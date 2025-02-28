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Thursday, 27 February 2025, 21:01 HKT/SGT
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来源 HighTide Therapeutics Inc.
迪拜高层代表团一行参访君圣泰医药 解码中国医药创新范式

香港, 2025年2月27 - (亚太商讯) - 2月25日至27日,由迪拜酋长办公室、迪拜未来基金会，迪拜市政厅及迪拜商会等十余家迪拜政商机构领袖组成的代表团抵达深圳，对中国开展创新经验交流考察，参访本地创新生态企业。在考察科技创新生态过程中，君圣泰医药作为生物医药领域创新标杆企业接受代表团来访。

首席执行官刘利平博士代表君圣泰医药对迪拜政商代表团表示欢迎，并衷心感谢深圳市政府对公司给予的支持与帮助。随后，刘博士带领来访团参观了公司总部，介绍了公司业务的创新发展和全球战略布局。

在战略展示区，代表团重点关注公司构建的全球化布局，了解到君圣泰医药作为一家根植中国、放眼全球的企业，在中国、美国、加拿大及澳大利亚等全球多个国家的200多家临床试验中心开展了临床研究。同时，也构建了遍布全球的知识产权体系。君圣泰医药还建立了汇聚全球顶尖专家的智库体系，为公司的国际化发展注入了独到的视野与经验，实现了东西方智慧的深度交融。这种"本土智慧+全球资源"的协同创新模式引发代表团的深度探讨，深刻体会到了基于东方智慧的全球化解决方案的创新范式。


此外，代表团一行还参观了公司的实验室，对实验室核心功能进行了解。代表团人员驻足观摩实验室外墙展示的学术海报，海报内容展示了公司核心产品HTD1801在代谢性疾病上的临床及临床前研究成果。代表团对所展示的学术成果矩阵产生了浓厚兴趣，细读了君圣泰医药在多个国际学术会议和知名期刊上发表的研究成果，加深了对公司核心管线临床研究进展的了解。期间，代表团成员还与公司人员进行了富有成效的交流，围绕感兴趣的议题展开了探讨。

此次参访，迪拜政商代表团一行对君圣泰医药的管线布局和全球化战略有了全面了解，高度认同公司以中国传统天然产物为基础，同步实现技术突破和全球创新路径，让世界看到了中国原创新药的巨大潜力，为中东等新兴市场国家参与国际医药竞争提供了战略模板。代表团表示将持续关注君圣泰医药的后续发展，并期待与公司展开合作，助力中国原创新药走向世界。


关于君圣泰医药

君圣泰医药（股票代码：2511.HK）是一家全球一体化的新型生物技术公司，专注代谢性疾病领域的重大未满足临床需求。以"标本兼治、深求治愈"这一DeepCure理念为目标，立足源头创新，开发First-in-Class的原创新药，以期为全球患者提供基于中国智慧的，安全、有效、综合获益的解决方案。基于自主知识产权，公司已构建丰富产品管线，在全球推进多项中、后期临床试验，开发代谢相关脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、严重高甘油三酯血症（SHTG）和原发性硬化性胆管炎（PSC）等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）被美国FDA授予2项"快速通道资格认定"、1项"孤儿药资格认定"，并获得国家"十三五•重大新药创制"科技重大专项支持。

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话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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