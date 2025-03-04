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Monday, 3 March 2025, 13:46 HKT/SGT
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华领医药荣获上海市创新型企业总部授牌

香港, 2025年3月3 - (亚太商讯) - 2月27日，第二批上海市创新型企业总部授牌仪式在沪举行，上海市市委副书记、市长龚正为49家创新型企业总部授牌，华领医药荣列其中。公司创始人、首席执行官陈力博士上台接受授牌，并作为企业代表进行发言。

(上海市市委副书记、市长龚正为创新型企业总部授牌)

创新型企业是上海现代化产业体系的重要组成部分，是上海高质量发展的活力所在。近年来，上海创新型企业加快发展壮大，对产业带动作用明显。此次授牌企业来自集成电路、生物医药、人工智能、数字经济、战新综合等重点产业领域，入选企业均呈现出创新引领性强、发展活力强劲、集聚发展明显的特征。

(上海市创新型企业总部铜牌)

华领医药立足上海、放眼全球，借助中国医药监管体系改革春风，利用上海营造的医药研发、生产和营商环境等创新药全链条产业环境，不断加速推动创新成果的转化和落地。历时十年，公司自主开发了全球首创、中国首发，具有全球全新靶点和全新机制的国家一类新药 - 葡萄糖激酶激活剂（GKA）多格列艾汀（商品名：华堂宁®）。

2022年9月，多格列艾汀获得中国国家药品监督管理局的上市批准，用于治疗2型糖尿病，为全球范围内首个获批上市的GKA，也成为世界卫生组织（WHO）认定的第十类糖尿病治疗药物。2023年底，多格列艾汀成功进入"国家医保药品目录"，大大提高了这一创新药物的患者可及性和可负担性。

作为GKA领域的全球创新领跑者，华领医药在研发期间和上市后多次获得国家级奖励、承担国家重大项目，其中包括，连续入选国家科技部"十二五"和"十三五"重大新药创制专项、中国药学会科学技术奖一等奖等。

目前，华领医药正在积极开展第二代GKA和固定复方制剂的开发，以期在糖尿病及其并发症，如肥胖、糖尿病肾病等领域，为中国乃至全球患者带来更多的创新好药。

(陈力博士作为企业代表发言)

陈力博士在授牌仪式中代表企业进行了发言，他表示："恰逢上海加速科创中心建设、全力推动战略性新兴产业升级发展的新时代新征程，华领医药被认定成为上海市创新型企业总部，是对企业过往的肯定，也是对企业未来发展的鞭策和鼓励。华领医药将坚持概念创新、技术创新和模式创新的优势，不断开拓进取，为上海科创中心建设和生物医药产业创新发展贡献力量。"

此次获授"上海市创新型企业总部"，对华领医药而言，不仅是一份荣誉，更是一份责任与使命。未来，华领医药将以此为契机，持续加大创新投入和成果转化能力，不断提升国际竞争力，为患者提供更多优质的创新药物和治疗方案，助力上海生物医药产业迈向更高峰，推动"健康中国"战略建设。

关于华领

华领医药（"本公司"）是一家总部位于中国上海的创新药物研发和商业化公司，在美国、中国香港设立了公司。华领医药专注于未被满足的医疗需求，为全球患者开发全新疗法。华领医药汇聚全球医药行业高素质人才，融合全球创新技术，依托全球优势资源，研究开发突破性的技术和产品，引领全球糖尿病医疗创新。公司核心产品华堂宁®（多格列艾汀片）以葡萄糖传感器葡萄糖激酶为靶点，提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性，改善患者血糖稳态失调。2022年9月30日，华堂宁®已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）的上市批准，用于单独用药或者与二甲双胍联合用药，治疗成人2型糖尿病。对于肾功能不全患者，无需调整剂量，是一款可用于肾功能损伤的2型糖尿病患者的口服降糖药物。

详情垂询

华领医药
网址：www.huamedicine.com
投资者
电邮：ir@huamedicine.com
媒体
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话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
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