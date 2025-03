Monday, 3 March 2025, 16:59 HKT/SGT Share: 奇瑞汽车拟来港上市 或成近年汽车行业最大IPO

香港, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 近年来,中国汽车产业链在资本市场上动作频频,诸多重量级 IPO 相继登场。从"蔚小理"造车新势力到地平线等智驾领域明星企业,再到宁德时代,中国汽车产业的资本化进程不断加速。2月28日,国内唯一未上市的大型汽车集团奇瑞汽车正式向港交所递表,拟在主板挂牌。中金、华泰及广发担任联席保荐人。 奇瑞汽车是中国自主品牌乘用车的领军企业之一,以截至2024年9月30日止九个月的全球销量计算,是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。若成功在港上市,奇瑞汽车预计将成为近年来汽车行业体量最大的 IPO。 构筑多元产品矩阵,推动品牌持续攀升 在汽车行业,产品力是品牌价值的核心。凭借多年业务深耕所积累的技术专长及业务能力,奇瑞汽车构筑了多元化的产品矩阵,拥有奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界五大品牌。 其中,奇瑞品牌以高性价比和广泛适用性,奠定了坚实的市场基础;捷途聚焦旅行+概念,开拓细分市场;星途主打高端智能,进一步提升品牌形象;iCAR 专注新能源个性化,满足年轻群体的独特需求;智界则主攻新能源高端市场。各品牌定位清晰,相互补充,共同构成奇瑞汽车强大的品牌矩阵,并呈持续攀升之势。 根据全球消费者洞察和市场研究公司君迪的排名,在2023年和2024年中国新车质量研究中,奇瑞品牌连续两年位居中国自主乘用车品牌第一。从销量数据来看,奇瑞汽车各品牌均呈现出强劲的增长态势。2024 年首九个月,奇瑞品牌销量同比增长 36.0%,捷途品牌销量更是实现翻倍增长,星途、iCAR 和智界也都在各自细分市场取得显著突破。不仅如此,品牌力的提升还让奇瑞汽车在乘用车行业竞争加剧的背景下,实现更高的产品定价。2024年首九个月,公司平均整车销售单价较2022年度增长32.9%。 全球化战略大获成功,深入打开海外市场 在车企出海浪潮中,奇瑞汽车同样走在前列。公司早在 2001 年就开启出海步伐,已在全球范围内建立了研发、生产和销售网络。 研发方面,公司已在欧洲、南美及北美以及东南亚建立研发中心,深入了解当地市场需求和技术趋势。生产方面,在亚洲、欧洲、非洲及南美洲等海外市场扩大产能,提升市场回应速度。此外,公司还建立了广泛且有效的销售网络,截至2024年9月30日,拥有1,075家海外经销商,排名中国自主品牌乘用车公司前列。 这种"从研发到生产再到销售"的全链路布局,既为奇瑞汽车在海外市场赢得先发优势,更使其成为中国汽车品牌出海的典范。自2003年起,奇瑞汽车连续22年乘用车出口量排名中国自主品牌乘用车公司第一。2024年首九个月,奇瑞汽车海外市场收入占比达44.0%,占据近半壁江山。在欧洲、南美和中东及北非地区,奇瑞汽车乘用车销量位列中国自主品牌乘用车公司第一。 此次奇瑞汽车赴港上市,对中国汽车产业发展意义重大。它不仅是奇瑞汽车走向资本国际化的重要里程碑,也代表着中国汽车的全球化之路又迈出坚实一步。通过IPO,公司将构建国际化资本运作平台,提升品牌国际影响力,助力公司持续打造中国汽车品牌出海的优秀样本,推动中国汽车产业在全球市场上不断向前。



