蜜雪集团招股：全球现制饮品龙头企业开启高质量发展新征程

香港, 2025年2月25日 - (亚太商讯) - 在可持续发展理念日益深入人心的当下,企业的发展模式正逐渐从单纯的经济效益追求转向经济、社会与环境的协同发展。作为全球现制饮品行业的龙头企业,蜜雪集团凭借其"高质平价"的价值主张和强大的供应链整合能力,不仅在商业上取得了显著的成功,更通过践行社会责任和推动绿色发展的理念,为企业的长期高质量发展奠定了坚实基础。 2025年2月21日-2月26日,蜜雪集团(2097.HK)启动港股招股,拟全球发售17,059,900股H股,每股202.50港元,每手100股,预计于3月3日登陆联交所。此次IPO,公司吸引了众多知名投资机构的关注,M&G、红杉中国、博裕资本、高瓴、美团龙珠5名基石投资者共同参与认购2亿美元发售股份,显示出资本市场对其投资价值的看好。 食品安全与质量控制 筑牢品牌发展基石 在现制饮品行业,食品安全和产品质量是企业的生命线。蜜雪集团始终将食品安全放在首位,构建起高度数字化的端到端供应链体系,从原材料采购、生产加工到仓储配送,实现了全流程的严格管控。同时,公司还建立了完善的供应链质量控制体系,由约290人组成的专门团队负责监督,以确保供应链高质量始终如一。2024年首九个月,公司生产的产品合格率高于99.99%,配送完好率高于99.99%。 在门店层面,蜜雪集团要求加盟商严格遵循法律法规以及公司内部规定,并为加盟商提供强制性的食品安全培训。此外,公司还建立了高效的监督机制,定期对加盟店进行巡检,一旦发现问题立即督促整改,对违规行为严肃处理,从而实现高标准的食品安全与质量控制。 蜜雪集团通过构建一套严密的供应链管理和质量控制体系,使其在门店规模增长的同时,对产品质量控制也能达到精准把控,这种对质量的不懈追求,不仅赢得了消费者的广泛认可,更为品牌的持续扩张和长期发展奠定了坚实的基础,使其在激烈的市场竞争中始终保持领先地位,展现出强大的品牌生命力和市场竞争力。 积极践行可持续发展 实现企业与社会的共赢 蜜雪集团始终坚持长期主义,积极践行可持续发展理念,实现了经济效益与社会效益的协调统一。例如,在供应链环节,通过联合供应商、加盟商和产业链上的其他业务合作伙伴,共同采取措施减少能源和水的消耗以及温室气体的排放,并在采购、生产、物流和研发领域进行资源管理,推动供应链绿色化。在包装方面,通过对饮品包材不断地进行绿色升级,于2023年减少PE塑料使用超过12,700吨。 在创造社会价值的同时,蜜雪集团的品牌形象不断升级,市场认可度持续提升。作为现制饮品行业的领军者,蜜雪集团生动诠释了可持续发展与商业成功的相辅相成。未来,蜜雪集团将藉助资本市场的强大助力,进一步深化可持续发展理念,开启高质量发展的新篇章。



