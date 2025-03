Friday, 7 March 2025, 18:10 HKT/SGT Share:

来源 OrbusNeich Medical Group Holdings Limited 业聚医疗连续四年实现收入增长 达1.64亿美元创新高 纯利达3,970万美元 建议派发末期股息每股10港仙 - 透过持续创新、巩固全球销售网络、丰富产品线及整合新收购资产

- 壮大业务基础 把握巿场机遇

业绩亮点: - 收入同比增长6.6%达164.1百万美元创新高。

- 销量达1.7百万件,其中1.5百万件为自有产品,同比增长4.8%。

- 毛利上升7.5%至114.5百万美元,毛利率提升至69.8%;公司拥有人应占利润达39.7百万美元。

- 董事会建议派发末期股息每股10港仙,派息比率为26.7%。

- 集团的财务状况稳健,年末现金及银行结余为248.6百万美元,拥有充足资金支持日后的并购计划。

- 在新收购的印尼及韩国分销商推动下,加上来自直销业务的内生增长,亚太区市场收入同比增长43.7%,而美国及中国市场亦于2024年下半年呈现复苏迹象。

- 集团于2023年11月收购德国公司eucatech AG后,已为其产品在捷克、意大利、马来西亚、沙特阿拉伯、西班牙、瑞士、阿联酋及越南完成注册。 香港, 2025年3月7日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司("业聚医疗"或"集团";股份代号:6929)今天宣布截至截至2024年12月31日止年度("年度")的全年业绩。尽管业务环境充满挑战,但集团仍创下收入新高,并录得稳健纯利。 受到下半年美国市场销售回升,以及亚太区市场的持续增长带动,集团的收入达164.1百万美元,较去年增长6.6%。若撇除汇兑的影响,收入更同比增长8.7%。毛利上升7.5%至114.5百万美元,毛利率亦微升至69.8%。回顾年度内,集团积极整合在2023年底收购的三间公司的旗下业务,为长远达到理想业绩奠定基础。尽管相关整合工作短暂产生额外费用,导致公司拥有人应占利润录得39.7百万美元(2023年:45.1百万美元),然而这些工作预计能于未来创造显著的协同效应。撇除上述的额外开支,集团的三大核心经营开支,包括销售及分销开支、一般及行政开支以及研发开支,维持在与去年相若的水平。 于2024年12月31日,集团的财务状况稳健,现金及银行结余达约248.6百万美元(2023年:255.8百万美元)。经审慎评估集团未来资金需求后,董事会建议派发末期现金股息每股10港仙(2023年:每股10港仙),以答谢股东及投资者一直以来的支持。 业聚医疗董事长、执行董事兼首席执行官钱永勋先生表示:"2024年,业聚医疗团队迎难而上,在强化研发、生产、供应链、临床、监管、质量、销售及市场推广等领域不遗余力。其中,我们在印尼和韩国新收购的分销商迅速为集团带来贡献,推动了我们在亚太市场的表现。与此同时,我们也专注于eucatech AG的产品注册工作,并取得八个国家注册批准,并将会在更多国家取得进展。2025年将迎来业聚医疗成立25周年。过去,我们已成功在全球市场建立了良好声誉,以及持续数年达到收入增长。凭借不懈的创新、强大的全球布局以及领先的产品组合,我们有信心能再创高峰。展望未来,我们会继续致力改善患者的治疗效果,同时为股东创造长远价值。" 广泛的销售网络推动亚太地区及欧洲、中东及非洲地区增长 业聚医疗透过覆盖全球70多个国家和地区的广泛销售网络销售产品,并在主要市场保持均衡的收入比例。受惠于印尼及韩国新收购的分销商带来的外部增长,以及马来西亚、新加坡、香港、越南及印度市场的强劲内生增长,亚太区市场于回顾年度成为集团的主要增长动力,收入增加43.7%至52.2百万美元。其中,最新一代刻痕球囊Scoreflex TRIO自2024年初在马来西亚推出后,销量迅速攀升。此外,来自欧洲、中东及非洲的收入同比增长7.9%,达到39.2百万美元,主要由集团的自有球囊产品在直销市场(如德国及西班牙)以及分销市场(如捷克、斯洛伐克及英国)的销量增长带动。 中国内地及美国市场于2024年下半年均取得显著改善。随着京津冀"3+N"联盟带量采购("带量采购")在各省陆续推行,以及集团采取更积极的营销策略,Scoreflex的销量增长势头良好。因此,下半年中国市场的表现有所改善,全年收入达到20.7百万美元。同时,在集团与美国分销商雅培进行积极商讨后,美国市场的收入逐渐回升。 尤其是高售价产品Scoreflex NC,其下半年的销量为上半年的逾三倍,带动美国市场的收入达到17.5百万美元。日本市场的收入则为34.4百万美元。 多元化创新产品:涵盖获批及即将进行临床试验阶段的产品 截至2024年12月31日,业聚医疗在全球主要司法管辖区拥有超过240项授权专利及公布专利申请,并拥有逾50款获批产品。于2024年,集团在产品注册及临床试验方面取得重大进展,包括: - Teleport Neuro获得国家药监局批准,Teleport XT、JADE PLUS 14/18/35 OTW、Sapphire Ultra及Sapphire NC Ultra 获得FDA批准;以及Sapphire Ultra、Sapphire NC Ultra、Xtenza和Teleport XT获得CE标志;

- 向国家药监局提交导引导管及Jade PTA型号扩充的注册申请,及向PMDA提交Scoreflex QUAD及Teleport Glide注册申请;

- 在中国境内进行的Scoreflex TRIO临床试验已完成病人入组,并于2025年1月向国家药监局提交申请;

- 于2024年第四季在美国展开Sapphire 3临床试验的病人入组,预计将于2026年第一季提交申请批准。 继2023年底收购eucatech AG后,集团积极在多个国家为其产品eucaLimus(药物洗脱支架)、Support C(冠状动脉药物涂层球囊)及VITUS(外周药物涂层球囊)办理注册。上述一种或多种产品已于捷克、意大利、马来西亚、沙特阿拉伯、西班牙、瑞士、阿联酋及越南等地完成注册,而于香港、印尼及新加坡的注册申请亦有待批准。此外,为了在MDR制度下为上述产品续领CE标志,集团已开展临床登记,并聘请国际知名的关键意见领袖("KOL")临床医师担任该等登记的首席调查专家。 同时,集团继续投资于新产品管线,例如抽吸导管、双腔导管、外周刻痕球囊及鞘管,并预期于2025年向各监管机构提交该等产品的注册申请。为迎合"介入无植入"的趋势,集团亦投资于自有紫杉醇药物涂层球囊,预计于2025年第四季在日本展开临床试验。 本年度,合资企业OrbusNeich P&F致力推进TricValve在亚太区两大市场的临床研究。在中国境内的临床试验已于2024年4月开始,而在日本的PMDA临床试验方案批准预计将于2025年底完成。 除自有产品外,集团与一家中国制造商订立分销协议,自2024年12月起在香港及澳门分销其血管内超声波(IVUS)导管,从而令产品组合更为多元化。 严格的生产程序确保卓越产质 截至2024年12月,业聚医疗的球囊年产能达约2百万件,支架年产能达约60,000件,并采用严格的品质管理系统及维持ISO 13485,以保障产品品质。其中,eucatech AG于2024年下半年通过ISO 13485再认证审核,而深圳基地亦于2024年6月取得ISO 14001及ISO 45001认证,突显集团对可持续发展的承诺。 此外,集团于中国杭州建设旗下最大研发及制造设施的工程于年内进展顺利。集团目前致力提升其自动化水平,以减低劳动力需求及提高营运效率,最终降低整体营运成本。新设施预计于2027年投产,投产后产品年产能将增加2.4百万件。 钱先生总结:"展望2025年,有见亚太地区和欧洲、中东及非洲地区增长强劲,加上美国及中国市场持续复苏,我们对集团的前景保持审慎乐观。过去25年,我们的成功基石建立在持续创新、拓展产品线及巩固销售网络之上。这些努力,加上整合收购业务带来的协同效应,让我们准备就绪,把握未来的商机。我们的财政实力雄厚,也将有助我们把握行业整合的机遇,进行策略并购,藉此增强技术储备及扩大产品组合。为了在医疗器械市场中达到稳定增长,我们将更重视可持续发展,以迎合瞬息万变的医疗行业格局,同时贯彻实践改善患者治疗效果的使命。" 关于业聚医疗集团控股有限公司 业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。本集团总部位于中国香港,产品销往全球超过70个国家和地区。集团亦积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。凭借拥有逾20年产品开发经验的内部研发团队,本集团已开发出世界领先的专有技术。 如需了解详情,请访问集团官网:https://orbusneich.com/



