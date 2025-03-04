奇瑞汽车拟来港上市 或成近年汽车行业最大IPO

香港, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 近年来，中国汽车产业链在资本市场上动作频频，诸多重量级 IPO 相继登场。从"蔚小理"造车新势力到地平线等智驾领域明星企业，再到宁德时代，中国汽车产业的资本化进程不断加速。2月28日，国内唯一未上市的大型汽车集团奇瑞汽车正式向港交所递表，拟在主板挂牌。中金、华泰及广发担任联席保荐人。

奇瑞汽车是中国自主品牌乘用车的领军企业之一，以截至2024年9月30日止九个月的全球销量计算，是中国第二大自主品牌乘用车公司和全球第十一大乘用车公司。若成功在港上市，奇瑞汽车预计将成为近年来汽车行业体量最大的 IPO。

构筑多元产品矩阵，推动品牌持续攀升

在汽车行业，产品力是品牌价值的核心。凭借多年业务深耕所积累的技术专长及业务能力，奇瑞汽车构筑了多元化的产品矩阵，拥有奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界五大品牌。

其中，奇瑞品牌以高性价比和广泛适用性，奠定了坚实的市场基础；捷途聚焦旅行+概念，开拓细分市场；星途主打高端智能，进一步提升品牌形象；iCAR 专注新能源个性化，满足年轻群体的独特需求；智界则主攻新能源高端市场。各品牌定位清晰，相互补充，共同构成奇瑞汽车强大的品牌矩阵，并呈持续攀升之势。

根据全球消费者洞察和市场研究公司君迪的排名，在2023年和2024年中国新车质量研究中，奇瑞品牌连续两年位居中国自主乘用车品牌第一。从销量数据来看，奇瑞汽车各品牌均呈现出强劲的增长态势。2024 年首九个月，奇瑞品牌销量同比增长 36.0%，捷途品牌销量更是实现翻倍增长，星途、iCAR 和智界也都在各自细分市场取得显著突破。不仅如此，品牌力的提升还让奇瑞汽车在乘用车行业竞争加剧的背景下，实现更高的产品定价。2024年首九个月，公司平均整车销售单价较2022年度增长32.9%。

全球化战略大获成功，深入打开海外市场

在车企出海浪潮中，奇瑞汽车同样走在前列。公司早在 2001 年就开启出海步伐，已在全球范围内建立了研发、生产和销售网络。

研发方面，公司已在欧洲、南美及北美以及东南亚建立研发中心，深入了解当地市场需求和技术趋势。生产方面，在亚洲、欧洲、非洲及南美洲等海外市场扩大产能，提升市场回应速度。此外，公司还建立了广泛且有效的销售网络，截至2024年9月30日，拥有1,075家海外经销商，排名中国自主品牌乘用车公司前列。

这种"从研发到生产再到销售"的全链路布局，既为奇瑞汽车在海外市场赢得先发优势，更使其成为中国汽车品牌出海的典范。自2003年起，奇瑞汽车连续22年乘用车出口量排名中国自主品牌乘用车公司第一。2024年首九个月，奇瑞汽车海外市场收入占比达44.0%，占据近半壁江山。在欧洲、南美和中东及北非地区，奇瑞汽车乘用车销量位列中国自主品牌乘用车公司第一。

此次奇瑞汽车赴港上市，对中国汽车产业发展意义重大。它不仅是奇瑞汽车走向资本国际化的重要里程碑，也代表着中国汽车的全球化之路又迈出坚实一步。通过IPO，公司将构建国际化资本运作平台，提升品牌国际影响力，助力公司持续打造中国汽车品牌出海的优秀样本，推动中国汽车产业在全球市场上不断向前。

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