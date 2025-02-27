中国最大民营黄金生产商赤峰吉隆黄金矿业 公布于香港主板上市计划详情



香港, 2025年2月27日 - (亚太商讯) - 中国最大的民营黄金生产商赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（"赤峰黄金"）今天公布于香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）主板上市计划详情。 赤峰黄金计划发售合共205,652,000股H股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），其中20,565,200股H股作香港公开发售（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），余下185,086,800股H股作国际发售（可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定）。每股H股发售价介乎13.72港元至15.83港元。假设超额配股权未获行使且每股发售股份的发售价为14.78港元（即指示性发售价范围的中位数），经扣除全球发售相关的承销费用及其他预期费用后，预计全球发售所得款项净额约为2,886.8百万港元。作为全球发售的一部分，赤峰黄金根据香港承销协议拥有发售量调整权，据此，赤峰黄金可按发售价发行及配发任何数目合共最多30,847,800股H股，占根据全球发售初步提呈发售的发售股份约15%，以满足额外的市场需求（如有）。 香港公开发售将于2025年2月28日（星期五）开始，并于2025年3月5日（星期三）正午结束。赤峰黄金的H股预计于2025年3月10日（星期一）开始在香港联交所主板买卖，每手买卖单位为200股H股，股份代号为6693。 中信证券（香港）有限公司为独家保荐人。中信里昂证券有限公司为保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。麦格理资本股份有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中国国际金融香港证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 投资亮点

赤峰黄金是中国最大的民营黄金生产商，主要从事黄金的采、选及销售业务，其黄金资源量及黄金产量于中国的黄金生产商中排名第五。目前，赤峰黄金拥有并经营六个黄金及一个多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。截至2023年12月31日止三个财政年度，赤峰黄金的总收入持续增长，分别约为人民币3,782.6百万元、人民币6,266.8百万元及人民币7,221.0百万元。 中国最大民营黄金生产商，产收增量领先，市场前景向好

赤峰黄金于2021年至2023年期间的黄金产量增长迅猛，总矿产金产量分别为26.0万盎司、43.6万盎司及46.15万盎司，复合年增长率达33.1%，成为同期中国黄金产量增长率领先的黄金生产商。此外，赤峰黄金境内黄金矿业的矿石品位较高，是中国顶级矿床之一。据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年12月31日，赤峰黄金境内主要金矿，即吉隆金矿、五龙金矿及华泰金矿，于中国五大上市黄金生产商的主要金矿中，黄金品位属最高水平。 赤峰黄金黄金矿山的扩产计划可见性及确定性很高，且透过勘探活动持续实现资源储备增量。海外黄金资产方面，赤峰黄金正加速建设塞班金铜矿的露天及地下开采项目，预计到2025年，塞班金铜矿的年地下开采产能将由目前的536,000吨增至806,000吨。赤峰黄金亦加速对具有露天及地下开采潜力的Discovery West Deeps及Phavat North勘探前景进行建模及研究工作，预计2026年及2027年后地下开采能力将进一步提高。境内黄金资产方面，赤峰黄金继续致力开展五龙金矿的多个地下技术改造项目，预计到2024年底，五龙金矿的年选矿产能从578,000吨增至约700,000吨。同时，赤峰黄金启动吉隆金矿的扩建项目，以将其年选矿产能增至2025年底的约300,000吨。 识别并购目标、执行交易及整合业务往绩纪录卓越，海外经验丰富，享誉国际

赤峰黄金相信持续获得高质量的矿产资源是黄金企业的核心竞争力指标之一。由于近年国内新发现的黄金矿藏有限，其品位通常处于相对低位，因此赤峰黄金除了开发其在中国的现有金矿外，战略性地将扩张计划的重点放于寻找及收购合适、优质的海外资产上，以保持可持续增长。截至2024年9月30日，赤峰黄金的海外资产占其总资产的比重约为65.2%，海外收入则占总收入的约71.2%。据弗若斯特沙利文的资料，以截至2023年12月31日的海外资产贡献及2023年的海外收入贡献计，赤峰黄金的海外市场占比于中国的黄金公司中最为可观。 赤峰黄金的管理团队具备丰富的海外并购经验及强大的海外收购资产整合与运营能力，可于海外扩张中发挥其优势，实现持续高效的增长。正如赤峰黄金于2018年收购老挝塞班金铜矿，以及于2022年收购加纳瓦萨金矿，成为首批进入加纳的中国大型矿业之一，赤峰黄金于整合过程中不断推广包容性文化及本地化的管理与运营理念，同时与当地政府及社区建立良好关系，为地区经济发展做出贡献而备受赞誉。 透过技术升级持续降本增效，提高盈利能力

赤峰黄金于营运中持续致力于降本增效，旨在达致及维持于成本曲线上相对同行更有利的位置。赤峰黄金的运营效率提升大幅领先全球黄金行业平均水平，其黄金全维持成本低于全球平均水平。截至2023年12月31日，赤峰黄金黄金全维持成本为1,179.1美元/盎司，处于全球同业第一四分位数，而同期全球平均数约为1,348.5美元/盎司，较赤峰黄金的黄金全维持成本高出14.4%。2023年，赤峰黄金黄金全维持成本降幅为12.0%，而同期国际黄金生产商的平均全维持成本升幅为7.2%。 海外业务方面，赤峰黄金于老挝塞班金铜矿透过提高黄金回收率及实施地下采矿项目，于降低单位成本方面获重大进展。赤峰黄金亦采取了一系列资本投入及运营改进措施，以消除工艺限制并提高厂区的可靠性及效率，并优化采购渠道、提高材料利用率及扩大产能。本土业务方面，赤峰黄金寻求透过渐进式变革及投资，持续改善矿山运营效率及回收率。于2023年，赤峰黄金的中国金矿录得平均黄金全维持成本约每盎司877.4美元，同比下降27.2%，由此可见持续改善的经营效果。 强化社会责任，致力以高ESG标准推动绿色可持续发展

赤峰黄金非常重视环境及工作场所的安全，关心经营所于地的人民及社区，并积极履行社会责任。赤峰黄金的海外矿区采用国际行业标准及最佳国际惯例，而国内矿区亦正逐步采用相同的标准。例如，赤峰黄金按照世界黄金协会（WGC）及联合国全球契约（UNGC）要求的标准执行相关ESG程序，并定期发布ESG报告。同时，赤峰黄金对可持续发展的承诺及对多样性及包容性发展的重视已经获得了多项荣誉及评级认可。 管理团队经验丰富、专业尽责，拥有优秀的矿山运营往绩

赤峰黄金的团队由于企业管理、采矿、选矿、地质、财务、法律等广泛领域技术精湛、具备丰富经验的行业及资本市场专家组成。赤峰黄金董事长兼执行董事王建华先生是一位变革性的、高效的领导者，在大型企业中以其卓越的领导才能而著称，在管理和企业治理方面拥有丰富的经验，尤其重视员工的安全与福祉。王先生成功领导及管理丹东地区于2021年至2022年的钻探计划，钻探深度打破记录达3,003米，开启中国东北地区深钻金矿勘探的新纪元。行政总裁兼执行董事杨宜方女士于全球矿业、香港上市公司及资本市场等领域均拥有丰富的管理经验。杨女士加入赤峰黄金以来，实施了一系列管理及运营改革措施，以加强赤峰黄金现金流管理、内部控制及企业治理，并推动其全球业务的技术升级，以最大限度地降低成本、提高矿山回收率、推进卓越运营，并改善员工健康及安全状况。 业务策略

继续透过勘探活动增加矿石储量，扩大现有矿山产量，挖掘全部增长潜力

赤峰黄金现有的境内外矿山成矿条件良好，大部分相关矿区仍有很大的探矿潜力，故赤峰黄金计划对现有矿山持续进行扩产以及勘探增储，进一步挖掘资源勘探及升级的潜能： - 五龙金矿：赤峰黄金已在五龙金矿及周边累计发现多个金矿区，为深部及外围勘探增储提供指引。赤峰黄金正推进井下开拓工程，以于2024年底前将年选矿产能提高至约700,000吨，而2023年下半年日均选矿量已提升至1,800吨以上。赤峰黄金亦将持续进行勘探增储工作，充分挖掘深部及外围区域资源量潜力。赤峰黄金亦与中国地质调查局沈阳地质调查中心合作，预期将强化勘探基础。 - 吉隆金矿：赤峰黄金在周边及深部地区钻探项目成果显著，六钻井中发现工业矿体。赤峰黄金已完成18万吨选矿扩建，并于2024年6月试生产，计划于2025年底前将年采矿能力提升至约300,000吨。新尾矿库已启动，其余建设工程亦均按计划推进，而赤峰黄金亦与敖汉旗龙兴矿产资源开发有限公司签署了合作框架协议，预期会扩大勘探范围。 - 华泰金矿：扩建工程正在建设中，该项目将启动全面改造矿山基础设施，并于2024年底开始进行竖井工程建设，预计2026年底基本完成基础设施建设，将于2026年逐步恢复采矿作业，完成后预计可将年采矿产能增加30,000吨。 - 塞班（Sepon）金铜矿：赤峰黄金将继续地下矿的进一步建设及扩产计划，在矿区周边持续进行勘探，并在地下铜矿和露天铜矿进行一系列的研究项目，以增加金铜储量及进一步提高选矿回收率。 - 瓦萨（Wassa）金矿：赤峰黄金将进一步扩大采矿及选矿产能，力争将其打造成大型黄金矿山，并预期于2028年底前实现(i)年选矿产能约3.3百万吨，及(ii)年黄金产量达到35万盎司。赤峰黄金亦将继续开展瓦萨金矿周边的探矿工作，以提升资源量及储量，增加矿山寿命。 持续透过高质量黄金资产的境内外并购，增加资源量及储量并提升产量，实现持续稳定增长

赤峰黄金将持续关注境内外优质资产，不断扩大黄金资源量及产量规模，继续巩固加强其市场地位。赤峰黄金以(1)资产质量及产量、(2)资产位置、(3)资产阶段及(4)资产股权四大因素，评估潜于并购目标，同时计划继续透过海外并购获得国际更先进的技术及矿山管理方法、管理模式以及国际化人才队伍，为赤峰黄金的长远发展奠定基础，并积极践行国际化战略，将ESG理念逐步融入全球各地矿山的生产与经营。赤峰黄金在中国境外的矿山始终遵循相关行业国际标准和国际最佳实践，而国内矿山亦向统一标准整合靠拢。赤峰黄金为具备国际视野的全国重点黄金企业，并于2023年成为上海黄金交易所综合类会员。在提高矿山安全、环境保护及可持续发展方面多次获得国家奖励表彰。 持续优化生产效率、降低成本、增强盈利能力

于行业整体黄金开采成本上升、高品位矿产资源稀缺的趋势下，赤峰黄金认为进一步提升生产效率、削减开支、提高盈利能力对其长期持续发展极其重要。赤峰黄金战略包括不断探索创新技术，并注重透过集中采购、简化组织及人员优化等措施落实降本控费，并谨慎预估黄金产量及价格策略。 赤峰黄金已于上海为其国内外矿山采用全球集中化采购中心，拟透过集中采购及资源优化配置，有效控制及降低采购成本，获得低廉价格及优惠合同条款。此外，赤峰黄金计划持续根据各矿山的具体情况，采取针对性措施以降本增效，并计划持续进行选矿技术的研究，以优化资源利用。在降本增效措施的基础上，赤峰黄金将同时致力于优化运营效率。特别是于收购新资产后，赤峰黄金将争取优化公司结构以降低管理费用，并寻找其他降低成本的方法，致力于谨慎管理财务及令业务保持长期稳定。 持续践行"共生共长"企业文化，完善建设ESG治理

赤峰黄金坚信高效的体制机制是持续获得业务增长、于全球黄金矿业的竞争中获胜的关键因素，将持续重视并践行"共生共长"的企业文化。未来，赤峰黄金将进一步扩大股权激励的范围，给予国内及海外团队以股权或虚拟股权激励，从而进一步加大管理团队的持股比例。 此外，赤峰黄金将持续将重视环境及安全，重视员工及社区人文关怀，承担社会责任作为企业发展的重要目标之一。赤峰黄金致力于节能减排，其采矿活动正于向使用更清洁、更高效的能源转型，如吉隆金矿正在规划建设10兆瓦的太阳能发电厂；五龙金矿、塞班金铜矿及瓦萨金矿亦积极筹划建设可再生能源系统。未来，赤峰黄金以加速推动新能源基础设施建设为目标，积极投身低碳转型，以多种清洁能源组合方式逐步合理淘汰化石能源，实现深度脱碳化转型。 所得款项用途

假设超额配股权未获行使（经扣除承销佣金及我们就全球发售应付的其他估计提呈发售开支，并假设发售价为每股股份14.78港元（即指示性发售价的中位数），赤峰黄金估计全球发售获得所得款项净额约2,886.8百万港元。赤峰黄金拟将全球发售所得款项净额用作下列用途，但会根据赤峰黄金不断发展的业务需求及不断变化的市场条件作出调整： 用途 百分比 - 于未来五年用于现有矿场的升级及勘探，以充分实现赤峰黄金的增长潜力 约50% - 于未来三年用于在采矿业发展成熟、采矿业政策环境稳定的国家优先收购具有一定规模及优质的矿业资产（最好拥有露天矿山） 约40% - 作一般公司用途 约10%

有关赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

赤峰黄金是中国最大的民营黄金生产商，主要从事黄金的采、选及销售业务，于黄金产量及收入方面的增量领先。截至2025年2月10日，赤峰黄金拥有并经营六个黄金及一个多金属矿山，分布于中国、东南亚及西非等世界各地。赤峰黄金是国内同行中增长率最高的主要黄金生产商，就黄金资源量而言，于中国的黄金生产商中排名第五。赤峰黄金A股于上海证券交易所上市，股票代码为600988。 [1]据弗若斯特沙利文报告，2023年，(i)以黄金资源量（赤峰黄金拥有1,360万盎司黄金资源量）计，赤峰黄金在中国的黄金生产商中排名第五；及(ii)以黄金产量（赤峰黄金的黄金产量为46.15万盎司）计，赤峰黄金在中国的黄金生产商中排名第五。

[2]根据弗若斯特沙利文的资料

[3]根据弗若斯特沙利文的资料

[4]据弗若斯特沙利文报告，2023年，(i)以黄金资源量（赤峰黄金拥有13.6百1,360万盎司黄金资源量）计，赤峰黄金在中国的黄金生产商中排名第五；及(ii)以黄金产量（赤峰黄金的黄金产量为46.15万千盎司）计，赤峰黄金在中国的黄金生产商中排名第五。 过往业绩并不保证未来结果。在评估赤峰黄金的业务时，潜在投资者应仔细考虑招股章程中所提供的信息，包括但不限于标题为"风险因素"及"业务"的部分。潜在投资者应独立评估投资公司股份的利弊和风险等因素，并应寻求第三方专业意见。公司不承担更新前瞻性陈述或修订以使其反映未来事件或发展的责任。投资有风险。



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