Wednesday, 26 February 2025, 08:00 HKT/SGT Share:

来源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc GA-ASI 利用新型空投传感器测试推进反潜追击

圣地亚哥, 2025年2月26日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司 (GA-ASI) 正在不断拓展无人机系统的作用,在 MQ-9B SeaGuardian® 上展示了首个反潜作战 (ASW) 能力。在 2025 年 1 月 20 日至 30 日进行的一项突破性测试中,由公司运营的 MQ-9B SeaGuardian 成功部署并测试了多套预生产声呐浮标投放系统 (SDS) 舱,实现了反潜传感器的空投部署。 在已经证明了追踪水下目标能力的基础上,SeaGuardian 借助 GA-ASI 新设计的 SDS 舱将该能力进一步提升。这些舱部署了多枚声呐浮标,用于进行机载温度-深度及声学数据处理。通过采用定向频率分析与记录 (DIFAR)、定向命令激活声呐系统 (DICASS) 以及测温声呐浮标,SeaGuardian 能够有效地检测、追踪和分析水下目标,同时收集关键的声学情报。 GA-ASI 总裁 David R. Alexander 表示:“此次演示标志着无人系统能力的一大飞跃,也是证明无人机能够执行端到端持续反潜作战的重要里程碑。这次测试的成功为 MQ-9B SeaGuardian 反潜作战能力的进一步提升铺平了道路。我们期待与美国海军持续合作,共同探索海下分布式海上作战的创新解决方案。” 在开发过程中,GA-ASI 成功部署了多枚 DIFAR 和 DICASS 测试用声呐浮标,并精确地将抛射速度与应力/应变数据相关联,从而提供了一个高保真发射模型以优化未来的部署能力。 海军航空作战中心飞机部门 (NAWCAD) AIRWorks 在支持和监督该项目开发中发挥了关键作用,确保该系统满足不断变化的作战需求。AIRWorks 曾与 GA-ASI 合作开展多次反潜演示,包括 2024 年 7 月举行的太平洋边缘演习 (RIMPAC)。 鉴于众多客户的强烈需求,加之 MQ-9B SeaGuardian 具备高端海上能力且成本远低于传统有人海上平台,GA-ASI 预期其将会获得越来越多的关注。 关于 GA-ASI 通用原子航空系统公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统(RPA)、雷达及电光和相关任务系统,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时,提供具备长航时和任务能力的航空平台,并集成传感器和数据链系统,以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件,提供飞行员培训及支持服务,并开发超材料天线。 更多信息,请访问: www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。 联系信息

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com 来源: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



话题 Press release summary



部门 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network