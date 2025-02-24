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Monday, 24 February 2025, 20:26 HKT/SGT
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来源 CALB Co., Ltd.
中创新航发布盈喜 预期2024全年获净利润同比上升约80%至100%

香港, 2025年2月24日 - (亚太商讯) - 中创新航科技集团股份有限公司（"中创新航"或"公司"，股票代码：3931.HK）发布盈利预喜公告，预期于截至2024年12月31日止年度录得净利润为介乎约人民币786百万元至人民币874百万元，较去年同期净利润约为人民币437百万元上升约80%至100%。有关预期增长主要原因一方面是随着公司业务拓展及持续增长，规模效应不断体现；另一方面是得益于公司的技术和产品力领先，在不断提升产品性能的同时持续降低成本，从而实现2024年全年利润同比上升。

中创新航表示，作为全球发展最快的新能源企业之一，公司坚持动力储能双驱动、积极推进全球化布局，加快其全球基础设施建设，完善生产、销售和服务网络，为全球化交付提供有力支持。一系列全球首创、独创的技术和产品已实现倍速级增长。产品先后出口到全球40多个国家与地区，与全球各大优秀企业建立了良好的合作关系。随着业务增长的规模效应体现，这是公司收入录得大幅增长的主要原因之一。

其次，作为电池专家的中创新航，公司一直秉持技术创新的理念，持续保持产品技术领先地位；不断加大研发投入，不仅降低了成本，同时推出更多高性能、高安全性的电池产品。随着全球动力及储能市场需求的进一步扩大，公司将致力于研发更适合市场不同应用场景的产品，以满足日益变化的客户需求，未来有望实现持续的利润收益，以更好的回馈投资者和股东。

关于中创新航集团有限公司
中创新航（3931.HK）是专业从事锂电池、电池管理系统及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的新能源高科技企业。作为电池专家，公司致力于构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。

目前，公司已建立江苏、福建、四川、湖北、安徽、广东等多个产业基地，完成全方位国内产业布局，同时已设立欧洲产业基地、泰国产业基地，大力拓展海外产业布局，打造拥有规模化智能制造实力的国际化领先企业。



话题 Press release summary

部门 EVs, Transportation, Manufacturing
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