数字化及全球化打造行业领导力 全球现制饮品龙头蜜雪集团招股中

香港, 2025年2月24日 - (亚太商讯) - 2025年以来，消费品牌上市热度不减。据不完全统计，今年1月份，共有10家消费类公司向港交所递交上市申请，计划或已在港上市。其中蜜雪集团作为现制饮品龙头，成为市场关注焦点。

截至2024年12月31日，蜜雪集团共拥有46,479家门店。就门店数量而言，是中国和全球最大的现制饮品企业。2025年2月21日，蜜雪集团（2097.HK）启动港股招股，预计于3月3日登陆联交所。值得一提的是，本次IPO，蜜雪集团吸引了英国保诚集团旗下M&G、红杉中国、博裕资本、高瓴、美团龙珠5名基石投资者，这些基石投资者已同意按发售价认购可以总金额2亿美元购买的若干数目的发售股份。这一动态，彰显了顶级资本对蜜雪集团投资价值的高度认可。

数字化赋能提升运营效率 盈利能力持续增强

在现制饮品行业的竞争中，供应链和数字化能力已成为品牌脱颖而出的关键。蜜雪集团通过中国现制饮品行业内规模最大的、高度数字化的端到端供应链体系，实现全链路数字化管理，以数据驱动前端决策，不断优化供应链体系，极致压缩运营成本，提升运营效率，保障产品的高质平价。

例如，加盟商的在线订货和物流配送环节，蜜雪集团通过提供个性化服务、实时订单追踪等功能，持续提升用户体验，并通过分析历史订单数据、季节因素、时段规律等因素，实现精准的需求预测，结合公司的智能订货系统，动态调整备货量，以实现仓库运营的数字化管理，提高效率和准确性。

通过供应链优化以及数字化运营，蜜雪集团的盈利能力持续提升。2024年前9个月，公司毛利率升至32.4%，净利率升至18.7%，较2023年同期分别提升了2.7及2.8个百分点，成本优化与效率提升的成果可见一斑。

因地制宜实施全球化战略 拓展增量市场



当前，中国现制饮品企业正加速走向世界。蜜雪集团作为其中的先行者，自2018年在越南河内开设首家海外门店以来，通过将国内积累的经验和知识与本土化创新相结合，逐步在全球化的进程中展现独特的竞争优势。

在产品创新层面，蜜雪集团在保留经典产品线的基础上，针对不同市场的消费偏好推出适配当地的特色饮品。在供应链与生产本地化层面，公司结合中国的独特生产能力和当地优质资源，打造适合目标市场的食材供应方案。在营销层面，公司充分利用「雪王」 IP，因地制宜推出丰富的营销活动，快速建立品牌认知。截至最后实际可行日期，有关「蜜雪冰城印度尼西亚」(#mixueindonesia)的话题在TikTok上的累计曝光量约为26亿次。

依托有效的国际化战略，蜜雪集团将门店沿着「一带一路」开往印尼、越南、马来西亚等东南亚多国，并进一步扩展至澳大利亚、日本、韩国等国家。按照截至2023年12月31日的门店数量及2023年的饮品出杯量计，「蜜雪冰城」已为东南亚市场排名第一的现制茶饮品牌。

综上所述，在现制饮品赛道竞争日益激烈的背景下，蜜雪集团凭借高效的供应链、数字化能力，成功实现了规模化基础上的盈利增长。随着国际化战略的持续深入，公司有望进一步打开其增长空间，巩固其全球现制饮品行业的领先地位。

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