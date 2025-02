Monday, 24 February 2025, 12:14 HKT/SGT Share: 数字化及全球化打造行业领导力 全球现制饮品龙头蜜雪集团招股中

香港, 2025年2月24日 - (亚太商讯) - 2025年以来,消费品牌上市热度不减。据不完全统计,今年1月份,共有10家消费类公司向港交所递交上市申请,计划或已在港上市。其中蜜雪集团作为现制饮品龙头,成为市场关注焦点。 截至2024年12月31日,蜜雪集团共拥有46,479家门店。就门店数量而言,是中国和全球最大的现制饮品企业。2025年2月21日,蜜雪集团(2097.HK)启动港股招股,预计于3月3日登陆联交所。值得一提的是,本次IPO,蜜雪集团吸引了英国保诚集团旗下M&G、红杉中国、博裕资本、高瓴、美团龙珠5名基石投资者,这些基石投资者已同意按发售价认购可以总金额2亿美元购买的若干数目的发售股份。这一动态,彰显了顶级资本对蜜雪集团投资价值的高度认可。 数字化赋能提升运营效率 盈利能力持续增强 在现制饮品行业的竞争中,供应链和数字化能力已成为品牌脱颖而出的关键。蜜雪集团通过中国现制饮品行业内规模最大的、高度数字化的端到端供应链体系,实现全链路数字化管理,以数据驱动前端决策,不断优化供应链体系,极致压缩运营成本,提升运营效率,保障产品的高质平价。 例如,加盟商的在线订货和物流配送环节,蜜雪集团通过提供个性化服务、实时订单追踪等功能,持续提升用户体验,并通过分析历史订单数据、季节因素、时段规律等因素,实现精准的需求预测,结合公司的智能订货系统,动态调整备货量,以实现仓库运营的数字化管理,提高效率和准确性。 通过供应链优化以及数字化运营,蜜雪集团的盈利能力持续提升。2024年前9个月,公司毛利率升至32.4%,净利率升至18.7%,较2023年同期分别提升了2.7及2.8个百分点,成本优化与效率提升的成果可见一斑。 因地制宜实施全球化战略 拓展增量市场

当前,中国现制饮品企业正加速走向世界。蜜雪集团作为其中的先行者,自2018年在越南河内开设首家海外门店以来,通过将国内积累的经验和知识与本土化创新相结合,逐步在全球化的进程中展现独特的竞争优势。 在产品创新层面,蜜雪集团在保留经典产品线的基础上,针对不同市场的消费偏好推出适配当地的特色饮品。在供应链与生产本地化层面,公司结合中国的独特生产能力和当地优质资源,打造适合目标市场的食材供应方案。在营销层面,公司充分利用「雪王」 IP,因地制宜推出丰富的营销活动,快速建立品牌认知。截至最后实际可行日期,有关「蜜雪冰城印度尼西亚」(#mixueindonesia)的话题在TikTok上的累计曝光量约为26亿次。 依托有效的国际化战略,蜜雪集团将门店沿着「一带一路」开往印尼、越南、马来西亚等东南亚多国,并进一步扩展至澳大利亚、日本、韩国等国家。按照截至2023年12月31日的门店数量及2023年的饮品出杯量计,「蜜雪冰城」已为东南亚市场排名第一的现制茶饮品牌。 综上所述,在现制饮品赛道竞争日益激烈的背景下,蜜雪集团凭借高效的供应链、数字化能力,成功实现了规模化基础上的盈利增长。随着国际化战略的持续深入,公司有望进一步打开其增长空间,巩固其全球现制饮品行业的领先地位。



