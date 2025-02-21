Dollamur 宣布获得世界摔跤联合会（UWW）认证，许可期限至 2028 年

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德克萨斯州沃斯堡, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 全球领先的高性能运动场地制造商和供应商 Dollamur 今日宣布，其摔跤垫已获得世界摔跤联合会（UWW）认证，许可期限延续至下一个奥运周期，直至 2028 年 12 月。
Dollamur UWW 认证摔跤垫
“我们很高兴再次被指定为 UWW 官方认证摔跤垫供应商。我们的团队自豪地为所有官方 UWW 赛事，包括奥运会，提供优质比赛垫，”Dollamur 首席执行官 Don Ochsenreiter 表示。“能够获得全球摔跤运动管理机构的认可，是一种荣誉，也进一步彰显了我们对全球摔跤社区及其粉丝的坚定承诺。”
Dollamur 的 UWW 认证比赛垫已被广泛应用于世界上最负盛名的赛事，包括但不限于：
- 美国奥运选拔赛（USA Olympic Trials）
- 欧洲运动会（European Games）
- 加拿大运动会（Canadian Games）
- 世界锦标赛（World Championships）
- 法国摔跤大奖赛（France Wrestling Grand Prix）
- 德国摔跤大奖赛（German Wrestling Grand Prix）
- 非洲大陆锦标赛（African Continental Championships）
- 哈萨克斯坦亚洲锦标赛（Kazakhstan Asia Championships）
- 泛美运动会（Pan Am Games）
- 印度运动会（Indian Games）
此外，作为全球领先的高性能摔跤垫和运动场地制造商及供应商，Dollamur 还拥有丰富的创新历史。 1999 年，Dollamur 通过推出 FLEXI-Roll® 摔跤垫彻底改变了摔跤行业。FLEXI-Roll® 采用高性能的封闭式泡沫材料，提供卓越的冲击吸收能力，并配备极其耐用的高强度乙烯基表面，无需翻新维护。此外，泡沫底部的精准切割设计，使 FLEXI-Roll® 成为轻量化、便携式摔跤垫的行业标准。
2010 年，Dollamur 再次推出创新且获得专利的产品——FLEXI-Connect®。FLEXI-Connect® 采用高强度魔术贴连接系统，确保垫面稳固连接，同时提供平滑、几乎无缝的乙烯基表面。这一设计不仅大幅缩短了安装时间，还免去了传统拼接胶带的使用，每年可为客户节省数百美元成本。
关于 Dollamur
Dollamur 成立于 1996 年，总部位于美国德克萨斯州沃斯堡（Fort Worth, Texas），是全球领先的高性能竞技运动地垫制造商和供应商，涵盖摔跤、武术、综合格斗（MMA）、体操、啦啦队、健身及其他体育项目。Dollamur 依托创新的专利产品和先进的生产技术，不断推动行业标准革新。
Dollamur 的运动垫是众多顶级体育赛事的首选，每年在美国、加拿大、欧洲、非洲、南美洲、亚洲及中东的多个国家锦标赛和奥运会选拔赛中广泛应用。Dollamur 还是 美国摔跤协会（USA Wrestling）、FloSports、美国柔道协会（USA Judo）、美国跆拳道协会（USATKD） 的官方比赛垫供应商，并且是 世界摔跤联合会（UWW） 的官方合作伙伴。
更多信息，请访问： www.dollamur.com 。
相关链接：
https://uww.org/governance/licensed-mats
https://dollamur.com/wrestling-uww-mats
联系信息：
Jean-Francois Court
International Sales
jfcwrestling@hotmail.com
+1 (954) 643-0850
来源: Dollamur
相关文件: Dollamur_Wrestling-INTL_2025_eCatalog.pdf
话题 Press release summary
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