穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）推出首个同类本科人工智能课程，助力未来AI领袖成长

阿联酋阿布扎比, 2025年3月4日 - (亚太商讯) - 穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）正在重塑人工智能教育格局，推出其首个本科课程。不同于传统的人工智能课程设置，该人工智能理学学士项目融合了核心AI专业知识、领导力、创业精神、行业经验及实际影响力，旨在培养未来的人工智能领袖。

MBZUAI 的本科课程具有创新性和跨学科特点，将为学生提供人工智能领域的坚实基础，例如机器学习、自然语言处理、计算机视觉和机器人技术，并在商业、金融、工业设计、市场分析、管理和沟通等方面提供跨学科培训。学生将受益于实践导向的课程，培养创业思维，以引领人工智能变革。其目标是培养具有远见卓识的思想家和多才多艺的问题解决者，以引领全球人工智能发展。

MBZUAI 董事会主席海克·哈利法·穆巴拉克阁下（His Excellency Khaldoon Khalifa Al Mubarak）表示：“这一本科课程将在实现我们领导层愿景方面发挥变革性作用，确保阿联酋继续在人工智能研究、应用和商业化方面保持领先，以推动创新、经济增长和社会进步。它将为本土新一代人才提供深厚的技术专长，并帮助他们理解人工智能的广泛影响。通过这一举措，我们将增强国家培养高技能人才的能力，使其推动人工智能进步，不仅造福我国和本地区，也惠及全球。”

除了核心的人工智能技术技能，MBZUAI 还致力于培养新一代的人工智能创新者、开发者、管理者和战略家。该综合课程将赋予他们领导能力、金融和法律基础知识，以及管理、沟通和批判性思维等关键人文技能，这些能力对推动人工智能的未来发展和应用至关重要。

MBZUAI 的全新本科课程采用共驾式教育模式，将人工智能融入学生教育旅程的各个方面。人工智能将在学生的学习体验中发挥核心作用，提升批判性思维和问题解决能力，使学生在快速发展的人工智能领域脱颖而出。

课程将涵盖深度学习、生成式人工智能和科学人工智能等前沿主题，同时提供商业和创业培训。学生还将探索人工智能在医疗健康、可持续生活、3D 视觉和混合现实等领域的最新应用。他们将有机会与全球各个人工智能领域的顶尖专家合作，并与最先进的大型语言模型开发团队进行实践，包括 MBZUAI 旗下的世界领先阿拉伯语 LLM——JAIS（全球最先进的阿拉伯语大模型），以及 K2（唯一超越主要私营企业模型、可复现的第三方 LLM），从而获得无与伦比的实践经验。

MBZUAI 校长兼大学教授 Eric Xing 强调了该校的前瞻性教育理念：“我们的本科课程将是首创之举，它将人工智能教育与创业、问题发现及产品旅程中的关键技能相结合。我们正在重塑人工智能教育的定义，不仅培养工程师，还培养企业家、设计师、影响者、高管和具有远见的创新者，使他们能够在各个行业和各个阶段推动人工智能创新。”

跨学科培训和实践学习将成为该课程的基石。学生将在学习过程中涉猎人文学科、商业及博雅教育，超越传统计算机科学和 STEM 学科的界限。此外，他们还将参与行业合作实习、企业实训、导师指导，并与人工智能研究和产业领域的顶尖机构建立合作关系。

Xing 教授补充道：“我们的学生不仅仅学习理论和编程。他们将在社会与人文、市场与经济等方面获得深刻理解，并积累实践经验和自信心，从而推动并引领人工智能项目，无论是在成熟企业中，还是通过自主创业。我们致力于让毕业生在人工智能快速变化的环境中做好充分准备。”

MBZUAI 的本科课程提供两大专业方向：人工智能理学学士（商业方向），专注于商业整合与创业；人工智能理学学士（工程方向），侧重于人工智能模型的开发与部署，并涵盖各行业的实际应用。

学生将受益于高端人工智能计算资源、智能教室、专属孵化空间以及在学术和产业领域均享有盛誉的师资团队。

这一开创性的课程向本地和国际学生开放，旨在吸引最聪明、最有抱负的人才，使 MBZUAI 站在本科人工智能教育的最前沿。

Xing 教授最后表示：“我们不仅仅是在教育学生，而是在塑造未来人工智能产业的人才和社群。通过这一本科课程，MBZUAI 正在树立人工智能教育的新标准，确保我们的毕业生具备变革行业和推动全球进步的能力。”

关于穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）

穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）是一所位于阿布扎比的研究型大学，也是全球首所专注于通过人工智能推动科学进步的大学。该校致力于培养新一代人工智能领袖，通过世界一流的教育和跨学科研究推动创新和人工智能的实际应用。2025 年，MBZUAI 推出了首个本科课程——人工智能理学学士（Bachelor of Science in AI），涵盖商业和工程两个专业方向。

欲了解更多信息，请访问： www.mbzuai.ac.ae 。

申请入学，请访问 mbzuai.ac.ae 或联系 admission@mbzuai.ac.ae 。媒体咨询，请联系：

Aya Sakoury

MBZUAI's Head of Communications

Amy Rogers

MBZUAI's Senior Communications Specialist

media@mbzuai.ac.ae

Roger Field/Aya Hassan

Wallis PR

SOURCE: MBZUAI

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