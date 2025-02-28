曹操智行自动驾驶平台上线 构建国内首个"F立方"全域自研闭环智驾生态

香港, 2025年2月28日 - (亚太商讯) - 自动驾驶行业迎来重磅入局者。2月28日，曹操出行举办曹操智行自动驾驶平台上线仪式，宣布已成功构建国内首个"F立方"全域自研闭环智驾生态，同时在苏杭两地开启Robotaxi运营试点，并投放搭载吉利最新智驾系统的车辆。此次试点运营，标志着曹操出行在Robotaxi领域迈出关键一步，为Robotaxi服务规模化落地拉开序幕。

自2015年成立以来，曹操出行秉持"科技重塑绿色共享出行"使命，深耕共享出行市场。目前，曹操出行的网约车业务已覆盖全国超百城，并在29个核心城市部署33,000辆新能源定制车辆。凭借稳定的高品质服务，曹操出行获得消费者广泛认可，服务口碑位居行业第一，体现出对出行市场和用户的深刻洞察。

曹操出行对Robotaxi的探索始于2020年。背靠吉利控股集团智能科技生态的强大赋能，曹操智行集成产业链优势，成功构建国内首个深度耦合智能制造、智能驾驶、智能运营三要素的"F立方"全域自研闭环智驾生态。曹操出行CEO龚昕表示，自动驾驶技术决定模式可行，深度定制车决定基础能力，平台效率决定商业成功，三者相辅相成，共同推动Robotaxi行业发展。曹操智行依托运营平台，已在吉利内部形成"定制车+自动驾驶技术+出行平台"生态圈，实现Robotaxi三要素的完全打通。

此次试点，曹操智行构建的Robotaxi生态初具雏形。仪式上，曹操智行投放首批前装改制量产车辆，选用了基于最新一代智能SEA浩瀚架构打造，具有高度灵活性和智能化水平的领克Z10，并搭载吉利最新的智驾系统。

龚昕透露，曹操智行计划2026年推出兼顾成本与体验的完全定制Robotaxi车型，预计单车制造成本大幅低于行业同类车型。同时，曹操智行将打造自动运营系统，涵盖高效处理订单、规划路径、调度资源、资产维护等环节，实现车辆全流程自动化管理。

曹操出行自2021年开始专注于定制车及车辆服务解决方案，基于差异化的业务模式优化车辆TCO（全生命周期成本），实现了规模与口碑快速增长，这一路径在有人驾驶车辆中已得到充分验证。曹操出行总裁柳森指出，Robotaxi的TCO高企是服务规模化落地的主要障碍之一，未来，曹操智行将基于完全定制Robotaxi车型及车辆服务解决方案，带动资产端和车后服务端生态提升，降低单位服务成本，进一步推动Robotaxi的商业化进程。

未来，曹操智行将致力于成为技术普惠的践行者、新就业生态的开拓者以及城市交通安全的共建者。曹操智行将推动Robotaxi早日成为普惠民生服务，创造云端安全员、车辆整备员等新型就业岗位，并与城市深化政企协同，助力城市交通更有序、安全运行。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network