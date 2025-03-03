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Monday, 3 March 2025, 23:44 HKT/SGT
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来源 Global Advanced Metals
Global Advanced Metals连续15年符合矿产尽职调查审计标准

宾夕法尼亚州博耶敦, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - Global Advanced Metals Pty Ltd (GAM)是一家领先的钽和锡产品生产商，其位于澳大利亚、日本和美国的三家制造工厂成功通过了负责任矿产倡议（RMI）下的负责任矿产保障流程（RMAP）的冲突矿产尽职调查审计。 

GAM 在尽职调查和负责任矿产贸易方面取得了新的里程碑。经过2024年8月和9月的审计，RMAP-RMI 认定 GAM 位于日本会津（Aizu）、澳大利亚西澳格林布什（Greenbushes, WA）和美国宾夕法尼亚州博伊尔镇（Boyertown, Pennsylvania）的工厂符合其针对钽和锡的审计标准。 

要获得 RMAP-RMI 的合规认证，公司必须成功通过严格的第三方冶炼厂运营审计。该审计包括验证以下内容：遵循经济合作与发展组织（OECD）的五步尽职调查指南，合理的原产国评估，矿山来源及供应链追溯文件，以及废料来源验证等多项标准。 

GAM 全球供应链高级总监爱德华·斯泰克尔（Edward Steckel）表示：“这些成功的审计进一步证明了 GAM 以整体管理体系为核心的矿产尽职调查方法的有效性。GAM 将继续与负责任矿产贸易公私联盟（PPA）、负责任矿产倡议（RMI）、经济合作与发展组织（OECD）多方利益相关者小组等组织合作，推动矿产行业的负责任商业实践。” 

RMI-RMAP 的冲突矿产尽职调查审计项目由多个行业（如电子、航空航天、汽车）、政府及其他利益相关方共同领导和支持。下游企业依赖 GAM 等符合标准的冶炼厂，以确保遵守美国《多德-弗兰克法案》第1502条、欧盟冲突矿产法规及其他适用的无冲突矿产法规。

关于 GAM

Global Advanced Metals (GAM）是一家领先的无冲突钽和锡产品制造商。GAM 拥有全球最大工业级钽矿资源的独家开采权，该矿位于澳大利亚西部。GAM 在美国宾夕法尼亚州和日本会津的工厂生产无冲突钽粉末无冲突钽粉末冶金产品，广泛应用于电子、航空航天、汽车、医疗及化工等行业。此外，GAM 还在澳大利亚西澳格林布什工厂生产锡锭。

GAM 位于日本和美国的冶炼设施最早于2010年在前电子工业公民联盟（EICC）/全球电子可持续发展倡议（GeSI）的无冲突采购倡议（CFSI）审计计划下获得“无冲突”认证，并持续符合当前负责任矿产保障流程（RMAP）的标准。

关于 RBA、RMI 和 RMAP

负责任商业联盟（RBA），前身为电子工业公民联盟（EICC）。负责任矿产倡议（RMI），前身为无冲突采购倡议（CFSI）。负责任矿产保障流程（RMAP），前身为无冲突冶炼厂计划（CFSP）。

联系信息
Jean-Paul Meutcheho
Direstor of Sourcing and Corporate Sustainability
jmeutcheho@globaladvancedmetals.com
+1 610-369-8165

来源: Global Advanced Metals



话题 Press release summary

部门 金属，矿产
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