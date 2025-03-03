通用原子公司推出 Quadratix 软体企业

圣地亚哥, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 通用原子公司正重塑其软件企业布局，将各业务线的技术整合至单一技术网络，以提供全领域应对能力并实现信息主导权。

全新的 Quadratix 企业将把通用原子公司的庞大软件团队与广泛的系统套件统一整合，汇聚以下领域的解决方案：

自主运作、人工智能与机器学习

空中情报、监视与侦察

陆基先进传感技术

海基威胁探测

太空任务与卫星运作

网络开发与利用

统一数据融合与可视化

这项全新的跨功能协作旨在促进通用原子公司（GA）所有产品线的互通性，为希望充分利用 GA 深厚专业知识的客户提供更精简的选择。

作为全球最大的私人国防企业之一，通用原子公司数十年来一直在航天与国防技术领域发挥颠覆性影响，拥有超过 1,000 名软件工程师、程序开发人员及相关专家。全新的 Quadratix 企业将整合公司各附属部门的软件研发工作，包括航空系统公司（GA-ASI）、电磁系统集团（GA-EMS）、综合情报公司（GA-III）及其他通用原子公司资产。

这一举措为现有及未来的 GA 客户提供了全新选择。例如，GA-ASI 所交付的无人机，其行业领先的 Predator® 系列无人飞行系统（UAS）及前瞻性自主飞机，将受益于 GA 其他部门在自主运作、人工智能（AI）与机器学习（ML）方面的加强协作。

「我们已经超越了单一对应的软件开发模式，转向为我们的飞机和客户提供整合式软件解决方案，」GA-ASI 首席执行官林登·布鲁（Linden Blue）表示。「我们正在快速推进，通过 Quadratix 这一统一平台将这些解决方案整合在一起，以应对用户最严峻的挑战。」

GA 的变革性技术持续颠覆全球军队应对复杂挑战和处理不断演变威胁的方式。从数据处理、开发与传播，到数据融合与实时态势感知，我们的垂直整合软件团队与硬件工程师紧密合作，构建灵活多变的系统，使其在后端无缝运作。

「Quadratix 横向整合我们全系列的子系统，以指挥、控制、收集、分类和传递信息与情报给客户，」布鲁表示。「Quadratix 源自我们现有的整合网络与成熟系统与子系统，是 GA 提供信息主导力的端到端解决方案。」

欲了解更多关于 Quadratix 的信息，请访问 [ https://quadratix.ga.com ]( https://quadratix.ga.com )。

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来源: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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