香港国际珠宝展今日盛大开幕 汇聚环球创新设计

- 香港国际珠宝展即日起(3月4日)至3月8日举行,展示一系列具创意及文化元素的设计

- 珠宝展增设「新晋珠宝设计师」专区,展示年轻设计师的创意和工艺

- 两大珠宝设计比赛今日揭盅,「国际珠宝设计大奖」云集80件各地冠军级作品角逐「冠军中之冠军」;「香港珠宝设计比赛」公开组大奖作品兼夺工艺奖,以莫内《睡莲》作灵感制作戒指 香港, 2025年3月4日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)主办的第41届香港国际珠宝展,今日起一连五日(3月4至8日)在香港会议展览中心举行,而第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展已率先于周日(3月2日)在亚洲国际博览馆揭幕,展期至3月6日。今年珠宝双展吸引约4,000家,来自超过40个国家和地区的参展商参与,展示各式各样的珠宝原材料、首饰成品和工具技术,缔造一站式国际顶尖珠宝商贸平台。 珠宝展创新时尚设计引领潮流 珠宝制品越来越注重时尚款式,创新设计成为产品脱颖而出的关键。香港国际珠宝展多年来为参展商提供优质平台,展示他们的无限创意和精湛工艺。今届珠宝展展商之一、来自香港的维多利亚珠宝(展位:CEC GH-E08)推出的「烟花套链」,以62卡祖母绿为主石打造,周围环绕逾3,400颗尖晶石、蓝宝石及钻石等,重现烟花绽放多彩的时刻。日本展商Jewelry of Raden & Urushi(展位:CEC 1CON-016)带来以18K 黄金、阿古屋珍珠、钻石、珍珠母贝镶嵌的龙造型胸针和吊坠,细緻的造工令造型栩栩如生。澳洲展商Autore Pearls Pty Ltd(展位:CEC GH-C32)展示迎合蛇年的蛇形项链,镶有珍珠、钻石和宝石,活灵活现。马来西亚展商俊辉创新工业股份有限公司(展位:CEC 3E-D15)于新增设的「黄金首饰」展区(Gold Jewellery),展示别具地方特色的榴槤吊坠。 不少展商亦紧贴潮流推出创意产品,在设计中融入传统文化元素。香港展商金致珠宝有限公司(展位:CEC 1E-C18)响应熊猫经济,推出「熊猫与竹」珠宝系列。中国内地常州壹安珠宝有限公司(展位:CEC 1CON-029)利用几近失传的国家级非物质文化遗产「花丝镶嵌工艺」,打造18K金饰麦穗,该作品曾在2019年设计天工奖中获最佳设计奖。 今年珠宝展更增设「新晋珠宝设计师」专区(Young Jewellery Designer Arena),向全球买家展示年轻设计师的创作与技艺。展会同时设有18个来自不同国家、地区及行业的展馆,其中由British Jewellery & Giftware International牵头的英国馆,带来八位当地设计师的珠宝首饰,别具特色。 两大珠宝设计比赛发掘及培育行业新星 香港贸发局一向重视发掘及培育新生代为业界注入动力,进一步提升珠宝设计水平和品质。今年贸发局再与香港珠宝首饰业商会、香港珠宝玉石厂商会、香港珠宝制造业厂商会及香港钻石总会合办「第七届国际珠宝设计大奖」及「第二十六届香港珠宝设计比赛」,两大比赛的颁奖典礼在今日上午举行,各优胜作品会于珠宝展展览厅1D及1E大堂展出。 其中国际珠宝设计大奖是疫情后首次復办,反应非常热烈,接获80件来自九个国家和地区的冠军级作品,角逐「冠军中之冠军」等殊荣。比赛的评判团极具份量,除了邀得展会筹备委员会主席马墉宜任首席评判,成员还包括L'ÉCOLE珠宝艺术学院、戴比尔斯集团(De Beers Group)等珠宝和设计业代表。(表一为第七届国际珠宝设计大奖得奖作品) 而今届香港珠宝设计比赛的主题为「光华不息」,鼓励参赛者透过设计展现珠宝持久的魅力。比赛分为公开组及学生组,共收到86份参赛作品,并由六名来自珠宝、设计等不同界别的专业评审,严选得奖作品。(表二为第二十六届香港珠宝设计比赛得奖作品) 一系列活动深化业界交流 为增进业界联繫,今日晚上举行珠宝交流酒会接待海内外的珠宝业界、买家等代表,并由财经事务及库务局常任秘书长(财经事务)甄美薇担任主礼嘉宾。珠宝展更有三场珠宝匯演,唿应珠宝双展「谱奏闪烁乐章」的主题,展示精选珠宝及首饰,体现创造之美。珠宝双展期间将举行超过30 场珠宝行业讲座、匯演等活动,进一步推动行业交流。 表一:第七届国际珠宝设计大奖部分得奖作品 冠军中之冠军 得奖设计名称︰The Kaleidoscope 设计师︰Nadia Neuman(澳洲) 类别︰项鍊 作品描述: 作品採用可互换组件的设计,有多种佩戴方式,并具有功能齐全的万花筒。它展示了天然彩色钻石在抛光和原始形式下的美丽和多功能性。 最佳创意奖 得奖设计名称︰Summer Night Celebration 设计师︰Ying Chen CHEN (台湾) 类别︰耳环 作品描述*: 这件作品的灵感来自神秘的玉蕊花-夏日的仙子。她的生命仅持续一夜。 黄昏降临,她优雅、安静地绽放,只为伴随黎明的第一道曙光轻轻落下。虽然她的存在转瞬即逝,但却如烟火般闪耀,美丽得令人窒息。 在设计中,我试图捕捉花蕊从花蕾中绽放的瞬间,无数的花丝像纤细的捲鬚般舒展,散发出无限的能量、活力和自由。这幅意象深深打动了我,让我想起「生命就像一朵花,转瞬即逝-不是以它的花期长短来衡量,而是在乎它是否灿烂盛放。」 身为珠宝设计师,我常常问自己「我能在这个世界上留下什么?或许,透过我的创作,我可以把那些转瞬即逝的情感转化为永恆的美丽。」 最佳工艺奖 得奖设计名称︰Born of Blue 设计师︰Chan Hoi Yi(香港) 类别︰吊坠/胸针 作品描述*: 作品受到我最喜欢的哲学家荀子的名言启发:「青出于蓝而胜于蓝」。 从靛蓝植物中提取的蓝色染料,颜色比植物本身更深;老师传授学生知识,而学生在不断学习中超越老师。 它像一个视觉隐喻一样启发了我的设计:中国的祥云图案象徵知识(不断变化的形式/自然法则); 中国结象徵老师/学生(从简单到复杂的形状,从浅蓝色到深蓝色,过程象徵着自我提升)。 我欣赏这句名言中隐约的优雅。它谦逊、纯粹、不浮华,带着一股书生气质,带着善意与魅力。现在听起来可能有些幼稚和理想化,但这正是我想从这件珠宝中表达的。 最佳整体美感奖 得奖设计名称︰Contemplation 设计师︰Mariia EFIMOVA (俄罗斯) 类别︰戒指 作品描述*: 在这个一切都发生得太快的世界里,美丽已是司空见惯。我们经常被外在所诱惑。但内在有时传递的信息更为丰富。「Contemplation」邀请大家停下来,提醒大家真正的美丽存在于内心中。

表二:第二十六届香港珠宝设计比赛部分得奖作品 公开组大奖兼工艺技术奖 作品名称︰浪漫与经典 设计师︰谢嘉荣 类别︰戒指 作品描述*: 珠宝与名画的关系密不可分,有着相同的渊源,设计师汲取了印象派画家莫内作品《睡莲》的元素,运用珠宝艺术完美展现经典名画的浪漫与典雅。 公开组大奖 作品名称︰维多利亚-蝶光 设计师︰陈咏朗 类别︰戒指 作品描述*: 在维多利亚港的景色中,化为一只巨蝶,展翅高飞,闪烁着五光十色的光影。幻蝶如梦,传递人们对未来的憧憬与渴望。每次翅膀扇动,都是对生命的赞歌。 最后,幻蝶化了光境,吸引世人驻足凝望,心随之飞翔,共同编织那份对美好的追寻。成为梦的起点,绽放无尽可能。 公开组大奖 作品名称︰童趣 设计师︰周天怡 类别︰吊坠/胸针 作品描述*: 沙漏承载童年的梦,每一粒夜光沙如星尘滑落,捕捉时间的流逝与珍贵,将希望与光芒封存其中。吊坠可拆卸的设计,赋予自由更换彩沙或香氛沙的可能,增添珠宝独特魅力与个性。在流动的光影间,见证永恆与梦想的闪耀。 学生组冠军 作品名称︰蓝韵花语 设计师︰刘康蓝 就读学校︰香港理工大学 类别︰戒指 作品描述*: 蓝色白花青的青花瓷不仅是一种美的体现,更是时间的沈淀和中华文化的延续。将其蓝白相映和纹饰繁复的特点融入珠宝设计中,表达了青花瓷恆久的吸引力和随着时间流逝依然闪耀的特质。 学生组亚军 作品名称︰圣华 设计师︰麦泳梅 就读学校︰圣方济各大学 类别︰耳环 作品描述*: 耳环灵感源自教堂的神圣,造型勾勒出尖塔穹顶的典雅轮廓。穹顶上的十字架象徵着永恆的祝福,中央垂挂的紫色宝石犹如圣光在人间绽放,搭配色彩斑斓的珐瑯,就像教堂彩绘玻璃在阳光下的璀璨光华。每片珐瑯都象徵着信仰的力量,散发出持久而迷人的色彩。 学生组季军 作品名称︰红盐 设计师︰刘卓礼 就读学校︰港专学院 类别︰手鍊/项鍊 作品描述*: 作品名取自苏轼《橄榄》的「纷纷青子落红盐」,当中的红盐有成熟橄榄之意。 红盐落下后便不再使用树的养分,果中的种子重新发芽生长。橄榄树四季长青,开花结果,周而復始,光华不息,宛如代代相传的家族瑰宝。 *资料由得奖者提供 「第七届国际珠宝设计大奖」完整得奖名单:https://hkjewellery.hktdc.com/pdf/2025/IJDEA2025.pdf 「第二十六届香港珠宝设计比赛」完整得奖名单:https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/sc/the-26th-hong-kong-jewellery-design-competition-result-announcement 由香港贸易发展局主办的第41届香港国际珠宝展今日于湾仔会展隆重开幕,连同于亚博馆举行的第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展,共匯聚来自全球超过40个国家及地区,约4,000家参展商。 珠宝精粹廊展区内的维多利亚珠宝(展位:CEC GH-E08)以62卡祖母绿和逾3400颗宝石、钻石等打造的「烟花套链」,重现烟花绽放多彩的时刻。 日本展商Jewelry of Raden & Urushi(展位:CEC 1CON-016)在珠宝设计精选展区,带来以18K 黄金、阿古屋珍珠、钻石、珍珠母贝镶嵌的龙造型胸针和吊坠。 澳洲展商Autore Pearls Pty Ltd(展位:CEC GH-C32)展示的蛇形项链,镶有珍珠、钻石和宝石,活灵活现。 今年珠宝展增设新晋珠宝设计师专区,为年轻设计师提供展示才华的平台。 「第七届国际珠宝设计大奖」一众得奖者与嘉宾合照。 「第二十六届香港珠宝设计比赛」一众得奖者与嘉宾合照。

展会资料: 香港国际珠宝展 展览日期 开放时间 2025年3月4日(星期二) 上午10时30分至下午6时30分 2025年3月5日至7日(星期三至五) 上午10时至下午6时30分 2025年3月8日(星期六) 上午10时至下午5时30分 展览地点 湾仔博览道1号香港会议展览中心

香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览日期 开放时间 2025年3月2 (星期日) 上午10时30分至下午6时30分 2025年3月3至5日 (星期一至三) 上午10时至下午6时30分 2025年3月6日 (星期四) 上午10时至下午5时30分 展览地点 香港大屿山香港国际机场亚洲国际博览馆

lery/sc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event/hkdgp/sc/travel-to-fairground-awe 展会活动 https://www.hktdc.com/event/hkjewel

lery/sc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event/hkdgp/sc

香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



