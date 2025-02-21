Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, February 22, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 21 February 2025, 18:00 HKT/SGT
Share:

来源 Dollamur
Dollamur 宣布获得世界摔跤联合会（UWW）认证，许可期限至 2028 年
Dollamur 的 UWW 认证摔跤垫已覆盖全球 90 多个国家。

德克萨斯州沃斯堡, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 全球领先的高性能运动场地制造商和供应商 Dollamur 今日宣布，其摔跤垫已获得世界摔跤联合会（UWW）认证，许可期限延续至下一个奥运周期，直至 2028 年 12 月。 

Dollamur UWW-Approved Wrestling MatsDollamur UWW 认证摔跤垫

“我们很高兴再次被指定为 UWW 官方认证摔跤垫供应商。我们的团队自豪地为所有官方 UWW 赛事，包括奥运会，提供优质比赛垫，”Dollamur 首席执行官 Don Ochsenreiter 表示。“能够获得全球摔跤运动管理机构的认可，是一种荣誉，也进一步彰显了我们对全球摔跤社区及其粉丝的坚定承诺。” 

Dollamur 的 UWW 认证比赛垫已被广泛应用于世界上最负盛名的赛事，包括但不限于： 

  • 美国奥运选拔赛（USA Olympic Trials）
  • 欧洲运动会（European Games）
  • 加拿大运动会（Canadian Games）
  • 世界锦标赛（World Championships）
  • 法国摔跤大奖赛（France Wrestling Grand Prix）
  • 德国摔跤大奖赛（German Wrestling Grand Prix）
  • 非洲大陆锦标赛（African Continental Championships）
  • 哈萨克斯坦亚洲锦标赛（Kazakhstan Asia Championships）
  • 泛美运动会（Pan Am Games）
  • 印度运动会（Indian Games）

此外，作为全球领先的高性能摔跤垫和运动场地制造商及供应商，Dollamur 还拥有丰富的创新历史。  1999 年，Dollamur 通过推出 FLEXI-Roll® 摔跤垫彻底改变了摔跤行业。FLEXI-Roll® 采用高性能的封闭式泡沫材料，提供卓越的冲击吸收能力，并配备极其耐用的高强度乙烯基表面，无需翻新维护。此外，泡沫底部的精准切割设计，使 FLEXI-Roll® 成为轻量化、便携式摔跤垫的行业标准。 

2010 年，Dollamur 再次推出创新且获得专利的产品——FLEXI-Connect®。FLEXI-Connect® 采用高强度魔术贴连接系统，确保垫面稳固连接，同时提供平滑、几乎无缝的乙烯基表面。这一设计不仅大幅缩短了安装时间，还免去了传统拼接胶带的使用，每年可为客户节省数百美元成本。 

关于 Dollamur

Dollamur 成立于 1996 年，总部位于美国德克萨斯州沃斯堡（Fort Worth, Texas），是全球领先的高性能竞技运动地垫制造商和供应商，涵盖摔跤、武术、综合格斗（MMA）、体操、啦啦队、健身及其他体育项目。Dollamur 依托创新的专利产品和先进的生产技术，不断推动行业标准革新。 

Dollamur 的运动垫是众多顶级体育赛事的首选，每年在美国、加拿大、欧洲、非洲、南美洲、亚洲及中东的多个国家锦标赛和奥运会选拔赛中广泛应用。Dollamur 还是 美国摔跤协会（USA Wrestling）、FloSports、美国柔道协会（USA Judo）、美国跆拳道协会（USATKD） 的官方比赛垫供应商，并且是 世界摔跤联合会（UWW） 的官方合作伙伴。 

更多信息，请访问： www.dollamur.com 。 

相关链接：
https://uww.org/governance/licensed-mats
https://dollamur.com/wrestling-uww-mats

联系信息：
Jean-Francois Court
International Sales
jfcwrestling@hotmail.com
+1 (954) 643-0850

.来源: Dollamur

相关文件: Dollamur_Wrestling-INTL_2025_eCatalog.pdf



话题 Press release summary

部门 Sports
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
Carl Zeiss Honors EuroEyes International for Exceptional Milestone in AT LISA(R) Trifocal Lens Implantations
  
Feb 21, 2025 23:22 HKT/SGT
Alexis Mc Allister Announces as Jeton's Latest Brand Ambassador  
Feb 21, 2025 23:00 HKT/SGT
Dollamur Announces United World Wrestling Approval Through 2028  
Feb 21, 2025 22:04 HKT/SGT
Yashaa Global Capital Secures Financial Services Permission to Establish a Global Sports VC Fund  
Feb 21, 2025 22:00 HKT/SGT
NaaS Technology Launches $10 Million Share Repurchase Plan Boosting Market Confidence  
Feb 21, 2025 21:09 HKT/SGT
Four HK designer labels shine at London Fashion Week  
Feb 21, 2025 18:45 HKT/SGT
Honda Receives Highest Ranking of 3 Stars as Part of FIA Road Safety Index, Tool for Organizations and Companies to Measure Their Road Safety Footprint  
Friday, February 21, 2025 6:40:00 PM
Honda Partners with United Nations Road Safety Fund (UNRSF) to Work Toward Reduction of Fatalities from Traffic Collisions  
Friday, February 21, 2025 6:11:00 PM
Mitsubishi Logistics Corporation, Mitsubishi Corporation, and Yourstand Inc. Advancing Completely CO2-Free Electrification of Pharmaceutical Transportation  
Friday, February 21, 2025 2:01:00 PM
NEC Innovation Challenge awards Canada's Prevu3D Inc. with the NEC Award and NOFF Award  
Friday, February 21, 2025 1:39:00 PM
More Press release >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       