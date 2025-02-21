全球现制饮品龙头蜜雪集团今日招股

香港, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 经过近些年的野蛮生长后，中国现制饮品行业进入到市场格局重塑的「沉淀期」，头部品牌加速分化，抢滩资本市场也成为2025年的行业热点之一。2月21日，全球现制饮品龙头蜜雪集团开始招股，全力冲刺港交所主板。

强化端到端供应链，提升运营效率

随着现制茶饮行业「万店时代」到来，自2023年起，茶饮市场呈现「一超多强」格局，蜜雪集团稳居行业龙头地位，各品牌纷纷寻找新阶段下的发展核心，供应链效率、数字化能力、营销管道、产品创新等成为新阶段的角逐焦点。根据招股书披露，蜜雪集团拟募集资金的用途中，部分资金计划用于提升端到端供应链的广度和深度，可见供应链建设的重要性。

在现制茶饮行业的快速发展中，规模化布局、价格优势与质量升级成为核心竞争力，而供应链能力则是实现这些目标的关键支撑。已经达到万店规模的蜜雪集团和有望达到万店规模的其他茶饮品牌，都在加大对供应链的投入，拼「基建」实力。表面上看，蜜雪集团的成功得益于其一贯坚持的「高质平价」策略，实质上，这一策略背后的端到端供应链是根本。

在中国现制饮品行业中，蜜雪集团以前瞻性的眼光最先设立中央工厂，通过自营的方式，牢牢掌控产业链话语权，做到了提供给加盟商的饮品食材超过60%为自产，根据灼识咨询的报告，这一数据为行业最高，其中核心饮品食材更是实现完全自产化。旗下「蜜雪冰城」品牌加盟商的饮品食材、包材及设备均全部从品牌方采购，这在行业中首屈一指，有效降低了中间环节成本及增进经济效益。

从采购网络、生产品类、物流系统、研发、质量控制等维度，蜜雪集团多管齐下，通过高度数字化的端到端供应链体系，不断提高运营效率，最大化拓宽利润池。公司采购网络覆盖全球六大洲、38个国家，直通原产地，可提供包括糖、奶、茶、咖、果、粮、料等全品类一站式的饮品食材解决方案，自主运营仓储体系与本地化城配服务深度结合，应用研发与基础研发无缝衔接，品控亦持续完善。

盈利显著提升，打造百年品牌「基建」先行

凭借不断优化供应链，加强数字化赋能，蜜雪集团构筑了深厚的护城河壁垒，从而释放业绩弹性，持续提高盈利能力。于2024年首9个月，公司毛利率、净利率分别提升至32.4%、18.7%，展现了其在成本控制和运营效率方面的明显优势。

同时，蜜雪集团拥有充沛的现金储备与良好的流动性，为数字化赋能的端到端供应链建设提供源源不断的助力。于2024年首9个月，公司录得现金及现金等价物约人民币59.80亿元，同比增加59.1%；存货周转天数减少至43.6天。

长期坚持「控本增效」所带来的，不但是盈利的增强、流动性的提升，更是蜜雪集团在「万店时代」独占鳌头的强大内核。要打造百年品牌，铸长青基业，作为「基建」具象的供应链建设，将依旧是公司登陆资本市场后的重中之重。

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