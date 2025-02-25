蜜雪集团招股：全球现制饮品龙头企业开启高质量发展新征程

香港, 2025年2月25日 - (亚太商讯) - 在可持续发展理念日益深入人心的当下，企业的发展模式正逐渐从单纯的经济效益追求转向经济、社会与环境的协同发展。作为全球现制饮品行业的龙头企业，蜜雪集团凭借其"高质平价"的价值主张和强大的供应链整合能力，不仅在商业上取得了显著的成功，更通过践行社会责任和推动绿色发展的理念，为企业的长期高质量发展奠定了坚实基础。

2025年2月21日-2月26日，蜜雪集团（2097.HK）启动港股招股，拟全球发售17,059,900股H股，每股202.50港元，每手100股，预计于3月3日登陆联交所。此次IPO，公司吸引了众多知名投资机构的关注，M&G、红杉中国、博裕资本、高瓴、美团龙珠5名基石投资者共同参与认购2亿美元发售股份，显示出资本市场对其投资价值的看好。

食品安全与质量控制 筑牢品牌发展基石

在现制饮品行业，食品安全和产品质量是企业的生命线。蜜雪集团始终将食品安全放在首位，构建起高度数字化的端到端供应链体系，从原材料采购、生产加工到仓储配送，实现了全流程的严格管控。同时，公司还建立了完善的供应链质量控制体系，由约290人组成的专门团队负责监督，以确保供应链高质量始终如一。2024年首九个月，公司生产的产品合格率高于99.99%，配送完好率高于99.99%。

在门店层面，蜜雪集团要求加盟商严格遵循法律法规以及公司内部规定，并为加盟商提供强制性的食品安全培训。此外，公司还建立了高效的监督机制，定期对加盟店进行巡检，一旦发现问题立即督促整改，对违规行为严肃处理，从而实现高标准的食品安全与质量控制。

蜜雪集团通过构建一套严密的供应链管理和质量控制体系，使其在门店规模增长的同时，对产品质量控制也能达到精准把控，这种对质量的不懈追求，不仅赢得了消费者的广泛认可，更为品牌的持续扩张和长期发展奠定了坚实的基础，使其在激烈的市场竞争中始终保持领先地位，展现出强大的品牌生命力和市场竞争力。

积极践行可持续发展 实现企业与社会的共赢

蜜雪集团始终坚持长期主义，积极践行可持续发展理念，实现了经济效益与社会效益的协调统一。例如，在供应链环节，通过联合供应商、加盟商和产业链上的其他业务合作伙伴，共同采取措施减少能源和水的消耗以及温室气体的排放，并在采购、生产、物流和研发领域进行资源管理，推动供应链绿色化。在包装方面，通过对饮品包材不断地进行绿色升级，于2023年减少PE塑料使用超过12,700吨。

在创造社会价值的同时，蜜雪集团的品牌形象不断升级，市场认可度持续提升。作为现制饮品行业的领军者，蜜雪集团生动诠释了可持续发展与商业成功的相辅相成。未来，蜜雪集团将藉助资本市场的强大助力，进一步深化可持续发展理念，开启高质量发展的新篇章。

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