云网神盾(R)护航"一带一路" 智赋全球企业畅享数字之旅



香港, 2025年2月19日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技術)有限公司(「中信国际电讯CPC」)欣然宣布，其子公司中企网络通信技术有限公司（简称「中企通信」）携手健合集团积极夯实"一带一路"倡议，体现"要出国、找中信""来中国、找中信" 服务，深化海外协同桥梁纽带角色。双方联合案例更充分展现了健合集团通过强化数字底座，推动数智化国际化发展，以信息安全确保连接高效，实现企业在全球市场中畅享数字之旅。 不解之缘：从「合生元」到全球多元化品牌 健合集团，自「合生元」起航，历经风雨洗礼，跨越多个发展阶段，最终凭借一系列数字化创新举措，铸就了数字化转型的辉煌历程。2015年，健合集团以非凡的战略眼光，成功收购澳洲保健品品牌Swisse，这一里程碑式的举措为健合集团开启了前所未有的发展机遇，引领其迈向全球市场的广阔舞台。 在这一波澜壮阔的转型过程中，中企通信自2010年合生元在香港成功上市后便成为健合集团的数字化服务伙伴，从完善的网络架构、云端资源到信息安全保障一站式"云网安"全栈服务，结合国际化经验和可信赖的技术实力，为健合集团提供了不可或缺的ICT基建底座支持。多年来，双方携手并进，不断深化合作，铺垫国内国际全球布局，为健合集团的数据化平台、专线业务和云语音业务的紧密连接奠定了坚实的基础，确保了健合集团全球团队的高效协作和服务的稳定性。 健合集团IT运维及信息安全总负责人梁志坚 健合集团IT运维及信息安全总负责人梁志坚表示，在数字化转型的征途中，健合集团面临着出海项目拓展、信息安全保障等多重挑战。而中企通信凭借其强大的ICT资源布局、国际化服务经验、稳健的网络运维和深厚的行业洞察，成为我们业务基础架构的底座，帮助健合集团进一步扩展了海外市场。 梁志坚强调，中企通信不仅是健合集团信赖的供应商，更是携手并进的合作伙伴。双方的合作不仅停留在技术层面，更深入到战略规划、降本增效等多个维度，共同书写了数字化转型的崭新篇章。这份紧密而深入的合作，无疑为健合集团的全球多元化品牌之路注入了源源不断的动力与活力。 合作升级：从单一专网迈向SD-WAN及桌管服务 在全球化的洪流中，众多中国企业扬帆出海，积极开拓国际市场。健合集团，作为行业翘楚，随着业务的持续扩张，健合集团也面临了业务系统全球化管理、数据交互效率以及系统稳定性等方面的严峻挑战，并成为健合集团团队极需解决的关键问题。 针对健合集团的迫切需求，中企通信联合母公司中信国际电讯CPC及集团为其量身打造了从单一专网向SD-WAN及桌管服务（IP-Guard）升级的多方位解决方案。这一方案以其安全性、稳定性、可靠性、灵活性、拓展性以及跨文化环境下的高效管理能力，成功为健合集团克服了业务拓展过程中的诸多难题，高效地将业务和应用系统推向不同国家和地区，实现数据的高效交互和统一管理，显著提升运营效率和全球范围内的市场竞争力，完美达成了健合集团全球化业务拓展的目标预期。如今，健合集团已经深度融入全球化进程，并在全家庭营养健康布局上扎根更稳。 深化"零信任"，共筑全球化安全防线 从2010年到2025年，健合集团与中企通信在长达近15年的合作中建立了紧密的伙伴关系。接下来，双方的合作将迎来新的里程碑 - 零信任。梁志坚从三个维度介绍了零信任的重要性，首要的是确保数据唯一性，任何非授权终端尝试访问我们的网络、系统、SaaS平台等，都将带来严峻的数据泄露风险。其次，黑客利用非法终端入侵网络的风险不容忽视，这构成了重大的信息安全漏洞，需集团层面紧急应对。再者，考虑到健合集团在全球，尤其是北美地区电子商务的显著份额及利润贡献，线上业务对数据安全能力的需求日益迫切。从运维的角度来看，健合集团期望与中企通信的零信任技术沟通合作能够为其提供更加稳固的安全保障。 中企通信南中国区销售总经理郭远达 中企通信南中国区销售总经理郭远达补充道，中企通信是较早从事零信任MSP（管理服务提供商）的公司之一，已将"零信任"理念进化为SASE解决方案，这也是其云网神盾(R)的重要组成部分。该方案具备两大核心特性：一方面，通过零信任技术的应用，显著提升了用户访问企业资源的效率；另一方面，借助持续的监控措施，有效降低了客户的网络安全风险，帮助客户避免因安全事件造成的业务中断和经济损失。健合集团在北美及其他跨州的运营中，如何有效提高访问效率并加强安全防御能力，是其每天都要思考的问题，安全负责人肩负着企业发展的重任，其重要性在其运行和发展中越来越突出。 数智"赋能"安全"出海" 在当前全球信息安全威胁日益加剧的背景下，众多像健合集团这样的出海企业正积极应对挑战，不断部署智能化能力以提升安全防护水平。随着企业全球化步伐的加快，其所面临的攻击范围也在不断扩大，安全与发展之间的关系变得愈加密切。 中企通信数据科学与创新高级总监詹东东强调，为有效应对这一挑战，中企通信全新升级信息安全管理服务能力并打造"云网神盾(R)"，从防御与攻击两个维度入手，全力协助企业构建比较全面的防范体系。在防御方面，中企通信不断优化智能算法，精准识别潜在的未知威胁。面对零日攻击等新型威胁的增多，其采用异常检测技术，结合大数据模型与人工智能，实现了基于AI且超越AI的人机协同全球安全运营。在攻击层面，秉持"知己知彼，百战不殆"的原则，利用人工智能技术自动化编排渗透测试工具，多方面扫描企业在全球的威胁面与暴露面。通过深入分析现有资产，制定出精准的渗透攻击策略，旨在发现并修补潜在的安全漏洞与脆弱点。中企通信将攻防策略、红蓝对抗紧密结合，致力于为全球信息化进程中的企业提供多方位的安全保障。 强强联合：共谋"一带一路"新机遇 在复杂多变的全球化市场环境中，企业战略的制定和执行犹如航海中的舵手，而数字化策略及创新发展能力无疑是航行的动力，助推企业无惧风浪，迈步下一片蓝海。健合集团作为大健康行业的领导者，多年来历经市场风浪，始终目标笃定，乘风破浪中稳步前行。 过程中，中企通信的优质服务为健合集团的业务扩展和全球化战略提供了强有力的支持，实现了高效网络连接、稳定业务运营和可靠信息安全保障。梁志坚指出，作为一家拥有丰富国际化经验与全球化资源的民营企业，健合集团携手中企通信，将更有效地迎接市场上的各种挑战。他特别提到，两者的合作不仅建立在坚实的技术基础之上，还相互认可对方的品牌影响力和国际声望。梁志坚还向有意加入"一带一路"倡议的企业提出建议，强调需要清晰地认识自身业务，理解当前的IT业务状况和发展需求，并考虑与像中企通信这样信誉良好的服务提供商建立合作关系，共享共赢。 针对"一带一路"倡议，中企通信郭远达提出了四项建议：第一，深入研究目标市场的法律体系、政策环境、文化特质及社会需求，确保项目顺利实施；第二，强化合规性和安全管理，严格遵循国际标准和地方性法规；第三，积极履行社会责任，关注环境保护和社区贡献；第四，构筑信创朋友圈，深化国际优秀合作伙伴相互赋能，通过资源共享和优势互补，共同实现成长和发展。郭远达认为，中企通信与健合集团的合作模式是上述建议的最佳实践之一，双方将继续紧密合作，致力于推动"一带一路"项目的高效进展和可持续发展。 关于健合集团 H&H（健合）集团秉承让人们更健康更快乐的使命，聚焦婴幼儿营养及护理业务单元(BNC)、成人营养及护理业务单元(ANC)和宠物营养与护理业务单元(PNC)三大核心业务，致力于创造差异化的优质产品及令人向往的品牌，成为全球高端营养及健康产业领导者。 集团旗下汇聚高端品牌：高端婴幼儿营养与健康品牌Biostime合生元、专业婴幼儿护理用品品牌dodie杜迪、有机儿童食品品牌GOOD GOÛT咕咕好味、海外自然健康营养品牌Swisse斯维诗、高端益生菌科技护肤品牌Aurelia、专注肠道健康的进口宠物营养品牌Solid Gold素力高。 请浏览www.hh.global获取更多信息。 关于中企通信 中企网络通信技术有限公司（简称"中企通信"或"CEC"）是中信成员企业。凭借扎实的全球市场经验、多行业应用、客户实践以及技术实力，结合广泛的ICT资源覆盖、专业的本地化服务、优质的技术解决方案，中企通信为「一带一路」及全球化企业打造综合数智解决方案，满足千行百业ICT服务需求。 请浏览www.china-entercom.com获取更多信息。 关于中信国际电讯CPC 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业的在地服务及交付能力，同时，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。请浏览www.citictel-cpc.com获取更多信息。 传媒查询：

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电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com 李莞姝

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