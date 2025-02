美国马球协会续约成为2025年迪拜马球金杯赛官方服装合作伙伴

佛罗里达州西棕榈滩, 2025年2月26日 - (亚太商讯) - 作为 美国马球协会(U.S. Polo Assn.) 的官方品牌,美国马球协会连续第二年自豪地担任2025年迪拜马球金杯赛的官方服装赞助商。该备受瞩目的赛事于2025年2月5日至22日在阿联酋迪拜标志性的Al Habtoor马球俱乐部举行。 美国马球协会 与 Aydinli 集团——美国马球协会在中东的品牌合作伙伴——携手合作,这个经典且富有运动风格的品牌为多个队伍提供了高性能球衣,为所有现场工作人员提供了带品牌标识的服装,并向决赛选手赠送了礼品。在比赛中充满乐趣的踩草活动环节中,观众还享受了美国马球协会品牌帽子的特别赠送。 迪拜马球金杯赛是一场令人难忘的为期两周的锦标赛,以两支实力强劲的队伍——阿联酋马球队和 Jehangiri Polo——之间的一场激烈决赛落下帷幕。最终,阿联酋马球队以 9 比 8 获胜,他们的名字将被刻印在金杯奖杯上。此次赛事为在场的数以千计充满活力的体育迷呈现了融合阿联酋最高水平马球、国际音乐娱乐、全球美食以及独一无二零售体验的盛宴。 "美国马球协会非常高兴再次与迪拜马球金杯赛合作,担任这一阿联酋顶级马球场馆的官方服装赞助商," 美国马球协会全球管理机构 (USPA Global) 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 说道,该机构管理着价值数十亿美元的美国马球协会品牌。"迪拜和阿联酋地区是我们这款运动风格品牌的重要市场,我们很荣幸能够通过向体育迷和消费者展示美国马球协会来参与这一标志性赛事。" 迪拜马球金杯赛于2009年由迪拜副统治者谢赫·马克图姆·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下(Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum) 创立,此后已成为国际马球日历中的基石,与阿根廷、西班牙、英国和美国的主要赛事相媲美。 “我们很荣幸能在阿联酋代表美国马球协会,迪拜马球金杯赛是将我们这一正宗体育品牌与迪拜享有盛誉的马球运动完美结合的理想赛事,”美国马球协会中东合作伙伴 Aydinli 集团董事会主席 Seref Safa 说道。“每年,这项赛事都会展示全球最优秀的马球队和骏马,为所有参与者呈现出体育精神与时尚风采的完美融合,使其成为迪拜不可错过的高调盛事。” 照片来源:Margarita Crotto 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美国马球协会(USPA)的官方品牌,该协会成立于1890年,是北美最大的马球俱乐部及马球运动员联合会。U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球影响力,并通过超过1,100家 U.S. Polo Assn. 零售店以及数千个其他分销点在全球190多个国家销售,为男性、女性和儿童提供服装、配饰和鞋类产品。与美国 ESPN 以及印度 Star Sports 达成的历史性协议现已转播由 U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球锦标赛,使这项激动人心的运动首次向全球数以百万计的体育迷开放。 据 License Global 报道,U.S. Polo Assn. 一直被评为全球顶级体育授权商之一,与 NFL、NBA 和 MLB 齐名。此外,这一受体育启发的品牌因其全球及数字化增长而在国际上获得奖项认可。凭借其作为全球品牌取得的巨大成功,U.S. Polo Assn. 曾在《福布斯》、《财富》、《现代零售》和《GQ》以及 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等众多知名媒体上亮相。 欲了解更多信息,请访问 uspoloassnglobal.com 并关注 @uspoloassn。 USPA Global 是 USPA 的子公司,管理着全球价值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。通过其子公司 Global Polo Entertainment (GPE),USPA Global 还管理着提供体育和生活方式内容的 Global Polo TV。欲了解更多体育内容,请访问 globalpolo.com。 关于 Aydinli Group Aydinli Group 是全球价值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌在中东和东欧的合作伙伴。Aydinli Group 秉承优质服务和普世价值的原则,生产环保意识产品,并提供世界级、以客户为中心的服务。拥有超过 690 家门店(其中 300 家在海外)和超过 7,500 名员工,它是该地区最大的服装零售商之一。Aydinli Group 在近 50 个国家与 U.S. Polo Assn. 开展业务,在 10 个国家与 Pierre Cardin 合作,在 8 个国家与 Cacharel 合作,总共拥有 55 个国家的许可权。欲了解更多信息,请访问 aydinli.com。 联系信息

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036 Shannon Stilson

VP, Sports Marketing & Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994 来源: U.S. Polo Assn.



