蜜雪集团在港招股 全球最大现制饮品企业推进「全球一体化」

香港, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 消费领域的众多细分赛道中,现制饮品市场以巨大的市场规模和广阔的增长空间,成为拉动中国及全球经济增长的重要一环。一系列促消费政策支持下,新消费、新商业模式纷纷涌现,已站上现制饮品行业顶峰的蜜雪集团(2097.HK),正加紧登陆国际资本市场,迈向发展的新阶段。 蜜雪集团是现制饮品行业的体量之王,截至2024年底共拥有46,479家门店,超过星巴克成为全球最大现制饮品企业。今起至2月26日,这家全球现制饮品龙头进行港股招股,拟全球发行17,059,900股H股,募资超39亿港元(绿鞋后),预计3月3日上市。 国内异军突起:从街头小店到国民品牌 从1997年一家河南郑州的街头小店起步,蜜雪集团用28年的时间,凭借着独特的经营策略与卓越的品牌魅力,持续深耕市场、精细布局,将品牌「蜜雪冰城」开遍全国各地,完成了从单店到万店、从量变到质变的惊人蜕变。 以高质平价的价值主张为核心,聚焦大规模且高增速的平价现制饮品市场,让蜜雪集团不但顺应了消费者愈加追求性价比的大趋势,而且建立了更高的进入壁垒,稳固领先地位。同时,公司推动数字化转型与升级,建立覆盖采购、生产、物流、研发和质量控制的端到端供应链体系,产生飞轮效应,业务规模更上层楼。 在国内,蜜雪集团战略目标明确,很早便将下沉市场作为重点拓展领域,特别是在经济发展较好的空白乡镇进行开发。目前,公司的门店已覆盖全国31个省份,深入触达各线级城市,并通过加盟模式和低成本的物流配送体系,进一步降低了运营成本,提升了市场覆盖能力,增长空间亦不断得到挖掘。 截至2024年9月30日,蜜雪集团的中国内地门店中,有57.2%位于三线及以下城市,占近六成的比例,同期收入贡献约55.8%,支撑起公司总营收的半壁江山。正是靠着对下沉市场的精准渗透,进一步造就了公司稳健、良性的发展,旗下品牌「蜜雪冰城」亦成为家喻户晓的国民品牌,具有高知名度和美誉度。 深化全球布局:从存量竞争到增量突围 精耕国内市场是蜜雪集团可持续发展的根基,加速全球化则是其新阶段的战略主线。在抢占中国下沉市场消费升级红利的同时,公司坚定「出海」决心,在海外不断开拓新的市场,加强供应链建设,藉助香港上市进一步助力全球化扩张。2018年首家海外门店在越南河内市开业,正式拉开了蜜雪集团出海发展的序幕。此后,以始终如一的「高质平价」为锚,公司立足于兼具深度和广度的供应链体系,巧妙适配各国各地区的本土化消费场景,打破地域与文化隔阂,将国内成熟的运营经验延伸到海外市场,成为中国品牌出海发展的典范。 近七年时间里,蜜雪集团步履不停,在印尼、越南、马来西亚等海外11个国家铺开门店网络,将「蜜雪冰城」送上东南亚市场第一大现制茶饮品牌宝座,成为中国现制饮品行业出海企业的先行者和领航者。东南亚市场的成功,为其进一步全球化发展积累了宝贵经验,也积蓄了充裕的能量。 当国内现制饮品行业进入高质量发展阶段,蜜雪集团凭借敏锐的市场洞察力,主动把握全球化机遇,以「全球一体化」战略为引领,下沉与出海「双轮驱动」,将达致更持续的盈利和更高质的成长。



