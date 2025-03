Tuesday, 4 March 2025, 17:03 HKT/SGT Share:

来源 CTF LIFE 周大福人寿成为启德体育园开幕礼唯一钻石赞助商 - 与全港一同见证历史时刻

香港, 2025年3月4日 - (亚太商讯) - 周大福人寿以启德体育园开幕礼唯一钻石赞助商的身份,与客户、人生规划师、合作伙伴、员工及其家人,于主场馆一同观赏开幕礼盛事,见证历史时刻。继早前成为启德体育园独家创始保险合作伙伴后,周大福人寿再成为启德体育园开幕礼的钻石赞助商,尽显公司的雄厚资源及财务实力,以及全力支持香港特区政府推动本地文化、体育及旅游发展,开创体艺新价值的承诺。 周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰表示:「周大福人寿是启德体育园独家创始保险合作伙伴,很荣幸成为开幕礼的钻石赞助商,为香港以及公司的发展创造历史。与园方在不同方面的合作使我们能在香港这个最大型的综合体育及娱乐新地标,为本地运动员及表演者带来更多发挥潜能空间,引入国际盛事,并推广运动普及化。借此,我们将为客户呈献优质多元的体验,实践开创保险新价值的承诺。」 周大福人寿执行董事兼副行政总裁徐志坚(右二)连同公司管理层于周大福人寿的贵宾房一同见证

历史时刻。 周大福人寿于开幕礼期间在主场馆内多处醒目位置展示品牌。 开幕礼期间,大福人寿的品牌展示于主场馆内多处醒目位置,令现场及电视观众印象深刻,并将品牌影响力延展至各个平台。公司早前亦宣布冠名赞助飞越启德「小剑神」培训计划,助力发掘新一代代表中国香港队的击剑精英运动员,培育世界冠军。计划将于三月内接受报名,有兴趣的家长可透过登记成为「周大福人寿.生活圈」会员为学童报名参与。 关于周大福人寿 周大福人寿保险有限公司(「周大福人寿」)扎根香港40年,为周大福创建有限公司(香港股份代号:659)的全资附属公司,也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员,周大福人寿紧扣郑氏家族(「周大福集团」或「集团」)多元业务体系的雄厚资源,致力为客户及其挚爱家人于「生活、成长、健康、传承」的人生旅程中,提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局,周大福人寿矢志成为亚太区领先的保险公司,持续开创保险新价值。 传媒联络 周大福人寿保险有限公司

品牌发展及传讯部

刘慧筠 (Zoey Lau)

+852 2591 8314

zoey.lau@ctflife.com.hk 周大福人寿保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)



话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network