华领医药荣获上海市创新型企业总部授牌

香港, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 2月27日,第二批上海市创新型企业总部授牌仪式在沪举行,上海市市委副书记、市长龚正为49家创新型企业总部授牌,华领医药荣列其中。公司创始人、首席执行官陈力博士上台接受授牌,并作为企业代表进行发言。 (上海市市委副书记、市长龚正为创新型企业总部授牌) 创新型企业是上海现代化产业体系的重要组成部分,是上海高质量发展的活力所在。近年来,上海创新型企业加快发展壮大,对产业带动作用明显。此次授牌企业来自集成电路、生物医药、人工智能、数字经济、战新综合等重点产业领域,入选企业均呈现出创新引领性强、发展活力强劲、集聚发展明显的特征。 (上海市创新型企业总部铜牌) 华领医药立足上海、放眼全球,借助中国医药监管体系改革春风,利用上海营造的医药研发、生产和营商环境等创新药全链条产业环境,不断加速推动创新成果的转化和落地。历时十年,公司自主开发了全球首创、中国首发,具有全球全新靶点和全新机制的国家一类新药 - 葡萄糖激酶激活剂(GKA)多格列艾汀(商品名:华堂宁®)。 2022年9月,多格列艾汀获得中国国家药品监督管理局的上市批准,用于治疗2型糖尿病,为全球范围内首个获批上市的GKA,也成为世界卫生组织(WHO)认定的第十类糖尿病治疗药物。2023年底,多格列艾汀成功进入"国家医保药品目录",大大提高了这一创新药物的患者可及性和可负担性。 作为GKA领域的全球创新领跑者,华领医药在研发期间和上市后多次获得国家级奖励、承担国家重大项目,其中包括,连续入选国家科技部"十二五"和"十三五"重大新药创制专项、中国药学会科学技术奖一等奖等。 目前,华领医药正在积极开展第二代GKA和固定复方制剂的开发,以期在糖尿病及其并发症,如肥胖、糖尿病肾病等领域,为中国乃至全球患者带来更多的创新好药。 (陈力博士作为企业代表发言) 陈力博士在授牌仪式中代表企业进行了发言,他表示:"恰逢上海加速科创中心建设、全力推动战略性新兴产业升级发展的新时代新征程,华领医药被认定成为上海市创新型企业总部,是对企业过往的肯定,也是对企业未来发展的鞭策和鼓励。华领医药将坚持概念创新、技术创新和模式创新的优势,不断开拓进取,为上海科创中心建设和生物医药产业创新发展贡献力量。" 此次获授"上海市创新型企业总部",对华领医药而言,不仅是一份荣誉,更是一份责任与使命。未来,华领医药将以此为契机,持续加大创新投入和成果转化能力,不断提升国际竞争力,为患者提供更多优质的创新药物和治疗方案,助力上海生物医药产业迈向更高峰,推动"健康中国"战略建设。 关于华领 华领医药("本公司")是一家总部位于中国上海的创新药物研发和商业化公司,在美国、中国香港设立了公司。华领医药专注于未被满足的医疗需求,为全球患者开发全新疗法。华领医药汇聚全球医药行业高素质人才,融合全球创新技术,依托全球优势资源,研究开发突破性的技术和产品,引领全球糖尿病医疗创新。公司核心产品华堂宁®(多格列艾汀片)以葡萄糖传感器葡萄糖激酶为靶点,提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性,改善患者血糖稳态失调。2022年9月30日,华堂宁®已获得中国国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准,用于单独用药或者与二甲双胍联合用药,治疗成人2型糖尿病。对于肾功能不全患者,无需调整剂量,是一款可用于肾功能损伤的2型糖尿病患者的口服降糖药物。 详情垂询 华领医药

