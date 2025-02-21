Dollamur 宣布获得世界摔跤联合会（UWW）认证，许可期限至 2028 年

德克萨斯州沃斯堡, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 全球领先的高性能运动场地制造商和供应商 Dollamur 今日宣布，其摔跤垫已获得世界摔跤联合会（UWW）认证，许可期限延续至下一个奥运周期，直至 2028 年 12 月。

Dollamur UWW 认证摔跤垫

“我们很高兴再次被指定为 UWW 官方认证摔跤垫供应商。我们的团队自豪地为所有官方 UWW 赛事，包括奥运会，提供优质比赛垫，”Dollamur 首席执行官 Don Ochsenreiter 表示。“能够获得全球摔跤运动管理机构的认可，是一种荣誉，也进一步彰显了我们对全球摔跤社区及其粉丝的坚定承诺。”

Dollamur 的 UWW 认证比赛垫已被广泛应用于世界上最负盛名的赛事，包括但不限于：

美国奥运选拔赛（USA Olympic Trials）

欧洲运动会（European Games）

加拿大运动会（Canadian Games）

世界锦标赛（World Championships）

法国摔跤大奖赛（France Wrestling Grand Prix）

德国摔跤大奖赛（German Wrestling Grand Prix）

非洲大陆锦标赛（African Continental Championships）

哈萨克斯坦亚洲锦标赛（Kazakhstan Asia Championships）

泛美运动会（Pan Am Games）

印度运动会（Indian Games）

此外，作为全球领先的高性能摔跤垫和运动场地制造商及供应商，Dollamur 还拥有丰富的创新历史。 1999 年，Dollamur 通过推出 FLEXI-Roll® 摔跤垫彻底改变了摔跤行业。FLEXI-Roll® 采用高性能的封闭式泡沫材料，提供卓越的冲击吸收能力，并配备极其耐用的高强度乙烯基表面，无需翻新维护。此外，泡沫底部的精准切割设计，使 FLEXI-Roll® 成为轻量化、便携式摔跤垫的行业标准。

2010 年，Dollamur 再次推出创新且获得专利的产品——FLEXI-Connect®。FLEXI-Connect® 采用高强度魔术贴连接系统，确保垫面稳固连接，同时提供平滑、几乎无缝的乙烯基表面。这一设计不仅大幅缩短了安装时间，还免去了传统拼接胶带的使用，每年可为客户节省数百美元成本。

关于 Dollamur

Dollamur 成立于 1996 年，总部位于美国德克萨斯州沃斯堡（Fort Worth, Texas），是全球领先的高性能竞技运动地垫制造商和供应商，涵盖摔跤、武术、综合格斗（MMA）、体操、啦啦队、健身及其他体育项目。Dollamur 依托创新的专利产品和先进的生产技术，不断推动行业标准革新。

Dollamur 的运动垫是众多顶级体育赛事的首选，每年在美国、加拿大、欧洲、非洲、南美洲、亚洲及中东的多个国家锦标赛和奥运会选拔赛中广泛应用。Dollamur 还是 美国摔跤协会（USA Wrestling）、FloSports、美国柔道协会（USA Judo）、美国跆拳道协会（USATKD） 的官方比赛垫供应商，并且是 世界摔跤联合会（UWW） 的官方合作伙伴。

更多信息，请访问： www.dollamur.com 。

相关链接：

https://uww.org/governance/licensed-mats

https://dollamur.com/wrestling-uww-mats

联系信息：

Jean-Francois Court

International Sales

jfcwrestling@hotmail.com

+1 (954) 643-0850

来源: Dollamur

相关文件: Dollamur_Wrestling-INTL_2025_eCatalog.pdf

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