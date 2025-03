Monday, 3 March 2025, 12:56 HKT/SGT Share: 联想控股料2024全年亏损收窄或扭亏为盈

香港, 2025年3月3日 - (亚太商讯) - 据财华网报道,2月28日,联想控股(3396.HK)发布正面盈利预告,公司董事会对截至2024年底之未经审核综合管理账目作出初步审阅,预期2024年度归母净利润介乎亏损约8亿元至盈利约3亿元(人民币,下同),同比2023年度有大幅收窄或扭亏为盈。 据公告显示,公司2024年度业绩改善的主要原因之一是旗下联想集团业绩同比大幅增长。过去一年,联想集团专注于混合式人工智能,在AIPC发展浪潮中占得先机。根据其二零二四/二五年三季报,联想集团纯利同比增长106%,收入同比增长至188亿美元,创过去三年最高季度销售额,同时其三个业务的收入均连续第三个季度实现双位数同比增长。联想控股作为其母公司,在AI领域的布局亦处于行业前列,目前拥有横跨"AI基础层-技术层-模型层-平台层-应用层"的全栈布局,已累计投资AI企业超250家。 人工智能领域已逐步发展至新阶段,近期北京、上海、深圳等地区相继出台政策,将"具身智能"列为AI重点发展方向,其中智能机器人领域尤为受到资本市场关注。联控体系持续把握相关机遇,已布局超20家机器人领域公司,其中不乏极具发展潜能的明星企业,如拥有3C行业产仓一体化解决方案的海柔创新、在感知运动和算法结合方面优势领先的逐际动力、采用本体感知驱动器技术路线的星动纪元、机器人具备强大抓取能力的跨维智能等。 2024年AI领域迎来显著爆发期,港股升势强劲,恒生科技指数全年升幅累计高达18.7%。联想控股自身与旗下成员企业数年来在AI领域持续布局,随著资本市场的明显回暖以及AI科技浪潮的进一步升温,其投资项目的公允价值亦将得到进一步显现。



