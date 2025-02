Monday, 24 February 2025, 14:10 HKT/SGT Share: 蜜雪集团招股进行时:IP建设步入快车道 红杉中国、高瓴等担纲基石

香港, 2025年2月24日 - (亚太商讯) - 在近期的港股IPO市场热点中,全球现制饮品龙头蜜雪集团从聆讯到招股,一举一动均备受瞩目,其上市进程不仅关乎自身发展,更对整个行业格局产生深远影响。目前蜜雪集团正在招股,预计3月3日上市。 译码「雪王」IP:文化及商业双引擎 通过加盟模式实现全球化布局的蜜雪集团,按照截至 2024年9月30 日的门店数计,在全球现制饮品行业居首位。其一手打造的「雪王」IP,同样成功在消费者心中占据了一席之地,成为「蜜雪冰城」品牌的象征,也创造了商业奇迹。 「雪王」IP的商业化历程堪称教科书级别的品牌营销案例。2018 年,「蜜雪冰城」在品牌升级的过程中,创造性地推出了「雪王」这一超级IP和终身代言人。作为品牌的实体化投射,「雪王」被设计为一个头戴皇冠、手持冰淇淋权杖的可爱雪人形象,与蜜雪冰城的品牌名称以及经典产品冰淇淋紧密相连,瞬间抓住了消费者的眼球。 在IP运营策略上,蜜雪集团采取全方位立体化的打法。从门店装修到产品包装,从在线互动到线下活动,「雪王」形象无处不在。「蜜雪冰城」还推出了系列周边产品,包括玩偶、盲盒、生活用品等,将「雪王」的IP价值最大化。这种深度运营使得「雪王」不再只是一个logo,而是一个有温度、有个性的品牌代言人。 在现制饮品行业竞争激烈的今天,IP带来的品牌溢价和用户忠诚度提升了蜜雪集团的核心竞争力。根据招股书披露,截至最后实际可行日期,「雪王」及「蜜雪冰城」主题曲的相关话题在主要社交平台上的累计曝光量分别超过195亿次及97亿次,深入人心的「雪王」形象带来的流量,广泛的门店网络和完善的营销矩阵,大大提高了营销效率。 顶尖投资机构助阵:前景备受看好 除了「雪王」IP以其强大魅力与价值助力公司上市之路,蜜雪集团还于2020年5月搭建了员工持股平台,在激发员工积极性、增强凝聚力的同时,推动公司治理结构进一步优化,促进公司长期稳定发展。 IP赋能下,在全球范围内的品牌影响力提升、商业价值增长,让蜜雪集团炙手可热,国际化进程实现质的飞跃。正因如此,公司投资价值也获得国际顶级投资机构及科技零售巨头的青睐,是次IPO,引入了英国保诚集团旗下投资公司M&G、红杉中国、博裕资本、高瓴、美团龙珠作为基石投资者,五名基石投资者同意按发售价认购可以总金额 2 亿美元购买的若干数目的发售股份。 而在首次公开发售前,于2020年12月,美团龙珠、高瓴及CPE同时战略入股,分别以人民币约9.33亿元、9.33亿元、4.67亿元的投资额,成为蜜雪集团的机构股东,为公司发展提供充裕的资金支持,持续赋能品牌建设与战略协同。 顶尖基石及战略股东的加持,员工持股平台的打造,将形成一股合力,共同助推蜜雪集团的长期可持续发展。公司也将携着「雪王」IP,在全球化道路上一路稳步向前,不断创造中国现制饮品行业的新纪元。



