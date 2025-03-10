珠宝双展匯聚逾82,000环球买家



- 香港国际珠宝展于昨天圆满闭幕，香港国际钻石、宝石及珍珠展亦于上周四结束

- 两展共吸引来自141个国家及地区、逾82,000名买家亲临採购，展示香港商贸平台的国际影响力

- 东盟、中东、西欧和南美买家均见增长

- 现场问卷调查结果显示，买家及展商认为未来两年珠宝产品于中东市场的增长潜力最大-

- 逾四成受访者预计未来一至两年整体销售额将会上升，逾五成受访者预计持平 香港, 2025年3月9日 - (亚太商讯) -由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第41届香港国际珠宝展以及第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展，继续採用「两展两地」模式，云集来自逾40个国家及地区、约4,000家展商参与。珠宝展昨天于香港会议展览中心圆满闭幕，而钻石、宝石及珍珠展已于上周四在亚洲国际博览馆结束。今届珠宝展首次增设「黄金首饰」展区，蒐罗设计新颖的金饰，以及「新晋珠宝设计师」专区，展示设计新秀的潜力，帮助业界把握新机遇。 珠宝双展共吸引来自141个国家及地区、逾82,000名买家亲临採购，其中有来自125个国家及地区约32,000名买家参与钻石、宝石及珍珠展，以及来自133个国家及地区约51,000名买家出席珠宝展，东盟、中东、西欧和南美买家均录得增长，充分彰显珠宝双展的国际化。 香港贸发局副总裁张淑芬表示：「作为全球领先的珠宝商贸平台，珠宝双展联结全球买家，并举办超过30场行业讲座及活动，推动业界创新及交流，同时积极透过珠宝设计比赛推广本地设计及发掘业界新秀，展示珠宝双展于国际珠宝业界的影响力，以及香港作为世界一流会展中心的地位。」 展商及买家最看好中东市场 为更深入了解珠宝行业趋势，香港贸发局对现场1,434名参展商和买家进行问卷调查。结果发现买家及展商对经济前景的态度审慎乐观，问卷调查重点结果如下： 市场及行业展望： 44.2%受访者预计未来一至两年整体销售额将会上升，50.6%受访者预计持平。受访者认为未来两年珠宝产品于以下目标销售市场的增长前景为理想及非常理想：中东（76.8%）、印度（72.6%）、澳洲及太平洋群岛（67.8%）、东盟（66.2%）、韩国（66%）。市场潜力方面，最多受访者正在尝试开拓的市场分别是欧洲（24.9%）、东盟（15.2%）、北美洲（13.4%）、中东（11.4%）、日本（7.9%）。未来三年，人工智能（62.8%）、大数据（46.9%），以及社交媒体（44.6）的技术进步对珠宝行业影响最大。 产品趋势： 受访者认为今年时尚首饰（61.9%）、贵重珠宝（39.1%）、轻奢首饰（24.4%）有最大增长潜力。黄色K金（43.4%）、白色K金（37.8%）及纯黄金（28.6%）是2025年最受欢迎的贵金属产品。钻石（47.6%）是今年最受欢迎的宝石，其次是红宝石（26.2%）、祖母绿（19.1%）。 香港贸发局唿应最新公布的政府财政预算案，协助本地企业开拓内地市场及增加电商销售。今年淘宝天猫首次参与珠宝展，助展商突破地域界限，开拓内地市场，共有10间参展商及六位网红达人参与，总触及高达超过600万人次，销售额达5,000万港元。 参展商称销售额超预期珠宝双展广受全球业内人士喜爱，有展商反映销售喜出望外。在珠宝展，带来九个设计师的香港展商亚洲珠宝文化设计工艺协会创会会长郑陈曼芝说：「我们希望透过这次展会接触中东买家，并开拓新的国际市场，期望销售额达100万至300万美元。」香港展商新世界海达有限公司董事长张海达亦称今年接触到俄罗斯、韩国及中国内地客户，在展会的销售表现较去年升三倍。 在钻石、宝石及珍珠展，德国展商HC Arnoldi e.K.行政总裁Carl Philip Arnoldi表示：「展会最大优势之一是吸引全球制造商及买家参与，参展首天已接触到许多中东和亚洲的客户，我们预计今年销售将有20%至50%的升幅。」另有展商表示通过展会不但接触到美国大型零售业优质买家，亦找到新兴市场如印尼、菲律宾及越南等具潜力的合作伙伴，又见许多买家重临採购。 同时，部份中国内地、中东、美国及马来西亚的买家预计在珠宝双展斥资数十万至上百万美元採购。在珠宝展，来自中国内地的湖南省彩度珠宝贸易有限公司已订购价值超过40万美元的高品质澳洲珍珠；来自阿联酋的Kanz Jewels LLC已预算25 万美元作採购之用；黎巴嫩买家Michel Zoughaib称赞展会提供一站式平台，可採购不同设计的产品，甚至珠宝技术及包装，预算花费100万美元，「如觅得合适的供应商，我可把预算提高至约1,500万美元。」 美国买家David Levy Diamond Inc.总裁David Levy亦称，在展会不但可联繫生产商，也能接触供应链中不同类型的企业，只需来香港珠宝双展便可觅得所需一切，「相信会在钻石、宝石及珍珠展花费20万美元，在珠宝展预料最少花费25万美元。」另外，有来自东盟市场买家採购态度积极，例如马来西亚多美集团预算花费10至20万美元採购。 提升穆斯林友善採购体验配套 今年大会为鼓励穆斯林买家来港採购，特别加强穆斯林友善措施，包括会场设祈祷室、提供接驳巴士往返清真寺、提供穆斯林友善酒店和餐厅名单、并与香港旅发局合作提供特色导赏团等，鼓励穆斯林买家来港採购。 作为全球领先的一站式珠宝业採购平台，今年珠宝双展继续沿用「展览+」（EXHIBITION+）线上线下融合模式，让企业延伸实体展中的洽商至网上智能配对平台。当中「商对易」（Click2Match）的人工智能会为展商及买家提供线上商贸配对。在场买家则可利用「扫码易」（Scan2Match）扫描展商的二维码，于展会期间或之后随时随地于线上洽谈。买家亦可以通过「香港贸发局商贸平台」流动应用程式（HKTDC Marketplace App）及两展的官方网页，预先完成登记及认证买家证，大大提升进场及採购效率。 图片下载：https://bit.ly/3XyhcAc 由香港贸发局主办的第41届香港国际珠宝展，以及第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展圆满结束。 珠宝双展广受全球业内人士喜爱，买家採购态度积极。 财经事务及库务局常任秘书长（财经事务）甄美薇（右五）担任珠宝交流酒会的主礼嘉宾，酒会接待来自海内外的珠宝业界代表、买家等，促进业界的交流合作。 珠宝匯演展示最新创意设计，促进各方交流。 淘宝天猫参与珠宝展，助展商突破地域界限，开拓内地市场。 珠宝展增设「黄金首饰」展区，展示设计新颖的金饰。 珠宝双展设38个展馆，其中亚洲珠宝文化设计工艺协会首度参展。此外，珠宝展今年新增「新晋珠宝设计师」专区，展示新生代设计师的创意及工艺。 珠宝双展期间举行超过30场珠宝行业讲座及交流活动。

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