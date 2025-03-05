历史性全球反诈骗峰会在伦敦召开，共同打击日益猖獗的网络诈骗

伦敦, 2025年3月4日 - (亚太商讯) - 在一场具有里程碑意义的盛会中，英国将主办2025年全球反诈骗峰会（GASS London 2025），汇聚前所未有数量的政策制定者、行业领袖及网络安全专家。本次峰会由英国内政部、 全球反诈骗联盟（GASA）、 Cifas和Euroconsumers联合举办，被视为迄今最重要的反诈骗会议，旨在推动全球合作，应对网络诈骗的猖獗增长。去年，网络诈骗给全球经济造成了近1.03万亿美元的损失。

揭示全球反诈骗战略

峰会将以重量级嘉宾的主旨演讲拉开序幕，其中包括尊敬的汉森勋爵（The Rt Hon Lord Hanson of Flint），他将介绍英国在反诈骗领域的举措，并强调全球合作的重要性，以共同应对这一日益严峻的威胁。讨论将围绕加强国际合作、统一诈骗防范措施以及利用技术保护全球消费者展开。

首日的专题讨论将聚焦全球协调行动的迫切需求。会议将深入探讨诈骗对个人和社会造成的影响，分享国际诈骗防范经验，并强调公私合作伙伴关系在推动反诈骗立法及行业最佳实践中的重要作用。此次峰会的核心目标是促进跨境、跨行业的合作。

行业领袖引领技术创新

峰会还将汇聚科技巨头和金融机构，共同探讨如何利用人工智能等前沿技术高效打击诈骗分子。行业领导者将重点讨论全球信号交换平台（Global Signal Exchange）的建立，这一创新平台旨在加强跨境数据共享，以更精准地追踪和预防诈骗行为。

GASS London 2025 第二日聚焦解决方案

峰会的第二天将专注于以解决方案为导向的研讨会和专题讨论。专家们将介绍最新的诈骗检测与防范技术，包括深度伪造（Deepfake）识别以及数字身份安全策略。互动讨论将为与会者提供机会，交流经验并制定可执行的全球消费者保护策略，例如全球反诈骗联盟（GASA）提出的建议——每个国家应设立专门的国家级反诈骗中心。

活动议程及门票信息请访问：[ https://www.gasa.org/gass-2025-london ]( https://www.gasa.org/gass-2025-london )

本次峰会旨在推动与会的公共及私人机构达成承诺，并制定至2026年及更远未来的国际合作路线图。

GASS London 2025 是向全球反诈骗战线所有利益相关方发出的行动号召。本次峰会提供了一个独特的契机，让各国领导者携手合作，共同抵御每年影响数百万人的网络威胁。

特邀演讲嘉宾包括：

• 阿德·伦森（Aad Lensen）、杰罗恩·尼森（Jeroen Niessen）、鲁本·范·威尔（Ruben van Well）——荷兰警方

• 安德烈·斯科罗博加托夫（Andrei Skorobogatov）——英国内政部

• 安吉莉克·米特（Angelique Miet）——欧盟委员会

• 本·唐纳森（Ben Donaldson）——英国金融（UK Finance）

• 伊丽莎白·卡特博士（Dr Elizabeth Carter）——伦敦金斯顿大学（Kingston University London）

• 埃尔斯·布鲁格曼（Els Bruggeman）——Euroconsumers

• 海德维格·努伊恩斯（Hedwige Nuyens）——国际银行联合会（IBFed）

• 亨丽埃特·邦格斯（Henriette Bongers）——FraudeHelpdesk.nl

• 杰伊德·里士满（Jayde Richmond）——澳大利亚国家反诈骗中心（Australian National Anti-Scam Centre）

• 让-雅克·萨赫尔（Jean-Jacques Sahel）——谷歌（Google）

• 尤里·亚伯拉罕（Jorij Abraham）——全球反诈骗联盟（GASA）

• 凯特·格里芬（Kate Griffin）——阿斯彭研究所（Aspen Institute）

• Kitboga——YouTube 反诈骗主播（Scambaiter）

• 劳拉·坎卡拉（Laura Kankaala）——F-Secure

• 露西亚·哈里斯（Lucia Harris）——Match Group

• 卢克·雷诺兹（Luke Reynolds）——万事达（Mastercard）

• 莱妮特·欧文斯（Lynette Owens）——趋势科技（Trend Micro）

• 迈克·哈雷（Mike Haley）——Cifas

• 娜塔莉·布莱克（Natalie Black）——英国通信管理局（OFCOM）

• 纳撒尼尔·格莱彻（Nathaniel Gleicher）——Meta

活动议程及门票信息请访问：[ https://www.gasa.org/gass-2025-london ]( https://www.gasa.org/gass-2025-london )

联系信息

Sam Rogers

Marketing Director, Global Anti-Scam Alliance

sam.rogers@gasa.org

+31 (0) 645 130 670

Hayley Paterson

Press & PR Manager, Cifas

hayley.paterson@cifas.org.uk

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来源: Global Anti-Scam Alliance

相关文件: Global State of Scams Report - 2024.pdfState of Scams in the United Kingdom Report - 2024.pdf

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