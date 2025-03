Monday, 3 March 2025, 16:34 HKT/SGT Share: 蜜雪集团在港上市 开启打造全球化百年品牌璀璨新途

香港, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 全球最大的现制饮品企业蜜雪集团(2097.HK)今日在港交所主板正式挂牌上市,迎来了其全球化征程的新阶段。是次IPO,蜜雪集团最终公开发售股份超购5200倍,获约1.82万亿孖展申购,成为港股史上新任冻资王。 扎实品牌力:精准洞察消费需求,双品牌战略巩固市场 自1997年创立以来,公司凭借对消费者需求的精准洞察和持续的品牌建设投入,逐步成长为全球最大的现制饮品企业(按门店数记)。截至2024年12月31日,凭借利益与共的加盟模式,蜜雪集团在全球开设了46,479家门店。旗下品牌"蜜雪冰城"以高性价比的产品策略,吸引了广泛的消费群体。2017年,公司进一步拓展业务,创立现磨咖啡品牌"幸运咖",开启双品牌战略,进一步巩固其在现制饮品市场的领先地位。 在国内市场,蜜雪冰城凭借"高质平价"的价值主张和深入人心的"甜蜜与爱"的品牌文化,迅速成为家喻户晓的国民品牌。截至2024年9月30日,"蜜雪冰城"的注册会员数达到约3.15亿。截至2025年2月11日,"蜜雪冰城"在微信、抖音、快手、小红书、微博、哔哩哔哩等六大社交平台共拥有约4,700万粉丝,为中国现制饮品行业之首。 在海外市场,蜜雪集团的全球化战略同样取得了显著成效。"蜜雪冰城"已成功入驻印尼、越南、马来西亚等11个海外国家和地区,门店数量持续增长,品牌影响力不断扩大。根据灼识咨询的报告,按截至2023年12月31日的门店数计,"蜜雪冰城"已经成为东南亚市场最大的现制茶饮品牌。 新时期战略:践行可持续发展,铸全球化百年品牌 过去二十多年来,凭着对简单和专注的长期坚持,蜜雪集团打造了强大和成功的品牌。未来,蜜雪集团将以香港上市为新的起点,把握时代变化,继续践行可持续发展,全力开启打造全球化百年品牌的崭新征程。 根据规划,蜜雪集团将针对旗下两大不同特色的品牌展开战略布局。对于"蜜雪冰城"品牌,公司将通过进一步开拓新的市场和深耕现有市场相结合的方式,覆盖更广泛的消费人群。同时,公司将充分利用强大的供应链体系及运营能力,加速品牌"幸运咖"在全国范围内的门店布局,推动两大品牌协同发展,进一步巩固在全球现制饮品行业的龙头地位。 同时,蜜雪集团将持续提升供应链体系的广度和深度,打造更加敏捷高效的物流体系,持续稳健地投资建设产能,并加大以新技术、新材料驱动的研发创新。公司将进一步致力于打造更加丰富、灵活、全球化的供应链平台,特别是计划在东南亚建立一个多功能供应链中心,以便于更加有力的支持海外业务发展需求。此外,公司还将利用数字化和智能化赋能各个业务环节,提升经营效率和质量,并持续深耕品牌IP,丰富"雪王"IP文化内涵、挖掘文化潜力,成就独树一帜的全球文化符号。 随着此次香港上市的成功,蜜雪集团站在了新的历史起点。凭借强大的品牌基础、双品牌战略以及全球化市场布局,相信蜜雪集团将通过持续创新、优化供应链、深耕品牌文化以及推动数字化转型,进一步为全球消费者带来更多优质的产品和服务,为中国品牌的国际化发展贡献更多力量。



