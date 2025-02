Tuesday, 25 February 2025, 10:07 HKT/SGT Share: 蜜雪集团招股中:扬帆「出海」 东南亚成全球化桥头堡

香港, 2025年2月25日 - (亚太商讯) - 国内现制饮品市场竞争日益激烈的当下,蜜雪集团不仅在本土稳居现制饮品行业领先地位,更是积极拓展海外市场。随着公司海外市场布局的逐步扩张,尤其是在东南亚地区取得的显著成绩,蜜雪集团成为了港股市场中投资者关注的焦点。 按照截至2024年9月30日的门店数计,蜜雪集团(2097.HK)已经登上中国及全球现制饮品行业冠军宝座。此次IPO的发行定价202.50港元,拟募资额超39亿港元(绿鞋后),并获M&G、红杉中国、博裕资本、高瓴、美团龙珠5名基石投资者的青睐,拟合共认购约7,692,600股发售股份。 抢占东南亚市场机遇,架起全球化进程关键支点 受消费者愈加注重性价比、门店网络持续拓展以及供应链基础设施逐步完善等因素的驱动,蜜雪集团在东南亚现制饮品市场快速增长。以终端零售额计,东南亚现制饮品市场规模预计自2023年至2028年复合年增长率达19.8%,在全球主要市场中增长最快。相比中国,东南亚现制饮品市场高度分散且连锁化率相对较低,更是为蜜雪集团提供了广阔的品牌发展空间。 自蜜雪集团迈出国际化步伐以来,凭借着独特的商业模式和产品定位,在综合品类、强大品牌力和完整产业链供应链体系的共同加持下,逐渐在全球市场崭露头角。截至 2024 年 9 月 30 日,公司在中国内地以外开设了约4,800家门店,覆盖11个国家,东南亚市场更成为其全球化征程中的坚固桥头堡。 在东南亚市场,蜜雪集团通过结合国内积累的丰富经验和专有知识,以及一系列因地制宜的创新措施,实现了多样化布局。为了在东南亚各国进行产品研发和营销推广,蜜雪集团组建了本地化团队,深入了解当地市场需求,根据东南亚消费者的口味偏好,推出了多款本地化产品,受到了当地消费者的欢迎。同时,蜜雪集团利用社交媒体和网络平台进行品牌推广,并充分利用「雪王」IP推出丰富的营销活动,提升品牌知名度和影响力。除此之外,蜜雪集团还大力加强供应链建设,确保产品的稳定供应和质量,并在东南亚的四个国家建立了本地化的仓储体系,以支持海外业务的发展。 登高望远,从东南亚奔向全世界 自2018年在越南河内开设首家海外门店至今,蜜雪集团出海的意义,已远不止于品牌影响力升级,更带动了上下游产业发展。在「蜜雪冰城」迅速成为东南亚市场第一大现制茶饮品牌的同时,国内多省的核心农产品也搭上了蜜雪集团的「出海快车」,远销海外,形成联动效应。 作为国内现制饮品行业首批出海的企业之一,蜜雪集团在东南亚市场大获成功,为其全球化发展筑牢根基。从最初在东南亚国家布局,到如今在多个国家留下足迹,每一步都彰显著蜜雪集团的稳健成长。 相信在未来,蜜雪集团将充分总结和借鉴过往积累的成功经验,继续深入研究各地的市场特点和消费者需求,积极开展本土化运营,同时加快数字化建设,为消费者提供更加个性化的消费体验。相信通过进一步提升品牌的市场适应性和竞争力,蜜雪集团将持续在全球现制饮品市场大放异彩。



