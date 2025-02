Friday, 21 February 2025, 10:46 HKT/SGT Share: 全球现制饮品龙头蜜雪集团今日招股

香港, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 经过近些年的野蛮生长后,中国现制饮品行业进入到市场格局重塑的「沉淀期」,头部品牌加速分化,抢滩资本市场也成为2025年的行业热点之一。2月21日,全球现制饮品龙头蜜雪集团开始招股,全力冲刺港交所主板。 强化端到端供应链,提升运营效率 随着现制茶饮行业「万店时代」到来,自2023年起,茶饮市场呈现「一超多强」格局,蜜雪集团稳居行业龙头地位,各品牌纷纷寻找新阶段下的发展核心,供应链效率、数字化能力、营销管道、产品创新等成为新阶段的角逐焦点。根据招股书披露,蜜雪集团拟募集资金的用途中,部分资金计划用于提升端到端供应链的广度和深度,可见供应链建设的重要性。 在现制茶饮行业的快速发展中,规模化布局、价格优势与质量升级成为核心竞争力,而供应链能力则是实现这些目标的关键支撑。已经达到万店规模的蜜雪集团和有望达到万店规模的其他茶饮品牌,都在加大对供应链的投入,拼「基建」实力。表面上看,蜜雪集团的成功得益于其一贯坚持的「高质平价」策略,实质上,这一策略背后的端到端供应链是根本。 在中国现制饮品行业中,蜜雪集团以前瞻性的眼光最先设立中央工厂,通过自营的方式,牢牢掌控产业链话语权,做到了提供给加盟商的饮品食材超过60%为自产,根据灼识咨询的报告,这一数据为行业最高,其中核心饮品食材更是实现完全自产化。旗下「蜜雪冰城」品牌加盟商的饮品食材、包材及设备均全部从品牌方采购,这在行业中首屈一指,有效降低了中间环节成本及增进经济效益。 从采购网络、生产品类、物流系统、研发、质量控制等维度,蜜雪集团多管齐下,通过高度数字化的端到端供应链体系,不断提高运营效率,最大化拓宽利润池。公司采购网络覆盖全球六大洲、38个国家,直通原产地,可提供包括糖、奶、茶、咖、果、粮、料等全品类一站式的饮品食材解决方案,自主运营仓储体系与本地化城配服务深度结合,应用研发与基础研发无缝衔接,品控亦持续完善。 盈利显著提升,打造百年品牌「基建」先行 凭借不断优化供应链,加强数字化赋能,蜜雪集团构筑了深厚的护城河壁垒,从而释放业绩弹性,持续提高盈利能力。于2024年首9个月,公司毛利率、净利率分别提升至32.4%、18.7%,展现了其在成本控制和运营效率方面的明显优势。 同时,蜜雪集团拥有充沛的现金储备与良好的流动性,为数字化赋能的端到端供应链建设提供源源不断的助力。于2024年首9个月,公司录得现金及现金等价物约人民币59.80亿元,同比增加59.1%;存货周转天数减少至43.6天。 长期坚持「控本增效」所带来的,不但是盈利的增强、流动性的提升,更是蜜雪集团在「万店时代」独占鳌头的强大内核。要打造百年品牌,铸长青基业,作为「基建」具象的供应链建设,将依旧是公司登陆资本市场后的重中之重。



