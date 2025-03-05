- 具有多重代谢获益的独特口服治疗药物，潜在市场前景广阔：最新临床2期研究结果显示，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）在耐受性良好基础上，可显著改善血糖、肝脏及心血管相关的代谢指标，支持该新分子实体有潜力成为治疗2型糖尿病及其合并症的一种独特口服治疗药物，市场前景广阔。

- 疗效显著，安全性良好，获得权威专家推荐： 12周随机对照试验结果显示, HTD1801治疗组HbA1c水平较安慰剂组显著下降,且多数患者达到理想的血糖控制目标(<7%)，耐受性良好。北京大学糖尿病中心主任纪立农教授认为HTD1801有希望治疗T2DM患者的共患病和多种代谢异常，具有为2型糖尿病患者提供综合临床获益的潜力。

- HTD1801治疗T2DM的临床3期试验关键数据即将在今年上半年公布，有望进入商业化流程，为君圣泰未来发展提供强劲动力。

深圳, 2025年3月4日 - (亚太商讯) - 中国深圳、美国马里兰州罗克维尔, 君圣泰医药（股票代码: 2511.HK），一家专注于开发多功能多靶点创新疗法、解决代谢性疾病及慢性肝病未满足临床需求的医药公司，今日宣布，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）治疗2型糖尿病（T2DM）的临床2期研究结果在期刊JAMA Network Open发表。

该论文报告了一项为期12周的随机双盲、安慰剂对照研究的结果，旨在评估HTD1801相较安慰剂在T2DM患者中的有效性、安全性和耐受性。该试验达到了主要终点，在第12周时，HTD1801治疗组相对于安慰剂组的HbA1c水平显著下降。多数接受HTD1801治疗的患者达到了HbA1c <7%的控制目标，进一步分析显示，HTD1801显著改善了LDL-c、总胆固醇、肝损伤及系统性炎症的指标。在本研究中，HTD1801的耐受性良好，未观察到与治疗相关的严重不良事件。目前正在开展的3期临床试验将进一步验证这些结果。

北京大学糖尿病中心主任、北京大学人民医院内分泌代谢科主任纪立农教授表示："这项2期临床研究的结果使我们备受鼓舞。该研究证明了HTD1801有潜力解决代谢综合征的核心问题，有希望治疗T2DM患者的共患病和多种代谢异常，具有为T2DM病患者提供综合临床获益的潜力。"

君圣泰首席执行官刘利平博士表示："我们基于这些积极临床数据继续推进HTD1801治疗T2DM的3期临床项目，预计将在今年上半年公布临床3期试验的关键数据。"

关于JAMA及JAMA Network Open期刊

JAMA（The Journal of the American Medical Association）是由美国医学会出版的同行评审医学期刊，创刊于1883年，涵盖生物医学各个领域，包括临床医学、公共卫生、健康政策等。作为医学界的权威期刊，JAMA与《柳叶刀》、《新英格兰医学杂志》和《英国医学杂志》并列为医学界的四大顶级期刊，致力于推动医学科学进步，提升临床实践水平，对全球健康产生深远影响。

JAMA Network Open是美国医学会旗下的国际性开放获取期刊，面向临床医生、研究者及政策制定者，发布有关医疗创新及全球健康等高质量内容，凭借其全球化视野和开放获取平台，JAMA Network Open为研究者提供高水准学术平台，促进了医学领域的国际合作与学术交流。

关于熊去氧胆小檗碱（HTD1801）

熊去氧胆小檗碱（HTD1801）是一种靶向肠-肝系统的口服抗炎及代谢调节剂，正在开发用于治疗代谢及消化系统疾病。HTD1801作为熊去氧胆酸和小檗碱形成的离子盐，是一种具有独特双机制的新分子实体，通过激活AMPK及抑制NLRP3发挥其生物学活性。这两种关键机制与改善葡萄糖代谢、胰岛素抵抗、脂质代谢和肝脏炎症相关，为T2DM等复杂代谢性疾病的治疗提供综合性解决方案。

关于君圣泰医药

君圣泰医药（股票代码：2511.HK）是一家全球一体化的新型生物技术公司，专注代谢性疾病领域的重大未满足临床需求。以"标本兼治、深求治愈"这一DeepCure理念为目标，立足源头创新，开发First-in-Class的原创新药，以期为全球患者提供基于中国智慧的，安全、有效、综合获益的解决方案。基于自主知识产权，公司已构建丰富产品管线，在全球推进多项中、后期临床试验，开发代谢相关脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、严重高甘油三酯血症（SHTG）和原发性硬化性胆管炎（PSC）等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）被美国FDA授予2项"快速通道资格认定"、1项"孤儿药资格认定"，并获得国家"十三五•重大新药创制"科技重大专项支持。

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