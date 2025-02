AEON信贷财务获3亿港元可持续发展表现挂钩银团贷款

香港, 2025年2月28日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司("AEON信贷财务"或"集团";股份代号:00900)欣然宣布成功获得由九家地区及本地银行组成的银团所提供的3亿港元可持续发展表现挂钩贷款,进一步彰显集团将可持续发展理念融入其业务营运的坚定承诺。 该可持续发展表现挂钩银团贷款由作为受托牵头安排行及帐簿管理人的三菱日联银行香港企业销售部安排,贷款将用作营运资金用途。 该银团贷款协议乃根据亚太区贷款市场公会(APLMA)、贷款市场协会及银团贷款与交易协会发布的"可持续发展表现挂钩贷款原则"("SLLP")订立,旨在促进及支持环境及社会可持续经济活动及增长。为激励集团实现可持续发展目标,该贷款的条款及应付利率与预先设定的可持续发展绩效目标("SPT")的成功实现挂钩,并通过事先确定、涵盖环境及社会层面的关键绩效指标(KPI)进行评估。SLLP的遵守情况以及所设定的SPT的合理性由第三方评审机构香港品质保证局进行独立评估。 AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示:"我们很高兴成功获得此可持续发展表现挂钩银团贷款,这标志着我们于推动可持续发展方面的不懈努力。我们深知,针对环境和社会的负责任企业实践对推动集团可持续增长及为持份者创造长远价值至关重要。通过将我们的融资计划与宏大、重要且可量化的可持续发展目标挂钩,我们正采取切实行动,为环境及社会带来更大的正面影响,以及加强我们对可持续发展的责任及承诺。展望未来,我们将继续探索更多可持续融资的机会,并持续为构建更环保及可持续的未来作出贡献。" 关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900) AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所代号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事金融业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款、信用卡付款处理服务、保险中介业务,以及于中国内地从事小额金融业务。 详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。



