全球最大可堆叠分布式光储一体机企业 思格新能源冲刺港股IPO

香港, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 思格新能源（上海）股份有限公司（以下简称"思格新能源"）向港交所递交招股书。公司成立于2022年，核心产品为全球首创思格光储充一体机（以下简称SigenStor）。招股书显示，截至2024年9月30日，公司业绩收入约7亿元，核心产品销售额持续贡献总收入超90%。思格新能源成立两年多即奔赴资本市场，是目前储能厂商中增长最快的企业之一。

全球最大可堆叠分布式光储一体机企业

招股书显示，思格新能源是可堆叠分布式光储一体机解决方案最早的市场引领者之一。

光伏行业在过去一段时间取得了显著发展。但随着新能源发电占比的提高，电网消纳问题逐渐凸显。思格新能源董事长、CEO许映童认为，未来光伏行业的商业模式将从"光伏发电为目标"转变为"储能用电为核心"，通过储能技术实现就地消纳，提高自发自用率，减少对售电的依赖。这种转变不仅有助于解决电网消纳问题，还能提升能源系统的灵活性和稳定性，满足用户需求，推动光伏行业的可持续发展。据悉，2019年至2023年，全球储能系统出货量由8.9千兆瓦时增至149.1千兆瓦时，年复合增长率为102.2%。

SigenStor是思格新能源推出的明星储能产品，重新定义行业标杆，为储能行业带来多个"首创"。

首先，光储充一体机SigenStor采用模块化、可堆叠产品设计，将光伏逆变器、直流充电模块、储能变流器（PCS）、储能电池和能源管理系统（EMS）无缝融合一体，是行业集成度最高的储能产品。配合公司设计研发的能源备电柜，通过优化软件算法，SigenStor实现了极速并离网切换：当电网停电时，系统瞬时切换至离网状态，确保持续稳定的电力供应；而当电网恢复时，系统可无缝切换回并网状态。

其次，领先行业，思格新能源推出支持V2X双向充电功能的直流快充模块，在停电等紧急情况下实现电动车为家庭用电设备反向供电。同时，公司自研mySigen App为业界最智能的能源管理平台，率先集成最新一代GPT-4o模型，是业界首个将该先进技术应用于能源领域的企业。

数据显示，2024年第一季度至第三季度，全球可堆叠分布式光储一体机解决方案市场中，前五大厂商出货量占全球总出货量76.7%。凭借231兆瓦时的总出货量、24.3%的市场份额，思格新能源成为全球最大的可堆叠分布式光储一体机解决方案企业。

加速AI融合 能源行业迎来数智化转型

AI浪潮席卷全球，能源行业也正加速迈向数智化。在光储充一体机的硬件基础上，思格新能源致力于软件研发，并率先引入人工智能，推动AI与能源领域的深度融合。思格新能源旗下拥有思格云与mySigen App两大软件产品。

思格云基于云原生架构打造，支持海量分布式能源硬件和使用场景的处理，具备高可拓展性。思格云已与瑞典、荷兰、澳大利亚等世界多国领先的虚拟电厂（VPP）供应商完成对接，并支持自动获取超20个国家、60家电力公司的实时动态电价。

在海外多个国家，思格新能源的人工智能技术与动态电价相结合为客户带来了显著的经济效益。例如，波兰某工商业用户的电费账单显示，启用AI模式后，相较上个月，购电成本减少42%、售出价格增长110%、总成本下降52%。这无疑是一种双赢局面：客户实现了电费账单节省，又充分释放了储能系统的经济价值。

利用大数据分析云平台上处理过的海量数据和神经网络模型，思格新能源构建了云端BMS(电池管理系统)，从而量化电池健康状态，提供最佳运行决策并最大程度延长使用寿命。

mySigen App作为用户使用终端，为用户提供智能能源体验。用户可实时查看及监控能源生产和消耗情况，实时了解电池运行状态，轻松实现设备管理以及无缝故障排除；借助GPT-4o（境外）/通义千问（境内）的强大能力和专属语料训练，为用户及时解答使用中遇到的问题，革新传统售后服务。

深化全球化布局 SigenStor成海外最受欢迎储能产品

长久以来，海外储能系统的应用存在诸多挑战，包括安全挑战、安装复杂以及较低的系统集成水平。思格新能源深刻了解海外客户的痛点，并设计出针对性的解决方案。通过研发、生产、运营和售后等诸多流程上的高质量创新，思格抓住海外市场巨大的市场机遇，迅速拓展市场空间，销售收入持续增长。根据招股书，2023年及2024年前三季度，海外市场的收入分别占公司总收入的87.8%及91.7%。成立两年，年销售收入突破1亿美元，是国内实现这一里程碑用时最快的储能企业。

目前，公司与遍布60余个国家及地区的99家分销商合作，建立了广泛的全球合作网络。同时，思格新能源已成为欧洲、亚太、北美及非洲等主要市场（包括英国、爱尔兰、南非、澳大利亚、美国等国）领先分销商的首选品牌。例如，在欧洲，思格新能源先后与奥地利、比利时和瑞典等国家的头部分销商合作。在南非，思格新能源与当地某头部分销商合作，合作伙伴十分认可公司产品在性能、灵活性和智能化方面的优异表现，尤其在应对南非限电问题上，思格的储能系统能够提供不间断的电力供应，帮助企业解决生产中断的难题。据悉，在2024年进行的客户满意度调查中，SigenStor获得了近90%来自用户和安装商的好评。

思格新能源通过其创新的光储解决方案，成功解决了海外市场面临的能源不稳定问题，其产品在性能、灵活性和智能化方面的优势得到了广泛认可，不仅展示了思格的技术实力，也为其在全球市场的进一步扩展奠定了坚实基础。

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