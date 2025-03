穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）推出首个同类本科人工智能课程，助力未来AI领袖成长

Tuesday, 4 March 2025, 14:00 HKT/SGT Share:

阿联酋阿布扎比, 2025年3月4日 - (亚太商讯) - 穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学(MBZUAI)正在重塑人工智能教育格局,推出其首个本科课程。不同于传统的人工智能课程设置,该人工智能理学学士项目融合了核心AI专业知识、领导力、创业精神、行业经验及实际影响力,旨在培养未来的人工智能领袖。 MBZUAI 的本科课程具有创新性和跨学科特点,将为学生提供人工智能领域的坚实基础,例如机器学习、自然语言处理、计算机视觉和机器人技术,并在商业、金融、工业设计、市场分析、管理和沟通等方面提供跨学科培训。学生将受益于实践导向的课程,培养创业思维,以引领人工智能变革。其目标是培养具有远见卓识的思想家和多才多艺的问题解决者,以引领全球人工智能发展。 MBZUAI 董事会主席海克·哈利法·穆巴拉克阁下(His Excellency Khaldoon Khalifa Al Mubarak)表示:“这一本科课程将在实现我们领导层愿景方面发挥变革性作用,确保阿联酋继续在人工智能研究、应用和商业化方面保持领先,以推动创新、经济增长和社会进步。它将为本土新一代人才提供深厚的技术专长,并帮助他们理解人工智能的广泛影响。通过这一举措,我们将增强国家培养高技能人才的能力,使其推动人工智能进步,不仅造福我国和本地区,也惠及全球。” 除了核心的人工智能技术技能,MBZUAI 还致力于培养新一代的人工智能创新者、开发者、管理者和战略家。该综合课程将赋予他们领导能力、金融和法律基础知识,以及管理、沟通和批判性思维等关键人文技能,这些能力对推动人工智能的未来发展和应用至关重要。 MBZUAI 的全新本科课程采用共驾式教育模式,将人工智能融入学生教育旅程的各个方面。人工智能将在学生的学习体验中发挥核心作用,提升批判性思维和问题解决能力,使学生在快速发展的人工智能领域脱颖而出。 课程将涵盖深度学习、生成式人工智能和科学人工智能等前沿主题,同时提供商业和创业培训。学生还将探索人工智能在医疗健康、可持续生活、3D 视觉和混合现实等领域的最新应用。他们将有机会与全球各个人工智能领域的顶尖专家合作,并与最先进的大型语言模型开发团队进行实践,包括 MBZUAI 旗下的世界领先阿拉伯语 LLM——JAIS(全球最先进的阿拉伯语大模型),以及 K2(唯一超越主要私营企业模型、可复现的第三方 LLM),从而获得无与伦比的实践经验。 MBZUAI 校长兼大学教授 Eric Xing 强调了该校的前瞻性教育理念:“我们的本科课程将是首创之举,它将人工智能教育与创业、问题发现及产品旅程中的关键技能相结合。我们正在重塑人工智能教育的定义,不仅培养工程师,还培养企业家、设计师、影响者、高管和具有远见的创新者,使他们能够在各个行业和各个阶段推动人工智能创新。” 跨学科培训和实践学习将成为该课程的基石。学生将在学习过程中涉猎人文学科、商业及博雅教育,超越传统计算机科学和 STEM 学科的界限。此外,他们还将参与行业合作实习、企业实训、导师指导,并与人工智能研究和产业领域的顶尖机构建立合作关系。 Xing 教授补充道:“我们的学生不仅仅学习理论和编程。他们将在社会与人文、市场与经济等方面获得深刻理解,并积累实践经验和自信心,从而推动并引领人工智能项目,无论是在成熟企业中,还是通过自主创业。我们致力于让毕业生在人工智能快速变化的环境中做好充分准备。” MBZUAI 的本科课程提供两大专业方向:人工智能理学学士(商业方向),专注于商业整合与创业;人工智能理学学士(工程方向),侧重于人工智能模型的开发与部署,并涵盖各行业的实际应用。 学生将受益于高端人工智能计算资源、智能教室、专属孵化空间以及在学术和产业领域均享有盛誉的师资团队。 这一开创性的课程向本地和国际学生开放,旨在吸引最聪明、最有抱负的人才,使 MBZUAI 站在本科人工智能教育的最前沿。 Xing 教授最后表示:“我们不仅仅是在教育学生,而是在塑造未来人工智能产业的人才和社群。通过这一本科课程,MBZUAI 正在树立人工智能教育的新标准,确保我们的毕业生具备变革行业和推动全球进步的能力。” 关于穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学(MBZUAI) 穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学(MBZUAI)是一所位于阿布扎比的研究型大学,也是全球首所专注于通过人工智能推动科学进步的大学。该校致力于培养新一代人工智能领袖,通过世界一流的教育和跨学科研究推动创新和人工智能的实际应用。2025 年,MBZUAI 推出了首个本科课程——人工智能理学学士(Bachelor of Science in AI),涵盖商业和工程两个专业方向。 欲了解更多信息,请访问: www.mbzuai.ac.ae 。 申请入学,请访问 mbzuai.ac.ae 或联系 admission@mbzuai.ac.ae 。媒体咨询,请联系: Aya Sakoury

