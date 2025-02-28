Josip Heit，GSB德国创始人谈金融科技行业的未来

匈牙利布达佩斯, 2025年3月1日 - (亚太商讯) - INDEX HUNGARIA

IndexHU（匈牙利）： Heit先生，非常感谢您抽出时间接受本次采访。全球范围内对金融科技的投资似乎再次回升。您如何看待这一现象？

Josip Heit： 非常感谢您的邀请。金融科技行业在经历了一段投资放缓期后，再次确认了其作为一个充满前景的增长领域的地位。我们正在看到风险投资融资的上升趋势，尤其是在亚洲和美国。CB Insights和彭博社的最新数据显示，这一增长势头明显。

IndexHU（匈牙利）： 地缘政治因素和经济环境在多大程度上影响金融科技市场？

Josip Heit： 地缘政治紧张局势确实可能对投资决策和监管框架产生影响。然而，近期某些地区的局势缓和以及持续的数字化进程整体上推动了金融科技行业的发展。此外，在通货膨胀较高的时期，投资者和消费者往往寻求更加灵活的金融解决方案。

IndexHU（匈牙利）： 一些分析人士认为，利率下降以及更好的融资机会可能会为金融科技公司带来强劲推动力。您是否认同这一观点？

Josip Heit： 绝对认同。低利率降低了借贷成本，因此能够帮助金融科技公司更快地扩展业务。同时，我们还观察到，机构投资者越来越多地将资金投入技术项目，这对金融科技初创企业极为有利。

IndexHU（匈牙利）： 电子支付和财富科技（Wealthtech）似乎正在经历强劲复苏。这背后的原因是什么？

Josip Heit： 疫情加速了全球数字支付方式的普及，这一趋势仍在持续。财富科技的增长则得益于私人和机构投资者越来越倾向于通过数字化方式管理财富。

IndexHU（匈牙利）： 您如何评估金融科技公司与美国银行之间的合作关系，以及开放银行（Open Banking）的未来发展？

Josip Heit： 更加明确的监管要求加强了双方的合作。传统银行受益于金融科技创新，而金融科技公司则可以利用传统银行已建立的客户群体。开放银行促进了透明度和市场竞争。在唐纳德·特朗普的第二任期内，金融科技公司在华盛顿的影响力进一步增强，这可能会加速相关法规的制定。

IndexHU（匈牙利）： 最近，美国35个州和加拿大的多个省级监管机构与您创立的GSB德国公司达成了一项协议。您能介绍一下其中最重要的内容吗？

Josip Heit： 当然。这项协议不涉及任何罚款，但允许这些司法管辖区内符合条件的客户获得退款。独立管理机构AlixPartners将负责理赔结算，该过程从2025年2月21日开始，并将于2025年5月22日结束。我们认为这是一个具有建设性的解决方案，进一步体现了我们对社区的承诺。

IndexHU（匈牙利）： 您认为这项协议将如何影响GSB德国在金融科技行业的地位？

Josip Heit： 我们的首要任务是透明度和合规性。通过达成这项协议，我们希望加强GSB德国的声誉，并专注于为值得信赖的合作伙伴提供前瞻性、稳健的技术解决方案。此外，我们也愿意在相同条件下，与其他美国或加拿大的监管机构达成和解。

IndexHU（匈牙利）： 最后，您如何看待独角兽企业在金融科技行业中的角色？

Josip Heit： 独角兽企业因其估值而备受关注，并展现了行业的快速增长。然而，它们仍然需要证明自身商业模式的长期可持续性。

IndexHU（匈牙利）： Heit先生，作为金融科技行业技术解决方案的专家，感谢您接受采访。

本次采访提供的信息仅用于一般参考，不构成财务、投资、法律或其他专业建议。读者不应将本文内容作为财务决策或预测的可靠依据。

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