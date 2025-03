Thursday, 6 March 2025, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 TransNusa 翎亚航空开创先例:印尼首家推出定期巴厘岛—广州航线 ——打造广州至澳大利亚珀斯经由巴厘岛中转的最便捷及无缝连接航班

- PT TransNusa Aviation Mandiri公司令印尼引以为傲,开创先例成为首家推出巴厘岛—广州新航线

- 翎亚航空于2月24日成功启动机票销售,单程票优惠价分别为IDR2,388,000、CNY999及USD149

- 翎亚航空同时推出了从中国广州经巴厘岛至澳大利亚珀斯的最便捷、无缝连接的定期中转航班

雅加达,印度尼西亚, 2025年3月6日 - (亚太商讯) - 翎亚航空再添辉煌,成功开通巴厘岛—广州定期航线,成为印尼首家开通该航线的航空公司。此外,翎亚航空还宣布,将推出从中国广州经巴厘岛飞往澳大利亚珀斯的定期中转航班。 翎亚航空集团首席执行官兼资深航空专家拿督伯纳德·弗朗西斯(Bernard Francis)表示:“我们一直致力于开通新航线,以滿足广大乘客的需求。巴厘岛至珀斯和巴厘岛至广州的传统航线依然至关重要,我们将继续精益求精,确保为乘客提供快捷且无缝衔接的出行体验。” 他进一步指出:“随着全新巴厘岛—广州航线的开通,乘客们将能享受最便捷的定期转机航班,经巴厘岛飞往广州或珀斯,转机时间根据航班日期和时间而定,分别为1小时30分钟或2小时35分钟。” “从4月13日至5月31日期间,每周将有三班航班从广州白云国际机场飞往澳大利亚珀斯国际机场,同时每周将有两班航班从珀斯经巴厘岛飞往广州。其中,从广州出发的换乘航班安排在每周一、二、四,而从珀斯经巴厘岛飞往广州的航班则定于每周一和周六。” 拿督·弗朗西斯进一步说明,从6月起,翎亚航空将每日运营珀斯和广州至巴厘岛的航线,届时乘客将可享受每日换乘服务。广州至珀斯航线的机票起价分别为CNY1899、USD259和AUD399。 在2025年第一季度,仅两年历史的翎亚航空已打破传统模式,规划出一条从广州经巴厘岛直飞珀斯的全方位360度航线布局。这一创新举措不仅标志着自2022年10月翎亚航空以精品服务航空公司身份重启以来的历史性首次,更标志着翎亚航空在战略上取得的重要胜利。 在突破传统航线布局并落实这一360度航线规划后,翎亚航空于2025年1月率先推出了巴厘岛—珀斯航线,机票起价低至IDR1,799,000、AUD169、CNY782和USD163。 新巴厘岛—广州航线详情 为实现从广州经巴厘岛直飞珀斯的全方位360度航线布局,翎亚航空将于4月13日开通巴厘岛—广州航线。新航线机票现享优惠价,单程票价分别为IDR2,388,000、CNY999和USD149,旅客可通过transnusa.co.id及各大主流在线旅行社平台购票。 拿督弗朗西斯表示:“除中转航班外,我们更希望借此新航线为中国游客提供更多前往‘众神之岛’的出行选择。” 在初期阶段(4月13日至5月31日),翎亚航空将在伊·古斯蒂·努拉·莱伊国际机场(或通称登巴萨国际机场)运营每周四班航班。其中,8B 969航班将于巴厘岛时间20:15起飞,并于次日01:00抵达广州白云国际机场;而8B 968航班则于02:05从广州白云国际机场起飞,07:40抵达巴厘岛。具体安排为:巴厘岛起飞的航班每周于周日、周二、周五和周六出发,而广州起飞的航班则定于周日、周一、周三和周六。此定期航班将采用拥有174座位的空客A320窄体型飞机,预计飞行时长约为五小时。 翎亚航空简史 翎亚航空曾受新冠疫情冲击而暂时停业,于2022年迎来新股东和全新管理团队的注入,并于同年10月恢复运营。仅仅六个月后,即2023年4月,翎亚航空便开通了首条国际航线—从雅加达到马来西亚吉隆坡。 此后,在拿督弗朗西斯及新管理团队的带领下,翎亚航空于2023年底前又成功推出了三条国际航线。进入2024年,翎亚航空持续扩展国际与国内航线,同时创下了多项历史性第一,成为印尼航空业的重要里程碑。 自2023年4月以来,翎亚航空频繁登上马来西亚、新加坡、中国及全球媒体的头条,尤其凭借开通印尼乃至全球首条连接巴厘岛与潜水胜地美娜多的国内航线,成功吸引了广大乘客的关注。此外,翎亚航空还成为第二家获得飞往中国批准的印尼航空公司,为印尼旅客提供了更多票价及航线选择。 翎亚航空凭借积极的国际扩张战略与扎实的国内运营策略,现已成为东南亚发展最快的航空公司。 - 完 - 关于翎亚航空 翎亚航空是一家精品服务航空公司。自从完成收购后,航空公司于2024年2月成功实现品牌转型,由原本的低成本航空升级为精品服务航空,其全新升级的机队不仅大幅提升了乘坐舒适度,更彰显了灵活、优质的服务水准。 翎亚航空于2022年9月9日获得航空运营证(AOC),于同年10月6日、10月14日及12月12日先后启动了首批三架空客A320的运营,并于2023年4月14日开通了首条国际航线。目前,翎亚航空的运营基地设在雅加达苏加诺-哈达国际机场。 翎亚航空目前的航线网络覆盖雅加达到日惹、巴厘岛、马来西亚吉隆坡、马来西亚梳邦以及中国广州。同时,航空公司还开通了巴厘岛至雅加达和美娜多的航线。翎亚航空计划于今年3月20日开通巴厘岛至澳大利亚珀斯的定期航线,并于4月13日推出巴厘岛至广州航线。值得一提的是,翎亚航空成功创造了历史,成为第二家开通中国航线的印尼航空公司,同时也是首家推行精品服务商业模式的印尼航空公司。 旅客可通过翎亚航空官方网站( www.transnusa.co.id ),新加坡、马来西亚及印尼的授权旅行社,或拨打客服热线+62216310888进行机票预订。专为新加坡市场而设,翎亚航空指定总代理Chariot Travels Pte Ltd,乘客可拨打+6586602719获取协助。



