东信营销科技：中国AI营销龙头斩获多模态双备案 技术实力获国家级认证

香港, 2025年3月7日 - (亚太商讯) - 3月6日晚间,中国AI营销龙头 - 东信营销科技(以下简称"东信")宣布集团旗下"营赛洞见"多模态大模型已正式通过广东省互联网信息办公室(简称"网信办")生成式人工智能服务备案审批,成为国内首个通过多模态备案的营销垂直大模型。此前该模型已于2024年4月获中央网信办大模型备案,此次多模态备案的达成,意味着东信营销科技成为行业首个实现了大模型"双备案"的AI营销公司。 此次双重备案标志着东信营销科技在技术合规性、安全性及应用价值等方面获得国家权威认可。根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》,备案审批是对大模型技术安全合规、技术能力及社会价值的重要认证。通过双重备案的企业将具备行业准入资质,可加速技术商业化进程。备案已成为行业准入门槛,率先通过备案的企业可抢占市场先机。通过备案后,依托营赛洞见的多模态生成能力,东信营销科技有望加速MAA营销智能体和MarRAG技术的研发迭代,强化自身在AI营销领域的技术壁垒,吸引更多客户和生态伙伴,加速行业合作与应用落地从而产生规模化经济效益。 大模型技术实力获国家认可 多模态备案是指对能够在处理和交互中综合运用文本、图像、声音等不同数据类型的人工智能模型进行官方认证和备案的过程。东信营销科技的"营赛洞见"大模型在获得国家网信办多模态备案的过程中,展现了卓越的技术实力。 通过备案不仅标志着大模型在技术上的成熟,亦代表着其符合国家关于数据安全、隐私保护等方面的高标准要求。东信"营赛洞见"大模型在数据、场景、模型、算力四大核心领域拥有显著优势。 1.数据优势:基于2300亿行业数据,高质量数据处理和高精度计算,打造大规模、高质量的营销垂域大数据资产库。 2.场景优势:覆盖300+品类的全链路营销场景,支撑分析洞察、内容策划、内容生成、营销策略等152个AIGC应用场景。 3.模型优势:7大类77个算法模型搭载五大技术中台,构成强大、高效、精准的营销垂域技术底座。 4.算力优势:调用华为云的鲲鹏(昇腾)架构提供强大算力和高精度计算,确保大模型在实际应用中的稳定性、可靠性。 深耕AI营销,助力企业产业升级 营赛大模型凭借卓越的多模态生成能力、AI技术实力、行业大数据支撑及完善的安全管理体系,在已通过中央网信办备案的超302个生成式AI大模型中脱颖而出,成为率先通过备案的垂直领域AI营销大模型。本次成功通过多模态备案,不仅显示了公司在AI营销领域的竞争力,也成为了其他垂直领域大模型的技术典范。 据了解,东信AI营销大模型的图像模态技术曾在第十五届中国航展中得到全面应用,为航展的宣传报道注入了AI先锋视觉和多元风格,成为航展创意海报背后的"黑科技"。以营赛洞见为代表的营销垂直大模型的应用,不仅能为企业带来更多元、更高效的营销手段,也为整个行业的创新发展注入了新的活力。 国家"人工智能+"战略的推进,为AI技术落地带来了显著的政策红利。随着更多企业通过备案,大模型竞争将从"参数比拼"转向"应用深耕"。东信集团首席架构师卢工表示:"备案不是终点,而是AI赋能客户营销增长的起点。唯有技术与创新并重,才能赢得长远发展。"伴随人工智能技术的不断发展和完善,东信营销科技的营赛洞见AI营销大模型有望在更多行业中得到应用和推广,为各行业的智能化转型和发展带来新的机遇和动力。



