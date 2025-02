四个香港设计师品牌亮相伦敦时装周

Friday, 21 February 2025, 18:59 HKT/SGT Share:

香港, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 香港贸易发展局(香港贸发局)带领四个香港时装品牌参与伦敦时装周(London Fashion Week),在Fashion Hong Kong时装匯演中,向英国及环球时尚业界展示2025秋冬新作。Fashion Hong Kong时装匯演于伦敦时间2月20日在伦敦的文化艺术集中地肖迪奇(Shoreditch)举行,活动获得香港驻伦敦经济贸易办事处支持,吸引超过380名英国买家、传媒及时尚达人出席,进一步推广香港作为亚洲时装设计中心的地位。 参与此次活动的香港时装设计师包括徐逸昇(Angus Tsui,品牌:ANGUS TSUI)、蒋韵薇(Bettie Jiang,品牌:Bettie Haute Couture)、黄子东(Rickyy Wong,品牌:RICKYYWONG)和梅钧杰(Nathan Moy,品牌:Z I D I)。他们在匯演中发佈了其2025年秋冬系列新作,作品充分展现出香港时装设计别具多样性的特色,既有富可持续性和未来感的设计、亦有充满现代都市色彩及融合前瞻性和文化色彩的时尚服饰。 活动获当地时装业界的热烈支持,参与者包括知名模特儿Eyal Booker、知名造型师及创意顾问Jonathan Vine、新晋模特儿Yasmin Sweegers及来自Selfridges的买家。多家时尚媒体如Wallpaper、Dazed Korea、Marie Claire、ELLE、Forbes及Numero等也有派员採访报导,成功促进香港与英国时装业界的交流,加深全球时装业界对香港时装品牌的认识。 创意联乘推广香港设计 陈列室促合作交流 大会今年举办一系列创意跨界联乘活动,从多角度推广香港时装,包括与香港霓虹灯艺术家刘浩辉(Jive Lau,品牌:KowloNeon)合作,特制充满香港街头特色的霓虹灯装置,向一众海外观众展示香港非遗霓虹工艺的独有魅力。大会亦与曾获取多个国际设计奖项的香港设计团队Noiseless合作,为活动设计手机版场刊,宣传香港时装设计师品牌系列。 为了进一步推广香港品牌及促进设计师与海外买家的交流洽商,贸发局将于2月21日至3月21日在伦敦肖迪奇的The Pop Group设置陈列室,为香港时装品牌设计师与时尚媒体、专业买手或造型师等安排配对会议,拓展合作机会。 将于3月在米兰首设快闪店 自2015年起,Fashion Hong Kong积极参与国际时装周及大型时装活动,展示香港多元而富个性的设计师品牌;足迹包括纽约、伦敦、巴黎、哥本哈根、东京、首尔和上海。去年,Fashion Hong Kong曾于巴黎举办快闪店,并针对泰国、日本和中国内地等市场举办推广活动,协助他们拓展内地及海外市场。 紧接伦敦时装周的时装匯演后,香港贸发局将于3月在米兰首设「Fashion Hong Kong Pop-up Salon」快闪店,展示15个香港设计师品牌的作品,涵盖时装、饰品、鞋履及生活用品等,并包括是次伦敦时装匯演参与品牌的部分新作,旨在协助设计师提升在欧洲市场的品牌知名度,拓展商机。 相片下载:https://bit.ly/3EGSDdL Fashion Hong Kong时装匯演于伦敦时间2月20日在伦敦的文化艺术集中地肖迪奇(Shoreditch)举行,吸引超过380名英国及环球买家、传媒及时尚达人出席,进一步推广香港作为亚洲时装设计中心的地位。 参与此次活动的香港时装设计师包括徐逸昇(左三)(品牌:ANGUS TSUI)、梅钧杰(左五)(品牌:Z I D I)、蒋韵薇(右五)(品牌:Bettie Haute Couture)和黄子东(右三)(品牌:RICKYYWONG)。 大会更特意与香港霓虹灯艺术家刘浩辉(Jive Lau,品牌:KowloNeon)合作,特制充满香港街头特色的霓虹灯装置,向一众海外观众展示香港非遗霓虹工艺的独有魅力。 四个参与Fashion Hong Kong的香港设计师品牌简介如下: (图片下载:https://bit.ly/413BNgY) 徐逸昇 (Angus Tsui)

品牌:ANGUS TSUI 关于设计师:

Angus Tsui于2014年成立同名可持续时装品牌,其设计风格融合可持续理念与实验性美学,致力推动设计创新。从与H&M等全球品牌合作到创建不同教育计划,Angus持续引领时尚界走向更符合道德、更具创意的未来。 展示系列:《GIGER Vol.2》

以设计电影《异形》中的外星生物而闻名,来自瑞士的艺术家H.R. Giger作启发,新系列融入其标志性的生物机械设计元素,透过复杂的剪裁、褶皱技术和实验性布料,探讨未来主义与可持续发展的主题。系列展示了设计师对未来现实的愿景,通过结合有机外骨骼构造、异世界色彩组合以及独特的纺织品设计,创造出一个不断变化且充满实验性的系列,并向传奇艺术家致敬。 蒋韵薇(Bettie Jiang)

品牌: Bettie Haute Couture 关于设计师:

Bettie Jiang毕业于伦敦艺术大学伦敦时装学院Fashion Design and Surface Textiles,她不仅对纺织面料拥有深入的认识,而且擅长利用面料细节诠释设计概念。Bettie Haute Couture则创立于2017年,致力创造创新、具可持续性以及优雅的时装,并将传统工艺与当代设计互相融合。Bettie一直以对零浪费的实践,以及独特剪裁而闻名,并继续塑造现代高雅定义。 展示系列:《Bauhaus Reverie: Contemporary Elegance》

受到包浩斯运动的启发,新系列以简约、功能性及艺术感作为亮点。透过融入几何图案、自然色调与可持续材料,打造出富现代感的长青款式。 黄子东 (Rickyy Wong)

品牌:RICKYYWONG 关于设计师:

Rickyy Wong以揉合东西方设计哲学、将文化遗产与当代设计相融合而闻名,以可持续原则为基础,他为时装表演带来崭新的视角,通过创新的纺织品及工艺展现城市叙事,推动城市时尚的界限。 展示系列:《ODYSSEY》

设计师从新系列中透露他对文化多样性及城市活力的想像。新系列着重于可持续性、多功能性及个性化,使用如油蜡布、羊驼毛等创新纺织品,加入「飞机褛」、现代西装外套等特色城市美学元素,将精确的剪裁与休闲的舒适结合,为都市个人创造可穿戴的艺术。 梅钧杰(Nathan Moy)

品牌:Z I D I 关于设计师:

曾于Maison Margiela和Louis Vuitton设计团队工作,Nathan Moy创立前瞻性的品牌Z I D I,将前卫美学与可持续实践相结合。Z I D I以其不对称的轮廓和创新的材料使用而闻名,在挑战传统时尚规范的同时,促进包容性和环境意识。 展示系列:《Flux》

《Flux》是持续变化或运动的状态,传达流动性与不稳定的概念。新系列透过在轮廓中融入流动、流体的线条和层次,象徵着在时间和空间中的运动;非对称剪裁和拉长的形式反映时间膨胀的概念。同时运用强烈对比的大胆色彩如电蓝、黄绿和深紫,与鲜明的黑白色调一起,营造出不稳定和即时性的感觉。 Fashion Hong Kong于伦敦时装周的推广活动详情: Fashion Hong Kong专业陈列室(Professional Showroom) 日期:2025年2月21日(星期五) - 3月21日(星期五)

时间:上午10时至下午6时(需提前预约)

地点:The POP Group, 63 Hanbury Street, Shoreditch, London Fashion Hong Kong网页:www.fashionhongkong.com.hk Fashion Hong Kong Instagram:@hktdcfashionhk 传媒查询︰ 新闻界如有查询,请联络香港贸发局传讯及公共事务部: 苏显博 电话: (852) 2584 4049 电邮:stanley.hp.so@hktdc.org 陈施乐 电话: (852) 2584 4525 电邮:snowy.sn.chan@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局简介

香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



