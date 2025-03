Monday, 3 March 2025, 17:22 HKT/SGT Share: 奇瑞汽车递表港交所:全球化与新能源转型双轮驱动 开启新一轮价值跃升

香港, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 随着全球汽车工业向电气化、智能化方向升级,中国汽车品牌正以惊人的速度崛起,成为全球市场的重要参与者。其中,奇瑞汽车作为中国自主品牌头部企业,更是这一过程的重要推动者。2月28日,奇瑞汽车向港交所递交上市申请,开启国际资本化新征程,有望成为近年来港股市场最大体量的车企IPO之一。 奇瑞汽车主要设计、开发、制造和销售多样化且不断扩展的乘用车产品组合,通过多年行业创新及国际深耕,已发展成为全球领先的乘用车公司。根据弗若斯特沙利文的资料,以截至2024年9月30日止九个月的销量计算,公司是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。 自主乘用车龙头 国内外市场齐发力 奇瑞汽车成立于1997年,经过近30年的发展,积累了全面的体系化能力和深厚的技术专长,为其打造强劲的产品力奠定了坚实根基,使其能够根据市场趋势,不断推出符合市场需求的产品,形成奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界5大定位不同消费群体的品牌,受到了消费者的广泛认可。根据全球消费者洞察和市场研究公司君迪的排名,在2023年和2024年中国新车质量研究中,奇瑞品牌连续两年位居中国自主乘用车品牌第一。 于中国市场,奇瑞汽车凭借领先的产品力、多元化的产品组合和强大的品牌势能,实现销量的持续增长。2024年9月30日首九个月,公司中国乘用车销量同比增长61.9%,新能源汽车销量同比增长246.5%,同期燃油车和新能源汽车销量的同比增速位居中国前十大乘用车公司之首。 于国际市场,奇瑞汽车早在2001年就开始业务出海,经过二十余年的布局,已在全球范围建立研发、生产及销售网络,实现了从"产品出口"到“本地化运营”的进阶。依托全球布局的产业链,奇瑞汽车能够为当地市场提供定制化的产品和服务,使其能够在不同市场实现快速扩张。根据弗若斯特沙利文的资料,自2003年起,公司连续22年在中国自主品牌乘用车公司中乘用车出口量排名第一,在欧洲、南美、中东等多个主要乘用车市场的销量中名列前茅。 拥抱新能源行业发展机遇 加速释放业绩弹性 当前,全球汽车行业正加速向新能源、智能化方向转型。根据弗若斯特沙利文预计,全球新能源汽车渗透率将由2023年18.9%提升至2030年47.0%。奇瑞汽车积极拥抱行业趋势,从技术、产品序列多方面布局,不断完善新能源车型矩阵,完成新能源品牌矩阵向高端拓展,进一步提升了品牌价值。2024年首九个月,公司新能源汽车销量同比增长231.7%,在全球前二十大乘用车公司中排名第一。 新能源领域的布局不但丰富了奇瑞汽车的产品矩阵,也为其业绩增长提供了强大动力。2022年、2023年以及2024年首九个月,公司收入分别为926.2亿元("人民币",下同)、1,632.1亿元及1,821.5亿元,2023年及2024年前9个月同比分别增长76.2%及67.7%;实现利润分别为58.1亿元、104.4亿元及113.1亿元,2023年及2024年首九个月同比分别增长79.9%及58.5%。随着奇瑞汽车新能源业务的持续推进,其或将释放更大的业绩弹性。 总体而言,作为中国自主品牌的领军者,奇瑞汽车通过多元化的品牌战略、全球化的市场布局和新能源转型,已成为中国汽车工业的一张名片。此次赴港上市,不仅是公司从"市场全球化"迈向"资本全球化"的重要一步,也是中国汽车工业全球化进程中的关键里程碑,有望给整个中国汽车行业带来积极而深远的影响。



话题 Press release summary



部门 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Mar 3, 2025 16:59 HKT/SGT 奇瑞汽车拟来港上市 或成近年汽车行业最大IPO Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 中国: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   