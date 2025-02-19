日清食品（香港）慈善基金连续第三年支持香港教育大学精英运动员

香港, 2025年2月19日 - (亚太商讯) - 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）宣布连续第三年支持香港教育大学（「教大」）精英运动员，并举行2024/2025 学年日清食品精英运动员奖学金颁奖典礼，为运动成绩出色且立志成为未来教育工作者的七位精英运动员颁发全额奖学金，以支付整个修业期的学费，确保他们能够专注学业，无须担心财务负担。

该奖学金于2022年由日清食品（香港）慈善基金设立，旨在鼓励于教大修读健康教育（荣誉）学士课程及学位教师教育文凭课程的精英运动员在运动和学业上继续追求卓越，发挥潜能，希望他们可以成为推广运动健康的教育工作者。

2024/2025学年新得奖的四名精英运动员分别是：赛艇代表陈柏匡先生和黄钲先生、前香港排球队代表林绮亭小姐以及榄球代表钱家裕小姐。

慈善基金将该奖学金设为可续期形式，旨在为合资格的精英运动员提供整个学习期间的资助。2024/2025学年获得续期奖学金的三名精英运动员分别是：前香港单车队代表蔡钧乐先生、香港足毽队代表邓卓尧先生及香港单车队代表刘睿哲先生。

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「日清食品在香港扎根逾40年，我们服务本地社区的决心日益增强。奖学金为培养本地人才及促进社区发展的重要举措。秉承我们的创办人安藤百福先生『饮食和运动是健康的两大轴心』的信念，我们为香港教育大学的精英运动员以及香港中文大学食品及营养科学学系提供奖学金，今年共有20位得奖者，冀他们将来能与日清团队一起，通过饮食和运动，推广健康的生活方式。」

香港教育大学副校长（研究与发展）陈智轩教授对慈善基金给予教大的慷慨支持表示感谢。他说：「教大致力培育精英运动员作可持续及双轨事业发展，我很高兴看到部分曾经得奖的学生已经开启了他们的教学生涯，激励年轻一代以他们为榜样不断奋进，有些得奖学生更成为本地体育行业的领袖人物。他们的成就不负奖学金的支持，亦不负母校的精心栽培。」

主修体育的学位教师教育深造文凭奖学金得奖人及杰出榄球运动员钱家裕小姐对慈善基金表示衷心感谢。她说：「奖学金提供的宝贵支持，使我可以心无旁骛继续深造及加强我在体育方面的专业知识，促使我更专注为未来运动事业发展作出贡献。」

图片说明

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中间右）及香港教育大学副校长（研究与发展）陈智轩教授（中间左）于2025年2月18日出席2024/2025学年日清食品精英运动员奖学金颁奖典礼。五名奖学金得主参与典礼，包括四名新得奖的精英运动员学生陈柏匡先生（左一）、黄钲先生（左二）、林绮亭小姐（右三）及钱家裕小姐（右二），以及于本学年获得续期奖学金的精英运动员学生邓卓尧先生（右一）。

2024/2025年度日清食品精英运动员奖学金得奖人在各自领域均表现出色。左上起：赛艇代表陈柏匡先生和黄钲先生、前香港排球队代表林绮亭小姐、榄球代表钱家裕小姐、前香港单车队代表蔡钧乐先生、香港足毽队代表邓卓尧先生及香港单车队代表刘睿哲先生。



关于日清食品（香港）慈善基金

日清食品（香港）慈善基金（"慈善基金"）于2020年 9月由日清食品有限公司（股份编号： 1475）以信托契约的形式成立。慈善基金致力推动教育、教学、学习、艺术、科学和学术研究、援助有需要人士及进行惠及香港小区的慈善工作。

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