日清食品（香港）慈善基金连续三年支持食品及营养科学人才

香港, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 日清食品(香港)慈善基金(「慈善基金」)宣布连续第三年支持香港中文大学(「中大」)修读食品及营养科学的优异学生,并于今天举行2024-2025日清食品奖学金颁奖典礼,向13位本科及研究生颁发奖学金,以表扬他们在学业上追求卓越、立志成为未来行业领袖。 慈善基金和中大于2022年设立该奖学金,为获奖学生支付学年的全额学费。奖学金可于年度表现审批后续期,希望能够为合资格学生于整个修业期提供资助,确保他们能够专注学业,无须担心财务负担。 2024至2025学年四位新的获奖学生分别为:中大食品及营养科学理学士课程的梁巧雯同学、卢进晞同学和王筱渝同学,以及正就读博士学位课程的周正明同学。获得续期奖学金的九位学生分别是:理学士课程的林祉亨同学、岑惠桁同学、陈凯怡同学、许宝玲同学、关嘉怡同学、林淑芬同学、汪苇儿同学,以及正就读博士学位课程的周丹丹同学和林宇鸿同学。 日清食品(香港)慈善基金主席安藤清隆先生表示:「日清食品相信『食为圣职』,即食品相关行业是神圣的工作,为生命及社会服务。我们与香港中文大学秉持相同价值观,致力培养杰出且富有爱心的食品行业专业人才,为香港的发展做出贡献。通过栽培中大食品及营养科学的学生和香港教育大学有志成为教师的精英运动员,我们以食品和体育推广健康的生活方式。这体现了我们创始人安藤百福先生的『饮食和运动是健康的两大轴心』的愿景。」 香港中文大学副校长陈德章教授于典礼上向慈善基金表达衷心感谢:「日清食品的创始人安藤百福先生是一位富有远见卓识的领导者,他矢志造福社会,为我们带来创新技术,并勇于为我们的生活带来积极的改变。他的精神一直激励着我们许多人。中大一直致力提供理想学习环境,为社会培育未来领袖。我们感到十分荣幸,日清食品与我们在高等教育发展上,有着共同的愿景。」 日清食品奖学金生汪苇儿同学代表全体奖学金生感谢慈善基金和中大设立日清食品奖学金,并致送由13位获奖学生共同制作的感谢册予安藤清隆先生。她表示:「这项奖学金让我们能够在食品和营养领域无拘无束地追求梦想与抱负。作为日清食品奖学金生,我们秉承创新精神,致力于提出保障全球粮食供应的安全与健康的解决方案,确保食品和营养惠及世界每一个角落。」 图片说明 日清食品(香港)慈善基金主席安藤清隆先生(中间右)及中大副校长陈德章教授(中间左)今日出席2024-2025日清食品奖学金颁奖典礼。本学年共有13位得奖学生,今年四位新的获奖学生分别为:(前排由左至右)食品及营养科学理学士课程的梁巧雯同学、卢进晞同学和王筱渝同学,以及正就读博士学位课程的周正明同学。另外,九名获得续期奖学金的学生分别是:(后排由左至右)正就读理学士课程或博士学位课程的林祉亨同学、岑惠桁同学、周丹丹同学、陈凯怡同学、许宝玲同学、关嘉怡同学、林淑芬同学、汪苇儿同学和林宇鸿同学。

关于日清食品(香港)慈善基金 日清食品(香港)慈善基金("慈善基金")于2020年 9月由日清食品有限公司(股份编号: 1475)以信托契约的形式成立。慈善基金致力推动教育、教学、学习、艺术、科学和学术研究、援助有需要人士及进行惠及香港小区的慈善工作。



话题 Press release summary



部门 食品, 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network