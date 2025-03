Monday, 3 March 2025, 16:46 HKT/SGT Share: 蜜雪集团创香港新股IPO纪录 公开发售认购火爆

香港, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 今日,全球现制饮品龙头企业蜜雪集团(2097.HK)登陆港股资本市场,2月21至2月26日招股期间,认购情况十分火爆。此次IPO,认购倍数高达5258.21倍,认购金额达1.82万亿港元,暗盘交易早段升逾三成,创下港股市场新股认购的历史新高,成为港股史上最大冻资王。 支撑门店增长的商业逻辑:"供应链深耕-价值普惠-生态共赢" 蜜雪集团自2012年设立第一家中央工厂起,便将供应链建设视为"难而正确"的长期战略,并将资源投向田间地头,实现原料成本控制与农户收益保障的双向赋能。截至2024年9月30日,公司与合作种植基地相关的供应商超过120家,在河南、海南、广西、重庆、安徽拥有五大生产基地,总占地面积约79万平方米,年综合产能达到约165万吨。通过规模化采购与自产,公司2023年的核心原料采购成本得到有效控制,如奶粉和柠檬,较同行业平均分别低约10%及20%以上。得益于此,蜜雪集团在2023年以约11.3%的终端零售额份额和32.7%的饮品出杯量份额在中国现制饮品行业中排名第一。 蜜雪集团凭借其完善的供应链体系,为加盟商提供了稳定优质的原材料供应,有力地支持了公司的持续扩张。截至2024年9月底,公司加盟商数量达到约1.98万,其中约42%的加盟商经营多家门店。截至2024年12月31日,蜜雪集团在全球共拥有46,479家门店,成为全球最大的现制饮品企业,业务规模的快速扩张充分证明了市场对公司"供应链深耕-价值普惠-生态共赢"商业逻辑的高度认可。 "甜蜜"背后的经营哲学:蜜雪集团的"变与不变" 从郑州街头的一家小店成长为全球现制饮品行业的龙头企业,蜜雪集团的成功源于对"变与不变"的精准把握。蜜雪集团始终以"让全球每个人享受高质平价的美味"为使命,为消费者提供高性价比的产品。公司聚焦于"高质平价"的主赛道,将更多资源投入到核心产品的研发与优化中,打造出如冰鲜柠檬水、新鲜冰淇淋、珍珠奶茶等众多常青款产品。在常青款产品基础上,公司还根据对消费者喜好的洞察及市场趋势,定期推出符合时令和地域特色的季节性及区域性饮品,满足了消费者多样化的需求。 坚守初心的同时,蜜雪集团也在完善管理标准并拓展市场边界,用"不变"的价值观驾驭"变化"的市场趋势。公司引入国际化标准,建立了全程追溯体系,从采购、生产到门店的每个环节都对原材料进行全面检测,确保产品的安全与质量。同时,公司也预见到中国市场对现磨咖啡产品日益增长的需求,于2017年推出了现磨咖啡品牌"幸运咖",延续了蜜雪冰城"高质平价"的品牌基因,以平价策略进军现磨咖啡市场。除此以外,公司还于2018年推出了超级IP"雪王",开发盲盒、零食等周边产品,拉近与消费者的距离。 蜜雪集团在港股IPO中的火热认购表现,充分印证了市场对其未来发展的高度认可。凭借其独特的商业逻辑及经营哲学,蜜雪集团展现出的强大竞争力将持续引领全球现制饮品行业的发展浪潮,为投资者带来更具期待的回报。



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network