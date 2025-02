Friday, 21 February 2025, 15:34 HKT/SGT Share: 全球最大现制饮品巨头!蜜雪集团今起招股

香港, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 近年来,现制饮品行业已成为消费市场最具活力的赛道之一。从高端品牌到平价连锁,从一线城市到下沉市场,新式饮品的消费场景不断拓宽,市场规模持续扩大。其中,蜜雪集团凭借精准的市场定位以及下沉市场的深度布局,在行业的激烈竞争中突围而出。 「高质平价」重构行业逻辑 成就全球现制饮品巨头 自成立以来,蜜雪集团始终坚持「高质平价」的价值主张。通过大规模集中采购原材料、自建供应链体系及高度标准化的门店运营管理,公司成功实现了产品极致的「性价比」,使得同行难以在核心饮品食材上通过模仿达到其高质平价水平,从而能够持续吸引消费者和加盟商,推动商业模式的可持续发展。 在消费分级与理性化趋势下,蜜雪集团的「高质平价」理念精准契合了大众市场的核心需求,让「蜜雪冰城」成为消费者心中的现制饮品首选品牌。根据灼识咨询的报告,2023年,中国每十杯现制柠檬水中有超过八杯来自「蜜雪冰城」,每十支现制冰淇淋中就有超过三支来自「蜜雪冰城」,每十杯珍珠奶茶中就有超过三杯来自「蜜雪冰城」。与此同时,公司规模快速扩张,截至2024年12月31日共拥有46,479家门店,就门店数量而言,是中国和全球最大的现制饮品企业。 深度拓展下沉市场 单店营收能力持续增强 当前,一线城市现制饮品市场增速放缓,而下沉市场仍是一片蓝海。数据显示,2023年,中国三线及以下城市的人均现制饮品年消费量仅为13杯,远低于一线城市的70杯,具有较大的增长空间。根据灼识咨询,以终端零售额计,三线及以下城市的现制茶饮店市场规模预计到2028年将增长至2,682亿人民币,2023年至2028年复合年增长率达到22.8%,为所有城市线级中增速最快的细分市场。 作为从下沉市场中成长出来的连锁企业,蜜雪集团加大对空白乡镇为主的三线及以下城市的市场开发力度,达到了行业最高的渗透率。截至2024年9月30日,公司的门店网络已遍布中国内地31个省份、自治区及直辖市,超过300个地级市、1,700个县城和全国约30,000个乡镇中的4,900个乡镇。其中,中国内地门店中有57.2%位于三线及以下城市,充分体现了蜜雪集团在下沉市场的渗透深度。 同时,蜜雪集团自建物流体系,并免费向加盟商推行,如今已在中国内地逾90%的县级行政区划实现了12小时内触达,满足了加盟商在全国开店的需求,及解决长距离物流成本的后顾之忧,提升效益。此外,在2021年及之前、2022年及2023年开业的老店在2024年首9个月的日店均营业额与与2023年相比分别增长5.6%、1.9%及5.0%,可见老店的单店营收能力也在持续增强。 总体而言,在消费升级与降级并存的市场背景下,消费者对高性价比产品需求提升,蜜雪集团凭借高质平价的运营模式,构建了难以复制的竞争壁垒。同时,公司持续拓展具有广阔发展潜力的下沉市场,依托其已建立的先发优势,逐浪而行,有望在未来的不确定性中稳定航向,实现高质量发展目标。



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network