值，并推动金融服务的创新与升级。

关于uSMART盈立证券 ：

由周大福控股战略入股的盈立证券 是一间领先科技港资券商，成立于2018年，7 年来凭借卓越的战略规划和创新能力，致力于将科技与金融深度融合，业务范围涵盖证券、资产管理、财富管理等领域，为全球投资者独家研发了金融证券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP，分别由盈立证券（香港）和盈立证券（新加坡）提供服务。集团APP 支持港股、美股、A股（沪深港通）、新加坡股票、日本股票、英国股票、美股期权、ETF、基金、债券、资管、结构化票据、期货、加密货币、贵金属、黄金和外汇等多元化的投资交易服务，此外更为超高净值个人与家族、企业提供度身订制服务，打造全方位综合性资产管理解决方案。

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