蜜雪集团招股进行时：IP建设步入快车道 红杉中国、高瓴等担纲基石

香港, 2025年2月24日 - (亚太商讯) - 在近期的港股IPO市场热点中，全球现制饮品龙头蜜雪集团从聆讯到招股，一举一动均备受瞩目，其上市进程不仅关乎自身发展，更对整个行业格局产生深远影响。目前蜜雪集团正在招股，预计3月3日上市。

译码「雪王」IP：文化及商业双引擎

通过加盟模式实现全球化布局的蜜雪集团，按照截至 2024年9月30 日的门店数计，在全球现制饮品行业居首位。其一手打造的「雪王」IP，同样成功在消费者心中占据了一席之地，成为「蜜雪冰城」品牌的象征，也创造了商业奇迹。

「雪王」IP的商业化历程堪称教科书级别的品牌营销案例。2018 年，「蜜雪冰城」在品牌升级的过程中，创造性地推出了「雪王」这一超级IP和终身代言人。作为品牌的实体化投射，「雪王」被设计为一个头戴皇冠、手持冰淇淋权杖的可爱雪人形象，与蜜雪冰城的品牌名称以及经典产品冰淇淋紧密相连，瞬间抓住了消费者的眼球。

在IP运营策略上，蜜雪集团采取全方位立体化的打法。从门店装修到产品包装，从在线互动到线下活动，「雪王」形象无处不在。「蜜雪冰城」还推出了系列周边产品，包括玩偶、盲盒、生活用品等，将「雪王」的IP价值最大化。这种深度运营使得「雪王」不再只是一个logo，而是一个有温度、有个性的品牌代言人。

在现制饮品行业竞争激烈的今天，IP带来的品牌溢价和用户忠诚度提升了蜜雪集团的核心竞争力。根据招股书披露，截至最后实际可行日期，「雪王」及「蜜雪冰城」主题曲的相关话题在主要社交平台上的累计曝光量分别超过195亿次及97亿次，深入人心的「雪王」形象带来的流量，广泛的门店网络和完善的营销矩阵，大大提高了营销效率。

顶尖投资机构助阵：前景备受看好

除了「雪王」IP以其强大魅力与价值助力公司上市之路，蜜雪集团还于2020年5月搭建了员工持股平台，在激发员工积极性、增强凝聚力的同时，推动公司治理结构进一步优化，促进公司长期稳定发展。

IP赋能下，在全球范围内的品牌影响力提升、商业价值增长，让蜜雪集团炙手可热，国际化进程实现质的飞跃。正因如此，公司投资价值也获得国际顶级投资机构及科技零售巨头的青睐，是次IPO，引入了英国保诚集团旗下投资公司M&G、红杉中国、博裕资本、高瓴、美团龙珠作为基石投资者，五名基石投资者同意按发售价认购可以总金额 2 亿美元购买的若干数目的发售股份。

而在首次公开发售前，于2020年12月，美团龙珠、高瓴及CPE同时战略入股，分别以人民币约9.33亿元、9.33亿元、4.67亿元的投资额，成为蜜雪集团的机构股东，为公司发展提供充裕的资金支持，持续赋能品牌建设与战略协同。

顶尖基石及战略股东的加持，员工持股平台的打造，将形成一股合力，共同助推蜜雪集团的长期可持续发展。公司也将携着「雪王」IP，在全球化道路上一路稳步向前，不断创造中国现制饮品行业的新纪元。

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