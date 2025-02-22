蜜雪集团在港招股 全球最大现制饮品企业推进「全球一体化」

香港, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 消费领域的众多细分赛道中，现制饮品市场以巨大的市场规模和广阔的增长空间，成为拉动中国及全球经济增长的重要一环。一系列促消费政策支持下，新消费、新商业模式纷纷涌现，已站上现制饮品行业顶峰的蜜雪集团（2097.HK），正加紧登陆国际资本市场，迈向发展的新阶段。

蜜雪集团是现制饮品行业的体量之王，截至2024年底共拥有46,479家门店，超过星巴克成为全球最大现制饮品企业。今起至2月26日，这家全球现制饮品龙头进行港股招股，拟全球发行17,059,900股H股，募资超39亿港元（绿鞋后），预计3月3日上市。

国内异军突起：从街头小店到国民品牌

从1997年一家河南郑州的街头小店起步，蜜雪集团用28年的时间，凭借着独特的经营策略与卓越的品牌魅力，持续深耕市场、精细布局，将品牌「蜜雪冰城」开遍全国各地，完成了从单店到万店、从量变到质变的惊人蜕变。

以高质平价的价值主张为核心，聚焦大规模且高增速的平价现制饮品市场，让蜜雪集团不但顺应了消费者愈加追求性价比的大趋势，而且建立了更高的进入壁垒，稳固领先地位。同时，公司推动数字化转型与升级，建立覆盖采购、生产、物流、研发和质量控制的端到端供应链体系，产生飞轮效应，业务规模更上层楼。

在国内，蜜雪集团战略目标明确，很早便将下沉市场作为重点拓展领域，特别是在经济发展较好的空白乡镇进行开发。目前，公司的门店已覆盖全国31个省份，深入触达各线级城市，并通过加盟模式和低成本的物流配送体系，进一步降低了运营成本，提升了市场覆盖能力，增长空间亦不断得到挖掘。

截至2024年9月30日，蜜雪集团的中国内地门店中，有57.2%位于三线及以下城市，占近六成的比例，同期收入贡献约55.8%，支撑起公司总营收的半壁江山。正是靠着对下沉市场的精准渗透，进一步造就了公司稳健、良性的发展，旗下品牌「蜜雪冰城」亦成为家喻户晓的国民品牌，具有高知名度和美誉度。

深化全球布局：从存量竞争到增量突围

精耕国内市场是蜜雪集团可持续发展的根基，加速全球化则是其新阶段的战略主线。在抢占中国下沉市场消费升级红利的同时，公司坚定「出海」决心，在海外不断开拓新的市场，加强供应链建设，藉助香港上市进一步助力全球化扩张。2018年首家海外门店在越南河内市开业，正式拉开了蜜雪集团出海发展的序幕。此后，以始终如一的「高质平价」为锚，公司立足于兼具深度和广度的供应链体系，巧妙适配各国各地区的本土化消费场景，打破地域与文化隔阂，将国内成熟的运营经验延伸到海外市场，成为中国品牌出海发展的典范。

近七年时间里，蜜雪集团步履不停，在印尼、越南、马来西亚等海外11个国家铺开门店网络，将「蜜雪冰城」送上东南亚市场第一大现制茶饮品牌宝座，成为中国现制饮品行业出海企业的先行者和领航者。东南亚市场的成功，为其进一步全球化发展积累了宝贵经验，也积蓄了充裕的能量。

当国内现制饮品行业进入高质量发展阶段，蜜雪集团凭借敏锐的市场洞察力，主动把握全球化机遇，以「全球一体化」战略为引领，下沉与出海「双轮驱动」，将达致更持续的盈利和更高质的成长。

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