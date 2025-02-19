GA-ASI 与 CAE 签署长期协议，共同开发新一代 MQ-9B SkyGuardian(R) 任务训练器

圣地亚哥, 2025年2月20日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）与 CAE 很高兴宣布达成一项长期协议，合作开发和生产 GA-ASI MQ-9B SkyGuardian® 远程驾驶航空系统（RPAS）的新一代任务训练器。根据与 GA-ASI 签订的合同，CAE 已获得 11 台任务训练器的固定订单，并有机会在未来五年内交付最多 50 台设备。本协议汇聚了两大行业领导者，以提升 MQ-9B 操作员的训练能力，同时深化 GA-ASI 与 CAE 之间长期稳固的业务合作关系。

CAE 作为 RPAS 合成训练领域的全球标杆，将在 MQ-9B SkyGuardian 任务训练器的开发中运用最新的可视化技术。训练器将采用 CAE Prodigy 图像生成器，为飞行操作提供高度逼真的训练环境。CAE Prodigy 由最先进的游戏引擎驱动，通过增强的沉浸式训练环境、高保真图形和基于物理模拟的技术，提高训练标准。这一尖端技术增强了训练的真实感和有效性，确保操作员能够充分做好执行任务的准备。

MQ-9B 是全球最先进的远程驾驶航空系统（RPAS），具备超长续航能力和航程，能够在南北极之间实现纯卫星通信（SATCOM）控制下的自动起降，并可通过 GA-ASI 开发的“探测与规避”（Detect and Avoid）系统在非隔离空域运行。MQ-9B 包括 SkyGuardian 和 SeaGuardian® 型号，以及目前正交付给英国皇家空军的新型 Protector RG Mk1。该平台正在建立全球用户群，已与比利时、加拿大、波兰、日本海上保安厅、日本海上自卫队日本海上自卫队、台湾、印度及美国空军（用于支援特种作战司令部）签署采购合同。此外，MQ-9B 还参与了多项美国海军演习。

GA-ASI 国际战略发展副总裁 Jaime Walters 表示：“GA-ASI 和 CAE 在过去二十多年中一直携手合作，为客户提供最前沿的训练方案。通过此次合作，我们将持续提升 MQ-9B 操作员的作战准备能力和执行效能，尤其是新一代 SkyGuardian 任务训练器将支持我们在加拿大的新客户。CAE 提供的全面训练解决方案确保操作人员能够高效、安全地操作这些先进的 RPAS。”

GA-ASI 与 CAE 的合作是其“天卫加拿大团队”（Team SkyGuardian Canada）计划的一部分，该计划旨在推动 GA-ASI 与加拿大企业的合作与投资，以响应加拿大政府对 MQ-9B SkyGuardian 的选用。

CAE 防务与安全国际事业部总裁 Marc-Olivier Sabourin 表示：“本协议强调了我们对 RPAS 训练能力提升的承诺，确保全球 MQ-9B SkyGuardian 操作员能够获得最先进的训练工具。我们的专业知识、技术实力和丰富经验，使客户始终处于训练与作战准备的前沿。凭借与通用原子公司长期稳固的合作关系，我们很自豪能够成为远程驾驶航空系统训练解决方案的首选合作伙伴。”

CAE 是全球领先的飞行训练和服务提供商，与全球最先进的原始设备制造商（OEM）及各国国防部队紧密合作，提供集成训练解决方案，确保卓越的作战能力和任务执行准备。

关于 GA-ASI

通用原子航空系统公司（GA-ASI）是通用原子公司的子公司，致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统（RPA）、雷达及电光和相关任务系统，包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时，提供具备长航时和任务能力的航空平台，并集成传感器和数据链系统，以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件，提供飞行员培训及支持服务，并开发超材料天线。

更多信息，请访问： www.ga-asi.com 。

Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。

关于 CAE

CAE 赋能关键岗位人员，提供专业技能和解决方案，致力于打造更加安全的世界。作为一家技术公司，我们通过软件化模拟训练和关键运营支持解决方案，将物理世界数字化。CAE 致力于帮助飞行员、机组人员、维护技术人员、航空公司、公务航空运营商以及国防与安全部队在日常运营和关键任务中保持卓越表现。

CAE 在全球范围内为客户提供服务，拥有约 13,000 名员工，业务遍布 40 多个国家，在 240 多个站点和训练中心开展运营。CAE 拥有 75 年的行业领先经验，提供最高保真度的飞行和任务模拟器，以及由数字技术驱动的训练计划。可持续发展是我们核心战略的一部分，我们始终致力于帮助客户为每一个关键时刻做好准备——无论是今天，还是未来。

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来源: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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