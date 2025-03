Tuesday, 4 March 2025, 12:32 HKT/SGT Share:

来源 HighTide Therapeutics Inc. 重磅发布 - 君圣泰医药在JAMA Network Open发表熊去氧胆小檗碱治疗2型糖尿病的临床2期研究数据 疗效显著 多重代谢获益 市场前景广阔

- 具有多重代谢获益的独特口服治疗药物,潜在市场前景广阔:最新临床2期研究结果显示,熊去氧胆小檗碱(HTD1801)在耐受性良好基础上,可显著改善血糖、肝脏及心血管相关的代谢指标,支持该新分子实体有潜力成为治疗2型糖尿病及其合并症的一种独特口服治疗药物,市场前景广阔。 - 疗效显著,安全性良好,获得权威专家推荐: 12周随机对照试验结果显示, HTD1801治疗组HbA1c水平较安慰剂组显著下降,且多数患者达到理想的血糖控制目标(<7%),耐受性良好。北京大学糖尿病中心主任纪立农教授认为HTD1801有希望治疗T2DM患者的共患病和多种代谢异常,具有为2型糖尿病患者提供综合临床获益的潜力。 - HTD1801治疗T2DM的临床3期试验关键数据即将在今年上半年公布,有望进入商业化流程,为君圣泰未来发展提供强劲动力。 深圳, 2025年3月4日 - (亚太商讯) - 中国深圳、美国马里兰州罗克维尔, 君圣泰医药(股票代码: 2511.HK),一家专注于开发多功能多靶点创新疗法、解决代谢性疾病及慢性肝病未满足临床需求的医药公司,今日宣布,熊去氧胆小檗碱(HTD1801)治疗2型糖尿病(T2DM)的临床2期研究结果在期刊JAMA Network Open发表。 该论文报告了一项为期12周的随机双盲、安慰剂对照研究的结果,旨在评估HTD1801相较安慰剂在T2DM患者中的有效性、安全性和耐受性。该试验达到了主要终点,在第12周时,HTD1801治疗组相对于安慰剂组的HbA1c水平显著下降。多数接受HTD1801治疗的患者达到了HbA1c <7%的控制目标,进一步分析显示,HTD1801显著改善了LDL-c、总胆固醇、肝损伤及系统性炎症的指标。在本研究中,HTD1801的耐受性良好,未观察到与治疗相关的严重不良事件。目前正在开展的3期临床试验将进一步验证这些结果。 北京大学糖尿病中心主任、北京大学人民医院内分泌代谢科主任纪立农教授表示:"这项2期临床研究的结果使我们备受鼓舞。该研究证明了HTD1801有潜力解决代谢综合征的核心问题,有希望治疗T2DM患者的共患病和多种代谢异常,具有为T2DM病患者提供综合临床获益的潜力。" 君圣泰首席执行官刘利平博士表示:"我们基于这些积极临床数据继续推进HTD1801治疗T2DM的3期临床项目,预计将在今年上半年公布临床3期试验的关键数据。" 关于JAMA及JAMA Network Open期刊 JAMA(The Journal of the American Medical Association)是由美国医学会出版的同行评审医学期刊,创刊于1883年,涵盖生物医学各个领域,包括临床医学、公共卫生、健康政策等。作为医学界的权威期刊,JAMA与《柳叶刀》、《新英格兰医学杂志》和《英国医学杂志》并列为医学界的四大顶级期刊,致力于推动医学科学进步,提升临床实践水平,对全球健康产生深远影响。 JAMA Network Open是美国医学会旗下的国际性开放获取期刊,面向临床医生、研究者及政策制定者,发布有关医疗创新及全球健康等高质量内容,凭借其全球化视野和开放获取平台,JAMA Network Open为研究者提供高水准学术平台,促进了医学领域的国际合作与学术交流。 关于熊去氧胆小檗碱(HTD1801) 熊去氧胆小檗碱(HTD1801)是一种靶向肠-肝系统的口服抗炎及代谢调节剂,正在开发用于治疗代谢及消化系统疾病。HTD1801作为熊去氧胆酸和小檗碱形成的离子盐,是一种具有独特双机制的新分子实体,通过激活AMPK及抑制NLRP3发挥其生物学活性。这两种关键机制与改善葡萄糖代谢、胰岛素抵抗、脂质代谢和肝脏炎症相关,为T2DM等复杂代谢性疾病的治疗提供综合性解决方案。 关于君圣泰医药 君圣泰医药(股票代码:2511.HK)是一家全球一体化的新型生物技术公司,专注代谢性疾病领域的重大未满足临床需求。以"标本兼治、深求治愈"这一DeepCure理念为目标,立足源头创新,开发First-in-Class的原创新药,以期为全球患者提供基于中国智慧的,安全、有效、综合获益的解决方案。基于自主知识产权,公司已构建丰富产品管线,在全球推进多项中、后期临床试验,开发代谢相关脂肪性肝炎(MASH)、2型糖尿病(T2DM)、严重高甘油三酯血症(SHTG)和原发性硬化性胆管炎(PSC)等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体,熊去氧胆小檗碱(HTD1801)被美国FDA授予2项"快速通道资格认定"、1项"孤儿药资格认定",并获得国家"十三五•重大新药创制"科技重大专项支持。 欲知更多资讯,敬请

