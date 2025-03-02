香港国际钻石、宝石及珍珠展今天开幕 国际珠宝展周二登场



- 第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展今天揭幕，一连五日（3月2至6日）展示各式珠宝原材料

- 第41届香港国际珠宝展于3月4至8日举行，揭示产品新趋势，包括轻奢珠宝、男士及中性珠宝、可持续发展及珠宝科技等

- 两展云集超过40个国家及地区、约4,000家参展商，产品涵盖原材料、珠宝成品、设计师品牌、黄金首饰，以至镶嵌组件、产品包装，及鑑别仪器和技术等，应有尽有

- 举办逾30场活动，题目涵盖人工智能助验证宝石、珍珠鑑定、可持续发展等热门议题，引领行业把握新兴趋势 香港, 2025年3月2日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展今天起一连五日在亚洲国际博览馆举行，为买家搜罗顶级钻石、宝石及珍珠原材料。今天下午举行的开幕典礼，由香港特别行政区政府商务及经济发展局局长丘应桦担任主礼嘉宾。另外，专门展示珠宝首饰成品的第41届香港国际珠宝展则于3月4至8 日在湾仔香港会议展览中心举行。 香港贸发局副总裁张淑芬表示：「珠宝双展深受环球展商爱戴，今年吸引来自超过40个国家和地区、约4,000家参展商参与，近七成来自香港以外地区，足证香港国际化及作为会议展览中心的优势。作为全球领先的一站式珠宝业採购平台，双展不但网罗裸钻、彩钻、散石、珍珠等原材料，还有珠宝成品、高级订制珠宝、设计师品牌，甚至镶嵌组件、产品包装、鑑别仪器和技术等，可谓应有尽有，因此每年都吸引世界各地的专业买家到来採购。」 香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成表示：「今次珠宝双展以『谱奏闪烁乐章』为主题，并延续『两展两地』成功模式举行，提供各式各样的优质原材料及珠宝首饰，同时为买家及展商带来一系列珠宝匯演，研讨会及论坛，相信有助业界在当前的竞争激烈的市场把握商机。」 国际钻石、宝石及珍珠展集结环球珍稀瑰宝 今届香港国际钻石、宝石及珍珠展设有20个来自不同国家、地区及行业的展馆，当中备受买家欢迎的日本（珍珠）馆将云集近百展商，并再度带来无与伦比的珍珠产品，包括高质的Akoya珍珠，以展示其珍珠养殖和加工技艺。斯里兰卡馆则有逾30个展商，当地以明亮的蓝宝石闻名，且不少珍品都是未经热处理或加工。 同时，香港国际钻石、宝石及珍珠展的三大产品区网罗各地的顶级钻石、珍珠、宝石和珠宝原材料，包括「美钻精粹廊」（Hall of Fine Diamonds）匯聚不同尺码、切割及颜色的钻石、「自然瑰宝」（Treasures of Nature）展出红、蓝宝石、翡翠等天然宝石，以及「海洋瑰宝」（Treasures of Ocean）带来多个产地的珍珠。当中印度展商Fine Star Jewellery & Diamond Pvt Ltd（展位：AWE 5-D23）展示具有GIA认证并逾30卡的黄钻。美国展商Emco Gem Inc.（展位：AWE 7-H01）带来介乎9 - 15卡的优质哥伦比亚祖母绿宝石；香港展商HYT International HK Limited（展位：AWE 9-A23）展示来自澳洲的1.5卡心形切割的粉红钻石，色泽独特且浪漫精緻。香港展商Ocean Flame Limited（展位：AWE 1-A28）则带来在加勒比海天然形成的珍贵海螺珍珠，拥有独特火焰纹理，深受收藏家追捧。 珠宝双展引领新趋势 黄金镶嵌珠宝注新动力 珠宝双展一直紧贴市场脉搏，国际金价持续上升，金饰业乘势开拓新机遇。黄金镶嵌珠宝、创新时尚的金饰设计，以及结合传统工艺与文化元素的款式正为金饰市场注入新动力。今届珠宝展迎来全新的「黄金首饰」展区（Gold Jewellery），展现款式新颖、工艺精湛的金饰。同时，珠宝展请来周生生集团国际有限公司董事及副总经理周允成，以及马来西亚金钻珠宝商公会联合总会总会长拿督谢扶佑，探讨大中华地区及马来西亚的黄金首饰市场发展。 此外，设计新颖与年轻化的轻奢珠宝渐成新趋势，珠宝展因应潮流带来最新产品。男士穿戴珠宝的潮流亦成为业界的蓝海市场，今年有近200家展商在珠宝展提供男士珠宝，并请来获奖珠宝设计师兼珠宝品牌AMEDEO by R.F.M.A.S.创办人Amedeo Scognamiglio主持研讨会，探讨轻奢魅力以及男士珠宝的发展。 在珠宝科技方面，珠宝展的香港展商Firstpower Machinery Limited（展位：CEC 5F-C22）将介绍有氧超快速3D打印机，其高速打印功能可提高铸造效率，以配合大量订制。意大利展商Doma Automation Srl（展位：CEC 5F-C19）则带来可制作360° 动画的拍摄仪器，以助业界捕捉电子商务的机遇。 可持续发展渐受珠宝市场关注，不少珠宝双展的参展商已获得责任珠宝业委员会（Responsible Jewellery Council, RJC）的认证，承诺实践可持续发展。香港国际钻石、宝石及珍珠展有展商採用环保切割技术达至零排放。香港国际珠宝展有部份展商採用再生金属以减少消耗原料，并积极实施有利于环境的技术和工艺，包括使用先进的铸造和抛光设备，减少浪费和能源消耗，展会期间更有研讨会探讨 ESG及ISO珠宝认证如何有助行业实现可持续发展，讲者包括英国公司GEMFIELDS的企业社会责任总监Edward Johnson等。 逾30场活动剖析市场动态 珠宝双展期间将举行超过30 场珠宝行业讲座、珠宝匯演、交流酒会等活动，让参加者掌握鑑定技术、珠宝科技、可持续发展等最新的行业趋势，部分精彩活动包括： 日期 主题 研讨会内容 3月3日

（星期一） 珠宝鑑定及科技

(亚博馆) GIA珍珠鑑定与分级 美国宝石研究院(GIA)将介绍珍珠检测方法，以及相关评估系统和分级报告，让与会者掌握珍珠鑑定与分级的应用标准 3月6日

（星期四） 珠宝鑑定及科技

(会展) 区块链+AI解密未来：以科技守护宝石的真相 古宝琳宝石鑑定所(Gübelin Gem Lab)讲解如何应用多项突破性技术来建立更一致与可靠的标准，包括以AI驱动的「Gemtelligence」技术以及如何运用区块链技术与物理追踪标记，提升市场透明度，让经销商与消费者得以验证材料的溯源资讯 男士／中性珠宝

(会展) 男士及轻奢珠宝魅力 由获奖珠宝设计师兼珠宝品牌AMEDEO by R.F.M.A.S.创办人Amedeo Scognamiglio及贸发局环球市场研究团队首席经济师曾诗韵女士，一同探讨轻奢珠宝及男士珠宝的最新趋势 男士／中性珠宝

(会展) 戒指的歷史 L'ÉCOLE珠宝艺术学院代表将从戒指入手，探讨轻奢魅力及男士珠宝的发展 3月7日

（星期五） 可持续发展

(会展) 透过ESG和ISO认证实现可持续性和信任标记 ISO 认证专家张展强以及远道由英国GEMFIELDS公司来的企业社会责任总监Edward Johnson讲解珠宝业的ISO及ESG认证最新发展 珠宝鑑定及科技

(会展) GIA彩色宝石报告：处理及颜色术语解析 美国宝石研究院(GIA)讲解宝石的热处理细节，以及介绍全新针对祖母绿填充物的鑑定服务 数码平台全天候便利买家觅商机 作为全球领先的一站式珠宝业採购平台，今年珠宝双展继续沿用「展览+」（EXHIBITION+）线上线下融合模式，让企业延伸实体展中的洽商至网上智能配对平台。当中「商对易」（Click2Match）的人工智能会为展商及买家提供线上商贸配对。在场买家则可利用「扫码易」（Scan2Match）扫描展商的二维码，于展会期间或之后随时随地于线上洽谈。买家亦可以通过「香港贸发局商贸平台」流动应用程式（HKTDC Marketplace App）及两展的官方网页，预先完成登记及认证买家证，大大提升进场及採购效率。 另外，大会安排免费穿梭巴士，接载买家往返亚洲国际博览馆及市区（包括湾仔香港会议展览中心）。今年大会还加强穆斯林友善措施，包括在两个展览场馆分别设有祈祷室、提供免费接驳巴士往返清真寺、提供穆斯林友善酒店和餐厅名单，以及与香港旅发局合作提供特色导赏团等，鼓励穆斯林买家来港採购。 图片下载︰https://bit.ly/4kj28QP 香港特别行政区政府商务及经济发展局局长丘应桦（前排右四）、香港贸发局总裁方舜文（前排左四）、香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成（前排左三）、香港贸发局香港国际珠宝展及香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席马墉宜（前排右三）及一众嘉宾，出席今日（3月2日）举行的第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展开幕典礼。 香港特别行政区政府商务及经济发展局局长丘应桦致开幕辞。 香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成致欢迎辞。 香港国际钻石、宝石及珍珠展及香港国际珠宝展今年共吸引来自超过40个国家及地区、约4,000家参展商参与。 香港国际钻石、宝石及珍珠展设有20个来自不同国家、地区及行业的展馆，并设有三大高端产品区 -「美钻精粹廊」（Hall of Fine Diamonds）、「自然瑰宝」（Treasures of Nature）及「海洋瑰宝」（Treasures of Ocean），网罗环球顶级钻石、珍珠、宝石和珠宝原材料。 美国展商Emco Gem Inc. 带来介乎9 - 15卡的优质哥伦比亚祖母绿宝石。 香港展商Ocean Flame Limited带来在加勒比海天然形成的珍贵海螺珍珠，拥有独特火焰纹理。 展会资料： 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览日期 开放时间 2025年3月2 (星期日) 上午10时30分至下午6时30分 2025年3月3至5日 (星期一至三) 上午10时至下午6时30分 2025年3月6日 (星期四) 上午10时至下午5时30分 展览地点 香港大屿山香港国际机场亚洲国际博览馆 记者登记处及新闻中心 新闻界代表请携同名片及记者证到亚洲国际博览馆东大堂入口（3号展馆对面电梯旁），或到新闻中心（2楼201C会议室）即场办理记者入场证** **基于保安理由，记者须出示工作证及身份证或护照登记，方能办理记者证，持大会发出记者证入场前，保安人员亦会要求出示身份证明文件，以确认身份。请预留足够时间办理记者证及入场。 相关网页 香港国际珠宝展 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览网页 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/sc http://hkdgp.hktdc.com/sc 精选产品 https://bit.ly/4hE1ifz 展会活动 https://www.hktdc.com/event/hkjewel

lery/sc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event/hkdgp

/sc/intelligence-hub 两展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjew

ellery/sc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event/hkd

gp/sc/travel-to-fairground-awe 香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/sc 传媒查询 香港贸易发展局传讯及公共事务部： 夏妙婷 电话：(852) 2584 4575 电邮：sharon.mt.ha@hktdc.org 张希汶 电话：(852) 2584 4272 电邮：serena.hm.cheung@hktdc.org 刘茸 电话：(852) 2584 4472 电邮：clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



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