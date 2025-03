香港国际钻石、宝石及珍珠展今天开幕 国际珠宝展周二登场

- 第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展今天揭幕,一连五日(3月2至6日)展示各式珠宝原材料

- 第41届香港国际珠宝展于3月4至8日举行,揭示产品新趋势,包括轻奢珠宝、男士及中性珠宝、可持续发展及珠宝科技等

- 两展云集超过40个国家及地区、约4,000家参展商,产品涵盖原材料、珠宝成品、设计师品牌、黄金首饰,以至镶嵌组件、产品包装,及鑑别仪器和技术等,应有尽有

- 举办逾30场活动,题目涵盖人工智能助验证宝石、珍珠鑑定、可持续发展等热门议题,引领行业把握新兴趋势 香港, 2025年3月2日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)主办的第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展今天起一连五日在亚洲国际博览馆举行,为买家搜罗顶级钻石、宝石及珍珠原材料。今天下午举行的开幕典礼,由香港特别行政区政府商务及经济发展局局长丘应桦担任主礼嘉宾。另外,专门展示珠宝首饰成品的第41届香港国际珠宝展则于3月4至8 日在湾仔香港会议展览中心举行。 香港贸发局副总裁张淑芬表示:「珠宝双展深受环球展商爱戴,今年吸引来自超过40个国家和地区、约4,000家参展商参与,近七成来自香港以外地区,足证香港国际化及作为会议展览中心的优势。作为全球领先的一站式珠宝业採购平台,双展不但网罗裸钻、彩钻、散石、珍珠等原材料,还有珠宝成品、高级订制珠宝、设计师品牌,甚至镶嵌组件、产品包装、鑑别仪器和技术等,可谓应有尽有,因此每年都吸引世界各地的专业买家到来採购。」 香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成表示:「今次珠宝双展以『谱奏闪烁乐章』为主题,并延续『两展两地』成功模式举行,提供各式各样的优质原材料及珠宝首饰,同时为买家及展商带来一系列珠宝匯演,研讨会及论坛,相信有助业界在当前的竞争激烈的市场把握商机。」 国际钻石、宝石及珍珠展集结环球珍稀瑰宝 今届香港国际钻石、宝石及珍珠展设有20个来自不同国家、地区及行业的展馆,当中备受买家欢迎的日本(珍珠)馆将云集近百展商,并再度带来无与伦比的珍珠产品,包括高质的Akoya珍珠,以展示其珍珠养殖和加工技艺。斯里兰卡馆则有逾30个展商,当地以明亮的蓝宝石闻名,且不少珍品都是未经热处理或加工。 同时,香港国际钻石、宝石及珍珠展的三大产品区网罗各地的顶级钻石、珍珠、宝石和珠宝原材料,包括「美钻精粹廊」(Hall of Fine Diamonds)匯聚不同尺码、切割及颜色的钻石、「自然瑰宝」(Treasures of Nature)展出红、蓝宝石、翡翠等天然宝石,以及「海洋瑰宝」(Treasures of Ocean)带来多个产地的珍珠。当中印度展商Fine Star Jewellery & Diamond Pvt Ltd(展位:AWE 5-D23)展示具有GIA认证并逾30卡的黄钻。美国展商Emco Gem Inc.(展位:AWE 7-H01)带来介乎9 - 15卡的优质哥伦比亚祖母绿宝石;香港展商HYT International HK Limited(展位:AWE 9-A23)展示来自澳洲的1.5卡心形切割的粉红钻石,色泽独特且浪漫精緻。香港展商Ocean Flame Limited(展位:AWE 1-A28)则带来在加勒比海天然形成的珍贵海螺珍珠,拥有独特火焰纹理,深受收藏家追捧。 珠宝双展引领新趋势 黄金镶嵌珠宝注新动力 珠宝双展一直紧贴市场脉搏,国际金价持续上升,金饰业乘势开拓新机遇。黄金镶嵌珠宝、创新时尚的金饰设计,以及结合传统工艺与文化元素的款式正为金饰市场注入新动力。今届珠宝展迎来全新的「黄金首饰」展区(Gold Jewellery),展现款式新颖、工艺精湛的金饰。同时,珠宝展请来周生生集团国际有限公司董事及副总经理周允成,以及马来西亚金钻珠宝商公会联合总会总会长拿督谢扶佑,探讨大中华地区及马来西亚的黄金首饰市场发展。 此外,设计新颖与年轻化的轻奢珠宝渐成新趋势,珠宝展因应潮流带来最新产品。男士穿戴珠宝的潮流亦成为业界的蓝海市场,今年有近200家展商在珠宝展提供男士珠宝,并请来获奖珠宝设计师兼珠宝品牌AMEDEO by R.F.M.A.S.创办人Amedeo Scognamiglio主持研讨会,探讨轻奢魅力以及男士珠宝的发展。 在珠宝科技方面,珠宝展的香港展商Firstpower Machinery Limited(展位:CEC 5F-C22)将介绍有氧超快速3D打印机,其高速打印功能可提高铸造效率,以配合大量订制。意大利展商Doma Automation Srl(展位:CEC 5F-C19)则带来可制作360° 动画的拍摄仪器,以助业界捕捉电子商务的机遇。 可持续发展渐受珠宝市场关注,不少珠宝双展的参展商已获得责任珠宝业委员会(Responsible Jewellery Council, RJC)的认证,承诺实践可持续发展。香港国际钻石、宝石及珍珠展有展商採用环保切割技术达至零排放。香港国际珠宝展有部份展商採用再生金属以减少消耗原料,并积极实施有利于环境的技术和工艺,包括使用先进的铸造和抛光设备,减少浪费和能源消耗,展会期间更有研讨会探讨 ESG及ISO珠宝认证如何有助行业实现可持续发展,讲者包括英国公司GEMFIELDS的企业社会责任总监Edward Johnson等。 逾30场活动剖析市场动态 珠宝双展期间将举行超过30 场珠宝行业讲座、珠宝匯演、交流酒会等活动,让参加者掌握鑑定技术、珠宝科技、可持续发展等最新的行业趋势,部分精彩活动包括: 日期 主题 研讨会内容 3月3日

(星期一) 珠宝鑑定及科技

(亚博馆) GIA珍珠鑑定与分级 美国宝石研究院(GIA)将介绍珍珠检测方法,以及相关评估系统和分级报告,让与会者掌握珍珠鑑定与分级的应用标准 3月6日

(星期四) 珠宝鑑定及科技

(会展) 区块链+AI解密未来:以科技守护宝石的真相 古宝琳宝石鑑定所(Gübelin Gem Lab)讲解如何应用多项突破性技术来建立更一致与可靠的标准,包括以AI驱动的「Gemtelligence」技术以及如何运用区块链技术与物理追踪标记,提升市场透明度,让经销商与消费者得以验证材料的溯源资讯 男士/中性珠宝

(会展) 男士及轻奢珠宝魅力 由获奖珠宝设计师兼珠宝品牌AMEDEO by R.F.M.A.S.创办人Amedeo Scognamiglio及贸发局环球市场研究团队首席经济师曾诗韵女士,一同探讨轻奢珠宝及男士珠宝的最新趋势 男士/中性珠宝

(会展) 戒指的歷史 L'ÉCOLE珠宝艺术学院代表将从戒指入手,探讨轻奢魅力及男士珠宝的发展 3月7日

(星期五) 可持续发展

(会展) 透过ESG和ISO认证实现可持续性和信任标记 ISO 认证专家张展强以及远道由英国GEMFIELDS公司来的企业社会责任总监Edward Johnson讲解珠宝业的ISO及ESG认证最新发展 珠宝鑑定及科技

(会展) GIA彩色宝石报告:处理及颜色术语解析 美国宝石研究院(GIA)讲解宝石的热处理细节,以及介绍全新针对祖母绿填充物的鑑定服务 数码平台全天候便利买家觅商机 作为全球领先的一站式珠宝业採购平台,今年珠宝双展继续沿用「展览+」(EXHIBITION+)线上线下融合模式,让企业延伸实体展中的洽商至网上智能配对平台。当中「商对易」(Click2Match)的人工智能会为展商及买家提供线上商贸配对。在场买家则可利用「扫码易」(Scan2Match)扫描展商的二维码,于展会期间或之后随时随地于线上洽谈。买家亦可以通过「香港贸发局商贸平台」流动应用程式(HKTDC Marketplace App)及两展的官方网页,预先完成登记及认证买家证,大大提升进场及採购效率。 另外,大会安排免费穿梭巴士,接载买家往返亚洲国际博览馆及市区(包括湾仔香港会议展览中心)。今年大会还加强穆斯林友善措施,包括在两个展览场馆分别设有祈祷室、提供免费接驳巴士往返清真寺、提供穆斯林友善酒店和餐厅名单,以及与香港旅发局合作提供特色导赏团等,鼓励穆斯林买家来港採购。 图片下载︰https://bit.ly/4kj28QP 香港特别行政区政府商务及经济发展局局长丘应桦(前排右四)、香港贸发局总裁方舜文(前排左四)、香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成(前排左三)、香港贸发局香港国际珠宝展及香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席马墉宜(前排右三)及一众嘉宾,出席今日(3月2日)举行的第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展开幕典礼。 香港特别行政区政府商务及经济发展局局长丘应桦致开幕辞。 香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成致欢迎辞。 香港国际钻石、宝石及珍珠展及香港国际珠宝展今年共吸引来自超过40个国家及地区、约4,000家参展商参与。 香港国际钻石、宝石及珍珠展设有20个来自不同国家、地区及行业的展馆,并设有三大高端产品区 -「美钻精粹廊」(Hall of Fine Diamonds)、「自然瑰宝」(Treasures of Nature)及「海洋瑰宝」(Treasures of Ocean),网罗环球顶级钻石、珍珠、宝石和珠宝原材料。 美国展商Emco Gem Inc. 带来介乎9 - 15卡的优质哥伦比亚祖母绿宝石。 香港展商Ocean Flame Limited带来在加勒比海天然形成的珍贵海螺珍珠,拥有独特火焰纹理。 展会资料: 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览日期 开放时间 2025年3月2 (星期日) 上午10时30分至下午6时30分 2025年3月3至5日 (星期一至三) 上午10时至下午6时30分 2025年3月6日 (星期四) 上午10时至下午5时30分 展览地点 香港大屿山香港国际机场亚洲国际博览馆 记者登记处及新闻中心 新闻界代表请携同名片及记者证到亚洲国际博览馆东大堂入口(3号展馆对面电梯旁),或到新闻中心(2楼201C会议室)即场办理记者入场证** **基于保安理由,记者须出示工作证及身份证或护照登记,方能办理记者证,持大会发出记者证入场前,保安人员亦会要求出示身份证明文件,以确认身份。请预留足够时间办理记者证及入场。 相关网页 香港国际珠宝展 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览网页 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/sc http://hkdgp.hktdc.com/sc 精选产品 https://bit.ly/4hE1ifz 展会活动 https://www.hktdc.com/event/hkjewel

lery/sc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event/hkdgp

/sc/intelligence-hub 两展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjew

ellery/sc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event/hkd

gp/sc/travel-to-fairground-awe 香港贸发局新闻中心:http://mediaroom.hktdc.com/sc 传媒查询 香港贸易发展局传讯及公共事务部: 夏妙婷 电话:(852) 2584 4575 电邮:sharon.mt.ha@hktdc.org 张希汶 电话:(852) 2584 4272 电邮:serena.hm.cheung@hktdc.org 刘茸 电话:(852) 2584 4472 电邮:clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



话题 Press release summary



部门 展会, 金融, 业务, Design & Art, 手表/珠宝

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network