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Monday, 3 March 2025, 16:34 HKT/SGT
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蜜雪集团在港上市 开启打造全球化百年品牌璀璨新途

香港, 2025年3月3 - (亚太商讯) - 全球最大的现制饮品企业蜜雪集团（2097.HK）今日在港交所主板正式挂牌上市，迎来了其全球化征程的新阶段。是次IPO，蜜雪集团最终公开发售股份超购5200倍，获约1.82万亿孖展申购，成为港股史上新任冻资王。

扎实品牌力：精准洞察消费需求，双品牌战略巩固市场

自1997年创立以来，公司凭借对消费者需求的精准洞察和持续的品牌建设投入，逐步成长为全球最大的现制饮品企业（按门店数记）。截至2024年12月31日，凭借利益与共的加盟模式，蜜雪集团在全球开设了46,479家门店。旗下品牌"蜜雪冰城"以高性价比的产品策略，吸引了广泛的消费群体。2017年，公司进一步拓展业务，创立现磨咖啡品牌"幸运咖"，开启双品牌战略，进一步巩固其在现制饮品市场的领先地位。

在国内市场，蜜雪冰城凭借"高质平价"的价值主张和深入人心的"甜蜜与爱"的品牌文化，迅速成为家喻户晓的国民品牌。截至2024年9月30日，"蜜雪冰城"的注册会员数达到约3.15亿。截至2025年2月11日，"蜜雪冰城"在微信、抖音、快手、小红书、微博、哔哩哔哩等六大社交平台共拥有约4,700万粉丝，为中国现制饮品行业之首。

在海外市场，蜜雪集团的全球化战略同样取得了显著成效。"蜜雪冰城"已成功入驻印尼、越南、马来西亚等11个海外国家和地区，门店数量持续增长，品牌影响力不断扩大。根据灼识咨询的报告，按截至2023年12月31日的门店数计，"蜜雪冰城"已经成为东南亚市场最大的现制茶饮品牌。

新时期战略：践行可持续发展，铸全球化百年品牌

过去二十多年来，凭着对简单和专注的长期坚持，蜜雪集团打造了强大和成功的品牌。未来，蜜雪集团将以香港上市为新的起点，把握时代变化，继续践行可持续发展，全力开启打造全球化百年品牌的崭新征程。

根据规划，蜜雪集团将针对旗下两大不同特色的品牌展开战略布局。对于"蜜雪冰城"品牌，公司将通过进一步开拓新的市场和深耕现有市场相结合的方式，覆盖更广泛的消费人群。同时，公司将充分利用强大的供应链体系及运营能力，加速品牌"幸运咖"在全国范围内的门店布局，推动两大品牌协同发展，进一步巩固在全球现制饮品行业的龙头地位。

同时，蜜雪集团将持续提升供应链体系的广度和深度，打造更加敏捷高效的物流体系，持续稳健地投资建设产能，并加大以新技术、新材料驱动的研发创新。公司将进一步致力于打造更加丰富、灵活、全球化的供应链平台，特别是计划在东南亚建立一个多功能供应链中心，以便于更加有力的支持海外业务发展需求。此外，公司还将利用数字化和智能化赋能各个业务环节，提升经营效率和质量，并持续深耕品牌IP，丰富"雪王"IP文化内涵、挖掘文化潜力，成就独树一帜的全球文化符号。

随着此次香港上市的成功，蜜雪集团站在了新的历史起点。凭借强大的品牌基础、双品牌战略以及全球化市场布局，相信蜜雪集团将通过持续创新、优化供应链、深耕品牌文化以及推动数字化转型，进一步为全球消费者带来更多优质的产品和服务，为中国品牌的国际化发展贡献更多力量。



话题 Press release summary

部门 食品
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