中创新航（3931.HK）获纳入恒生综合指数 推动港股通纳入进程

香港, 2025年2月23日 - (亚太商讯) - 中创新航科技集团股份有限公司（"中创新航"或"公司"，股票代码：3931.HK）宣布，于2025年2月21日获纳入恒生综合指数成份股，将于2025年3月10日起生效。

恒生综合指数是香港股市的基准指数，代表了市场中市值最大、流动性最强的公司。中创新航被纳入恒指也意味着公司已符合进入港股通交易的标准。港股通则是内地与香港股票市场之间的互联互通机制，旨在促进两地资本市场的开放与合作，并为全球投资者提供更多投资机会。作为电池行业的领先企业，中创新航纳入恒生综合指数后，将吸引来自内地及香港的更多投资者参与，进一步提升公司股票的流动性，有望进一步多元化股东结构。

中创新航作为国际领先的新能源科技企业，致力于推动能源转型与技术创新，秉持"超越商业，造福人类"的使命。依托强大的技术研发实力和创新能力，公司专注于动力电池、储能电池及船舶市场。2024年，公司动力电池装机量在中国第三方动力电池企业中稳居第二，在全球第三方动力电池企业中稳居第三。在储能领域，公司与阳光电源联合获得全球最大订单，获得战略客户对产品及交付能力的高度认可。在船舶市场，公司与多家知名企业合作，推动全球首艘万吨级纯电动集装箱船的运营。中创新航持续创新，助力"碳达峰、碳中和"目标，并积极探索电池回收与再利用，推动循环经济发展，力求在新能源产业中建立全生命周期服务体系，满足市场对可持续与环保解决方案日益增长的需求。

公司表示，纳入恒生综合指数将为中创新航在资本市场的发展提供更多的机会，助力港股通的纳入进程，加速国际化步伐，扩大全球影响力，并为股东创造更多长期价值。此举不仅是公司发展历程中的一个重要里程碑，也将为公司的未来增长提供更多资本支持，助力公司在全球新能源市场中实现更大突破。

关于中创新航集团有限公司

中创新航（3931.HK）是专业从事锂电池、电池管理系统及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的新能源高科技企业。作为电池专家，公司致力于构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。

目前，公司已建立江苏、福建、四川、湖北、安徽、广东等多个产业基地，完成全方位国内产业布局，同时已设立欧洲产业基地、泰国产业基地，大力拓展海外产业布局，打造拥有规模化智能制造实力的国际化领先企业。

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