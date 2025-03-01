AEON信贷财务获3亿港元可持续发展表现挂钩银团贷款

|
|
|
|- 加强对可持续发展及负责任企业实践的承诺
|
香港, 2025年2月28日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（"AEON信贷财务"或"集团"；股份代号：00900）欣然宣布成功获得由九家地区及本地银行组成的银团所提供的3亿港元可持续发展表现挂钩贷款，进一步彰显集团将可持续发展理念融入其业务营运的坚定承诺。
该可持续发展表现挂钩银团贷款由作为受托牵头安排行及帐簿管理人的三菱日联银行香港企业销售部安排，贷款将用作营运资金用途。
该银团贷款协议乃根据亚太区贷款市场公会（APLMA）、贷款市场协会及银团贷款与交易协会发布的"可持续发展表现挂钩贷款原则"（"SLLP"）订立，旨在促进及支持环境及社会可持续经济活动及增长。为激励集团实现可持续发展目标，该贷款的条款及应付利率与预先设定的可持续发展绩效目标（"SPT"）的成功实现挂钩，并通过事先确定、涵盖环境及社会层面的关键绩效指标（KPI）进行评估。SLLP的遵守情况以及所设定的SPT的合理性由第三方评审机构香港品质保证局进行独立评估。
AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示："我们很高兴成功获得此可持续发展表现挂钩银团贷款，这标志着我们于推动可持续发展方面的不懈努力。我们深知，针对环境和社会的负责任企业实践对推动集团可持续增长及为持份者创造长远价值至关重要。通过将我们的融资计划与宏大、重要且可量化的可持续发展目标挂钩，我们正采取切实行动，为环境及社会带来更大的正面影响，以及加强我们对可持续发展的责任及承诺。展望未来，我们将继续探索更多可持续融资的机会，并持续为构建更环保及可持续的未来作出贡献。"
关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）
AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所代号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事金融业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款、信用卡付款处理服务、保险中介业务，以及于中国内地从事小额金融业务。
详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。
话题 Press release summary
部门 信用卡和付款
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|AEON Credit Service (Asia) Company Limited
|Dec 19, 2024 19:39 HKT/SGT
|
AEON信贷财务二零二四/二五年度首九个月收入增长9.4%至13.046亿港元
|Sept 26, 2024 20:15 HKT/SGT
|
AEON信贷财务推出全新设计信用卡
|Sept 26, 2024 16:45 HKT/SGT
|
二零二四/二五年度上半年收入增长9.9%至860,300,000港元
|June 26, 2024 20:42 HKT/SGT
|
AEON信贷财务公布二零二四/二五财年第一季度业绩
|Apr 5, 2024 13:22 HKT/SGT
|
AEON信贷财务：二零二三财年收入上升31.8%至16.2亿港元 销售额及应收款项健康增长
|Jan 4, 2024 20:13 HKT/SGT
|
AEON信贷财务2023年度首九个月收入增长34.4%至11.9亿港元，溢利上升12.8%至2.8亿港元
|Sept 28, 2023 13:43 HKT/SGT
|
AEON信贷财务二零二三年度上半年收入增长37.0%至783,100,000港元，溢利增加8.3％至191,400,000港元
|June 29, 2023 22:42 HKT/SGT
|
AEON信贷财务二零二三/二四年第一季度收入跃升36.2％至380,000,000港元，溢利增加17.3％至97,000,000港元
|Apr 4, 2023 13:42 HKT/SGT
|
AEON信贷财务2022财年收益上升17.3%至12.3亿港元，销售额增长32.7% ，应收款项超疫情前水平创新高
|Dec 21, 2022 18:45 HKT/SGT
|
市场气氛改善及大型推广活动成功推动 AEON信贷财务2022/23财年首九个月收入上升15.2％至887,400,000港元
|Nov 30, 2022 16:32 HKT/SGT
|
AEON信贷财务建立可持续发展表现挂钩贷款框架 加强及推进可持续发展承诺
|Sept 26, 2022 14:35 HKT/SGT
|
AEON信贷2022年上半年收入增长11.8%至571,700,000港元
|June 23, 2022 19:50 HKT/SGT
|
AEON信贷财务2022年第一季度收入增长9.7%至279,100,000港元
|May 3, 2022 21:41 HKT/SGT
|
AEON 信贷财务推出信用卡AEON CARD WAKUWAKU 走在最前 满足消费新常态
|Apr 6, 2022 13:35 HKT/SGT
|
AEON信贷2021财政年度溢利上升13.6%至342,600,000港元
|Jan 18, 2022 18:07 HKT/SGT
|
AEON信贷财务推出多项信用卡优惠 与客户携手抗疫 迎接新春消费旺季
|Dec 23, 2021 18:43 HKT/SGT
|
凭借成功的推广计划及健康的信贷组合 AEON信贷财务2021/22财年首九个月的溢利增加5.6%至243,300,000港元
|Nov 10, 2021 18:42 HKT/SGT
|
AEON信贷财务推出多项针对性信用卡优惠
|Sept 28, 2021 13:27 HKT/SGT
|
AEON信贷财务2021年上半年溢利增加13.1%至172,300,000港元
|July 22, 2021 17:33 HKT/SGT
|
AEON信贷财务推出全新升级版手机应用程序
|更多新闻 >>